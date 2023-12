Serie A, Giudice sportivo: la curva del Verona chiusa per due turni per cori razzisti

SERIE A

Due giornate a Banda del Lecce, una a Politano, multe per Roma, Juve, Lazio, Hellas e Salernitana

© Getty Images Il Giudice sportivo ha deciso di chiudere per due giornate la Curva Sud del "Bentegodi "dopo i cori razzisti rivolti dai tifosi dell'Hellas a Makoumbou, in occasione di Verona-Cagliari del 23 dicembre. I cori, secondo la relazione della Procura federale, sono stati intonati da circa 1000 dei 1900 occupanti il settore denominato "Curva Sud Inferiore".

CURVA SUD DELL'HELLAS CHIUSA PER DUE TURNI

"Il Giudice sportivo, considerato che, al 7° del secondo tempo, sono stati intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Soc. Cagliari; considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale, posizionati in varie parti dell’impianto, riportavano, nella loro relazione, che tali cori venivano intonati da circa 1.000 dei 1.900 sostenitori della Soc, Hellas Verona occupanti il settore denominato “Curva Sud Inferiore” considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi; delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Curva Sud Inferiore” privo di spettatori, e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. n. 246 del 13 giugno 2023 così come previsto dall’art. 28 comma 7 CGS".

GIOCATORI SQUALIFICATI: DUE TURNI A BANDA

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BANDA Lameck (Lecce): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale proferendo ripetutamente espressioni irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FIORILLO Vincenzo (Salernitana): per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, alzandosi dalla panchina, spinto con foga, all'altezza del petto, un calciatore della squadra avversaria che tentava di recuperare il pallone.

MAKOUMBOU Antoine (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

OSIMHEN Victor James (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

POLITANO Matteo (Napoli): per avere, al 22° del secondo tempo, in reazione ad un fallo, mentre il Direttore di gara fermava il giuoco, colpito con il piede un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMBIASO Andrea (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DUDA Ondrej (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARI VILLAR Pablo (Monza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PONGRACIC Marin (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MULTE ALLE SOCIETÀ: ROMA, JUVE, LAZIO, VERONA E SALERNITANA

"Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 26° del primo tempo, intonato ripetutamente cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bicchieri di plastica semi-pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere alcuni suoi sostenitori, sia al termine del primo tempo sia al termine della gara, gridato espressioni insultanti all'Arbitro mentre usciva dal recinto di giuoco.

Una giornata di squalifica anche per Bertuzzi e Riggio, membri dello staff del Sassuolo, espulsi per proteste.