Serie A, Giudice Sportivo: due turni a Morata

GIUDICE SPORTIVO

La Juventus perde Alvaro Morata per le gare contro Torino e Genoa. Il Giudisce Sportivo ha sanzionato con due giornate di squalifica l'attaccante spagnolo, espulso dopo il fischio finale del match con il Benevento "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo. Un turno di stop invece per Arslan (Udinese) e Schiattarella (Benevento). Getty Images

"Quello era un rigore imbarazzante" la frase accompagnata da una parolaccia di troppo che Morata avrebbe rivolto all'arbitro Pasqua, reo di non aver sanzionato con il rigore un intervento ai danni dello spagnolo proprio nel finale della partita del Vigorito. Una parolina che costringerà Pirlo a fare a meno per le prossime due gare di campionato del suo attaccante più in forma e quello con cui Ronaldo sembra dialogare al meglio.