Serie A, Udinese-Bologna 3-0: Pereyra, Lucca e Payero firmano il tris

UDINESE-BOLOGNA 3-0

Brusca frenata dei felsinei, che affondano al Bluenergy Stadium: Zirkzee non incide, fatale l'uno-due a inizio ripresa. Esulta Cioffi, che vola a +3 sulla zona-retrocessione

Il match pomeridiano della 18a giornata di Serie A si chiude con un risultato a sorpresa. Al Bluenergy Stadium domina l'Udinese, che travolge un Bologna spento e irriconoscibile: Pereyra (22'), Lucca (49') e Payero (52') firmano il 3-0 sui felsinei, con l'uno-due letale in avvio di ripresa. Ampiamente insoddisfatto Thiago Motta, che scivola al quinto posto e non riesce a raddrizzarla con un quadruplo cambio. Cioffi vola a +3 sulla zona-retrocessione.

LA PARTITA

Il Bluenergy Stadium esulta per l'impresa dell'Udinese, che travolge una delle squadre più in forma del campionato: Pereyra, Lucca e Payero firmano il 3-0 su un Bologna spento e irriconoscibile, che subisce una brusca frenata nei suoi sogni d'Europa. Cioffi sorprende in avvio: panchina per Samardzic (in odor d'addio) e Silvestri, che viene rilevato tra i pali da Okoye. Thiago Motta risponde coi titolarissimi e col giovane Urbanski al posto dell'infortunato Ndoye, ma il suo Bologna soffre sin dall'avvio. Sono i padroni di casa a rendersi davvero pericolosi, col destro di Lovric e il sinistro di Ebosele: l'esterno rientra e impegna Skorupski, che devia male e poi salva su Kamara. La scena si ripete al 22', ma questa volta porta al gol: sulla conclusione di Payero, Pereyra è un rapace d'area e firma l'1-0 in tap-in. L'Udinese sfiora subito il bis, mentre il Bologna si vede solo al 38': alto il tiro di Zirkzee. In avvio di ripresa ci si aspetterebbe la reazione dei felsinei, che vincendo scavalcherebbero temporaneamente il Milan, invece i rossoblù affondano subendo un letale uno-due: Lucca devia il tiro di Lovric e raddoppia al 49', poi Payero colpisce al volo col destro e fulmina Skorupski per il 3-0 al 52'. Il doppio colpo stende il Bologna, che rischia grosso quando Lucca sigla il 4-0, annullato per offside. Thiago Motta non è soddisfatto dei suoi, che non avevano mai subito tre gol in questo 2023/24, e reagisce con un quadruplo cambio: dentro Lucumì, Aebischer, Fabbian e Orsolini per passare a un 3-4-2-1. La mossa non funziona, perchè Zirkzee ha le polveri bagnate e non si rende mai pericoloso, rischiando anche il rosso per doppia ammonizione. L'Udinese non rischia praticamente mai e può gestire nel finale, contro un Bologna spento e irriconoscibile: Okoye chiude la sua prima da titolare in Serie A con un clean sheet e i friulani esultano per un 3-0 che vale oro. Cioffi e i suoi scalano infatti la classifica, portandosi a 17 punti e a +3 sulle terzultime. Il Bologna invece si ferma a 31 punti e scivola in quinta posizione. Stasera potrebbe essere agganciato dalla Roma, qualora i giallorossi battessero la Juve.

LE PAGELLE

Pereyra 7 - Prestazione sontuosa del Tucu, che domina a centrocampo ed effettua un perfetto lavoro di raccordo verso Lucca. La sua rete è da rapinatore d'area e indirizza del tutto la sfida.

Lucca 7 - L'ex Pisa ed Ajax continua a crescere, rivelandosi una scommessa assolutamente vinta dall'Udinese. Domina in area di rigore, firma il 2-0 con una mossa da rapace e si vede anche annullare la rete del raddoppio.

