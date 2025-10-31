Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
SERIE A

Serie A, gli arbitri per la 10° giornata: Milan-Roma a Guida, per Napoli-Como c'è Zufferli

Dopo una settimana ricca di polemiche si torna in campo: tutti i fischietti che saranno coinvolti

di Redazione
31 Ott 2025 - 13:16

Dopo una settimana ricca di polemiche e episodi messi sotto la lente d'ingrandimento, l'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 10ima giornata di Serie A. Un turno che offrirà diversi big match: a partire già da sabato alle 18 quando Luca Zufferli fischierà il calcio d'inizio di Napoli-Como. L'altro scontro diretto andrà in scena domenica sera a San Siro: sarà un fischietto esperto come Marco Guida ad arbitrare Milan-Roma. Di seguito tutte le designazioni arbitrali. 

TUTTE LE DESIGNAZIONI

UDINESE – ATALANTA  Sabato 01/11 h.15.00

FABBRI

YOSHIKAWA – RICCI

IV: CALZAVARA

VAR: SERRA

AVAR: PICCININI

NAPOLI – COMO Sabato 01/11 h. 18.00

ZUFFERLI

MOKHTAR – FONTEMURATO

IV: CREZZINI

VAR: DI BELLO

AVAR: ABISSO

CREMONESE – JUVENTUS  Sabato 01/11 h. 20.45

CHIFFI

CECCONI – MORO

IV: PEZZUTO

VAR: MAGGIONI

AVAR: SOZZA

H. VERONA – INTER   Domenica h. 12.30

DOVERI

LO CICERO – VECCHI

IV: COLLU

VAR: AURELIANO

AVAR: ABISSO

FIORENTINA – LECCE Domenica h. 15.00

RAPUANO

PALERMO – BARONE  

IV: AYROLDI

VAR: MASSA

AVAR: MARESCA

TORINO – PISA  Domenica h. 15.00

ARENA

BERTI – COLAROSSI

IV: ALLEGRETTA

VAR:  CAMPLONE

AVAR: SOZZA

PARMA – BOLOGNA Domenica h. 18.00

BONACINA

MASTRODONATO – POLITI

IV: MARCENARO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PICCININI

MILAN – ROMA Domenica h. 20.45

GUIDA

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO

SASSUOLO – GENOA    Lunedì 03/11 h. 18.30

FELICIANI

ROSSI L. – DI MONTE

IV: DI MARCO

VAR: MARESCA

AVAR: MASSA

LAZIO – CAGLIARI    Lunedì 03/11 h. 20.45

SACCHI J.L.

MONDIN – MONACO

IV: GALIPO’

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO

serie a
designazioni arbitrali
arbitri

Ultimi video

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:34
L'omaggio a Maradona

L'omaggio a Maradona

00:15
MCH PRESENTAZIONE SPALLETTI JUVE MCH

Spalletti e la dirigenza Juve: via all'avventura bianconera

01:50
La Spalletti story

La Spalletti story: un mister per le big

01:29
Napoli, domani il Como

Napoli, spauracchio Como per Conte

02:10
La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

01:15
MCH POKER PALMEIRAS MCH

Libertadores: il Palmeiras batte la Liga di Quito e vola in finale

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:50
Barcellona, ritorno al Camp Nou fissato al 7 novembre
14:19
Il Parma verso il derby, non vince da un mese
14:18
Verona, tre gli indisponibili per l'Inter
14:17
Genoa, Vieira dirige l'allenamento del pomeriggio
14:16
Juric: "L'Udinese ha fatto contro la Juve una grande partita per un'ora