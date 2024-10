Serie A, gli arbitri della decima giornata: Milan-Napoli a Colombo

Andrea Colombo è l'arbitro designato per dirigere Milan-Napoli, big match della decima giornata di Serie A che si giocherà domani sera a San Siro alle 20.45 (e avrà la diretta in chiaro anche per due milioni di utenti Dazn). Marchetti fischierà in Empoli-Inter mentre sarà Zufferli a dirigere Juve-Parma.