Fabbian 6 - Molto aggressivo in avvio, si prende qualche rischio ed è l'unico a provarci nel Bologna. Si inserisce con costanza e agisce anche da centravanti aggiunto, calciando tre volte dalle parti di Okoye. Il gol non arriva, ma ha dato un forte segnale.

Zirkzee 5 - Nella gara che poteva vederlo come assoluto protagonista, l'olandese affonda insieme a tutto il Bologna. Non riesce mai ad incidere e ad impensierire Okoye, che dorme sonni tranquilli per tutta la sfida. Impalpabile per tutto l'arco della sfida, rischia anche l'espulsione.

Beukema 4.5 - Lucca lo porta a spasso per tutta la sfida e l'olandese non riesce mai a prendergli le misure. L'attaccante italiano domina e segna, Beukema lo osserva e non reagisce neanche dopo il passaggio a una linea a tre.

IL TABELLINO

UDINESE-BOLOGNA 3-0

UDINESE (3-5-1-1) - Okoye 6; Joao Ferreira 6.5, Perez 6.5, Kristensen 6; Ebosele 6.5 (24' st Oier Zarraga 6), Lovric 6.5, Walace 6.5 (35' st Thauvin sv), Payero 6.5, Kamara 6 (43' st Masina sv); Pereyra 7 (35' st Samardzic sv); Lucca 7 (43' st Success sv).

A disposizione: Silvestri, Padelli, Domingos Quina, Tikvic, Camara, Kabasele. All.: Cioffi.

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski 5.5; Posch 5 (11' st Lucumì 6), Beukema 4.5, Calafiori 5, Kristiansen 5 (11' st Fabbian 6); Moro 5.5 (11' st Aebischer 6), Freuler 5.5; Urbanski 5 (29' st van Hooijdonk 5.5), Ferguson 5.5, Saelemaekers 5 (11' st Orsolini 6); Zirkzee 5.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, El Azzouzi, Lykogiannis, De Silvestri. All.: Thiago Motta.

Arbitro: Orsato.

Marcatori: 22' Pereyra (U), 4' st Lucca (U), 7' st Payero (U).

Ammoniti: Urbanski (B), Pereyra (U), Ferguson (B), Freuler (B), Zirkzee (B), Fabbian (B), Success (U).

LE STATISTICHE

L’Udinese ha vinto una gara casalinga in Serie A per la prima volta dallo scorso 8 maggio, contro la Sampdoria.

L’Udinese ha vinto un incontro di Serie A con un margine di almeno tre reti per la prima volta dallo scorso 23 aprile, contro la Cremonese (3-0).

Il Bologna ha perso un incontro di Serie A con un margine di almeno tre reti per la prima volta dal 9 novembre 2022, contro l’Inter (1-6).

Lorenzo Lucca è il quarto giocatore italiano nato negli anni 2000 capace di segnare più di cinque gol in una stagione di Serie A, dopo Moise Kean, Giacomo Raspadori e Nicolò Cambiaghi.

Lorenzo Lucca è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A nel mese di dicembre (quattro).

Prima di Lorenzo Lucca, l’ultimo calciatore italiano dell’Udinese ad aver trovato il gol in tre gare casalinghe di fila in Serie A era stato Kevin Lasagna, tra giugno e luglio 2020.

Martín Payero ha segnato oggi il suo primo gol in Serie A, nel primo incontro in cui riesce a centrare lo specchio nella competizione (due conclusioni in porta in questa gara prima della rete).

Roberto Pereyra ha segnato sette gol nel 2023 in Serie A, non ha mai fatto meglio in un singolo anno solare nella competizione (sette anche nel 2021).

Roberto Pereyra è stato coinvolto in cinque gol nelle sue ultime sette presenze in Serie A (tre reti e due assist), tanti quanti nelle sue precedenti 25 gare giocate nella competizione.

Il primo tiro nello specchio del Bologna in questo incontro è arrivato appena al minuto 58, con Kacper Urbanski.

Prima presenza in Serie A per Maduka Okoye, seconda in generale con la maglia dell'Udinese, dopo quella contro il Cagliari in Coppa Italia lo scorso 1 novembre.