Serie A, gli arbitri della 19.a giornata: Lazio-Milan a Di Bello

L'Aia ha reso noto gli arbitri designati per la 19/a giornata del campionato di Serie A, in programma da sabato 20 a martedì 24 gennaio. Per il derby campano tra la Salernitana e il Napoli capolista designato Chiffi, mentre per Juventus-Atalanta è stato indicato Marinelli. Il big-match conclusivo da Lazio e Milan sarà diretto da Marinelli.