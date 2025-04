Serie A: il Cagliari sbanca il Bentegodi e si avvicina alla salvezza

LE STATISTICHE

Il Cagliari ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l’Hellas Verona in Serie A per la seconda volta nella sua storia dopo il 1971/72.

Per la prima volta sotto la gestione Paolo Zanetti, l’Hellas Verona non ha trovato il successo per cinque gare di fila in Serie A (3N, 2P), l’ultima volta infatti risaliva a gennaio-febbraio 2024 (sei, 3N, 3P).

Leonardo Pavoletti è tornato titolare in Serie A per la prima volta dal 30 dicembre 2023 (vs l’Empoli), e ha trovato il gol partendo dall’inizio 499 giorni dopo l’ultima volta (16 dicembre 2023 contro il Napoli).

L’Hellas Verona è la squadra che in più occasioni non ha trovato la rete nel 2025 in Serie A: 10.

Solo Pedro (1987) è più anziano di Leonardo Pavoletti (novembre 1988) tra i giocatori che hanno segnato più di un gol in questa Serie A (due reti per l’attaccante del Cagliari).

Zito Luvumbo ha contribuito a due gol nelle ultime cinque partite di Serie A (1G+1A), tante partecipazioni quante nelle sue prime 18 presenze di questo campionato (1G+1A).

Solo l’Holstein Kiel (40) e il Leicester City (39) hanno subito pù gol dell’Hellas Verona nel corso del primo tempo nei cinque maggiori campionati europei in corso (38).

Il Cagliari ha vinto due delle ultime cinque partite di Serie A (1N, 2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 10 gare nella massima serie (3N, 5P).

Settimo gol per Alessandro Deiola in Serie A, che è tornato a segnare nella massima serie per la prima volta dal 23 maggio 2024 (vs la Fiorentina).

L’Hellas Verona è la squadra che ha subito più espulsioni nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione: nove.

Il Cagliari ha schierato contro l'Hellas Verona la propria formazione titolare con l’età media più alta in questa Serie A: 28 anni e 51 giorni.

100ª presenza per Zito Luvumbo con il Cagliari in tutte le competizioni.