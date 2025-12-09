Serie A, pugno duro del Giudice Sportivo con Nzola: tre giornate, squalifica e multa per Gila

Il Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea non fa sconti a Mbala Nzola e, anzi, utilizza il pugno duro con l'attaccante del Pisa. Dopo il brutto fallo a palla lontana nei confronti di Keita in Pisa-Parma e la conseguente espulsione del calciatore, la squalifica comminata all'angolano è di tre giornate. Tra gli squalificati, per una giornata, anche Gila della Lazio, che ha ricevuto anche una multa di 10mila euro per aver "rivolto espressione gravemente irrispettosa al direttore di gara", e Celik della Roma. Salta la prossima gara anche Perrone del Como, squalificato per una giornata per somma di ammonizioni.