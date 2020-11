Serie A: il Bologna espugna Marassi, 2-1 in rimonta sulla Sampdoria

SAMPDORIA-BOLOGNA 1-2

Tre punti preziosi per il Bologna, che a Marassi vince 2-1 in rimonta contro la Sampdoria. Dopo 7' i blucerchiati sono già avanti grazie a un colpo di testa di Thorsby su angolo di Candreva. Al 44' la squadra di Mihajlovic trova il pareggio su autogol di Regini, sfortunato a deviare con il ginocchio nella propria porta. Al 7' della ripresa il gol vittoria degli ospiti con un colpo di testa di Orsolini, che nel primo tempo aveva colpito una traversa. Espulso Ranieri per proteste. Palo di Palacio nel recupero. Sampdoria-Bologna: le foto del match













































































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Tonelli e Augello sono fuori per squalifica. Ranieri cambia la Sampdoria, schierata con il 4-3-3. Ramirez va in panchina: in avanti ci sono Damsgaard e Candreva a supporto di Quagliarella. Novità anche a centrocampo, con Adrien Silva che fa il suo esordio da titolare accanto a Thorsby ed Ekdal. Nel Bologna che scende in campo con il 4-2-3-1 Palacio è il terminale d'attacco. alle sue spalle agiscono Orsolini, Soriano e Barrow.

Primo tempo dai ritmi alti. Più possesso palla della Sampdoria, che dopo 7' si trova già in vantaggio: angolo di Candreva e colpo di testa vincente di Thorsby. Dal canto suo il Bologna si affida alle ripartenze, guidate da un incredibile Palacio, che ha 38 anni e sembra un ragazzino. Tutto bene ma manca concretezza negli ultimi metri. Quagliarella tenta un colpo dei suoi ma la palla esce di poco sopra la traversa. Orsolini ha la palla del pareggio, servita su un piatto d'argento da un perfetto passaggio filtrante di Svanberg, ma spedisce sul legno. Il gol che ristabilisce la parità arriva al 44' su sfortunata autorete di Regini, che nel tentativo di liberare l'area sugli sviluppi di un angolo, devia il pallone nella propria porta con il ginocchio sinistro.

Nessun cambio a inizio ripresa. Più vivace la squadra di Mihajlovic al ritorno in campo, con la Samp che invece arretra il proprio baricentro. E dopo 7' arriva il gol del sorpasso rossoblù firmato Orsolini, che raccoglie il traversone dalla sinistra di Barrow, si libera della marcatura di Regini e batte Audero. Quagliarella spreca il pallone del 2-2 calciando addosso a Skorupski. Il portiere del Bologna si oppone poi alla conclusione di potenza di Candreva. Cambia Ranieri: fuori Adrien Silva, dentro Ramirez. Mihajlovic risponde con Dominguez al posto di Svanberg. In campo anche Jankto per Regini tra i padroni di casa e Medel per l'infortunato Schouten tra gli ospiti. Ci prova Barrow, palla alta. Poi Audero respinge su Palacio. Ramirez ci prova di testa, Skorupski è attento. Nel recupero di 6' c'è tempo ancora per il palo di un inesauribile Palacio. Finisce 2-1 per il Bologna, che può festeggiare la prima vittoria esterna. Sampdoria bella a metà.



LE PAGELLE

Orsolini 7 - Colpisce la traversa nel primo tempo ma si rifà subito a inizio ripresa, sfruttando l'assist di Barrow e beffando Regini.

Palacio 7 - Il palo nei minuti del lungo recupero è la fotografia di un giocatore in moto perpetuo dall'inizio alla fine, a dispetto della sua carta d'identità.

Thorsby 6,5 - Il migliore della Samp, a conferma del suo grande momento di forma. Ottimo l'inserimento di testa per l'1-0 ma bene anche in fase di ripiegamento. Cala nella ripresa.

Quagliarella 5 - Giornata no. Ha le chance per segnare ma oggi mancano freddezza e colpo di genio. Skorupski gli dice no.

Regini 4,5 - Partita da dimenticare. Sua l'autorete che permette al Bologna di pareggiare, male in occasione del gol dell'1-2 quando si fa scavalcare da Orsolini che ringrazia.

IL TABELLINO

Sampdoria-Bologna 1-2

Sampdoria (4-3-3): Audero 5,5; Bereszynski 5,5, Yoshida 5,5, Colley 5,5, Regini 4,5; (25' st Jankto 5,5) Thorsby 6,5, Ekdal 5,5, Adrien Silva 5,5 (20' st Ramirez 5); Candreva 6, Quagliarella 5, Damsgaard 5. A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Verre, Askildsen, La Gumina, Gabbiadini, Ferrari, Leris, Prelec. All.: Ranieri 5.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 6, Tomiyasu 6,5, Danilo 6, Hickey 6; Schouten 6 (33' st Medel 6), Svanberg 6 (24' st Dominguez 6); Orsolini 7 (41' st Sansone sv), Soriano 6, Barrow 6,5 (41' st Vignato sv); Palacio 7. A disposizione: Da Costa, Denswil, Paz, Mbaye, Poli, Baldursson, Vergani, Ruffo Luci. All.: Mihajlovic 6,5.

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 7' Thorsby (S), 44' aut. Regini, 7' st Orsolini (B)

Ammoniti: Ramirez Thorsby (S), Hickey, Palacio (B)



LE STATISTICHE

Il Bologna ottiene la prima vittoria fuori casa stagionale: l’ultimo punto guadagnato lontano dalle mura di casa in Serie A risaliva allo scorso luglio (2-2 contro il Parma).

Presenza numero 475 in Serie A per Fabio Quagliarella: l’attaccante blucerchiato raggiunge così Giacinto Facchetti al 23esimo posto all time in questa speciale classifica.

Lorenzo De Silvestri firma oggi la sua 350^ presenza in Serie A.

Morten Thorsby ha messo a segno il suo terzo gol in Serie A, il primo in casa. Il centrocampista doriano ha segnato due delle sue tre reti totali in Serie A di testa (l’altra di sinistro), e per la prima volta va a segno nel corso di un primo tempo di gara.

Morten Thorsby ha segnato due gol in otto presenze di questo campionato, giá uno in piú dell'unico realizzato nelle 24 gare giocate nella Serie A 2019/20.

Il Bologna ha subito gol per la 41^ partita di Serie A, ed eguaglia così la seconda peggior serie di gare consecutive senza tenere la porta inviolata nei cinque maggiori campionati europei: 41 del Gimnàstic de Tarragona nel 1950, e va a -1 dalla peggiore in assoluto, 42 del Bordeaux nel 1960.

A partire dal 2009/10 Antonio Candreva è il giocatore italiano che ha fornito più assist in Serie A (59), superato Lorenzo Insigne a quota 58.

La Sampdoria è ora la vittima preferita di Riccardo Orsolini in Serie A: tre reti segnate, due delle quali segnate nelle ultime due trasferte al Ferraris.

Solo due giocatori nati dopo l'1/1/1998 vantano almeno nove assist in Serie A: Manuel Locatelli e Musa Barrow.

La Sampdoria è andata in gol per l’undicesimo match casalingo contro il Bologna in Serie A: contro nessuna squadra i blucerchiati hanno messo a segno almeno una rete in più partite.



La Sampdoria ha trovato la via del gol per la 12^ partita consecutiva in casa in Serie A: i blucerchiati hanno all’attivo la striscia positiva più lunga dal settembre 2010 (13).