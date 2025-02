Serie A, Genoa-Venezia 2-0: Pinamonti e Cornet affondano i lagunari, esulta Vieira

Il Genoa ha ottenuto tre successi interni consecutivi senza subire alcun gol in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2010 (tre anche in quel caso, con Gian Piero Gasperini in panchina – contro Atalanta, Chievo e Udinese).

Il Genoa torna a vincere una partita contro il Venezia in Serie A per la prima volta dal 30 settembre 1962: 2-0 al ‘Ferraris’ in quel caso, con Renato Gei in panchina.

Il Genoa ha segnato almeno un gol per sei partite consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2021 (12 di fila in quel caso, con Davide Ballardini alla guida tecnica).

Il Genoa ha raggiunto quota 30 punti dopo le prime 25 partite disputate in questa Serie A, lo stesso numero di punti ottenuti dai rossoblù nella passata stagione dopo lo stesso numero di gare: in tutti i precedenti tornei in cui il Grifone ha superato quota 29 punti a questo punto del campionato ha ottenuto la salvezza al termine della stagione.

Con Patrick Vieira in panchina il Genoa ha raccolto 20 punti (5V, 5N, 3P) in 13 partite, per una media di 1.5 punti a partita: esattamente il doppio rispetto a quelli raccolti nelle prime 12 di questo campionato, ovvero 10, per una media di 0.8. Inoltre, dal suo esordio sulla panchina rossoblù, il Grifone è la squadra che ha ottenuto più ‘clean sheets’ nel torneo (sette).

Il Venezia ha ottenuto 16 punti dopo le prime 25 gare disputate in questa Serie A; nell’era dei tre punti a vittoria, solo in due casi una squadra che ne ha ottenuti meno di 17 a questo punto del campionato è riuscita ad ottenere la salvezza al termine della stagione: Crotone nel 2016/17 (13 punti) e Salernitana nel 2021/22 (15 punti).

Dopo la rete realizzata contro il Torino nella scorsa giornata, Andrea Pinamonti ha trovato la via della rete per almeno due sfide consecutive nella competizione per la prima volta da settembre 2023 quando vestiva la maglia del Sassuolo (tre in quel caso).

Andrea Pinamonti ha raggiunto le 200 presenze in Serie A ed è diventato uno dei sei attaccanti italiani attualmente nella massima serie – insieme a Matteo Politano, Gianluca Caprari, Andrea Petagna, Riccardo Orsolini e Stephan El Shaarawy – ad aver disputato almeno 200 gare nella competizione dalla stagione 2016/17, la sua prima nel torneo; tra questi, il classe ’99 è anche il più giovane (classe 1999).

Primo gol in questa Serie A per Maxwel Cornet: il classe ’96 non segnava una rete nei cinque maggiori campionati europei dal 21 gennaio 2024 (con la maglia del West Ham in Premier League, contro lo Sheffield United in trasferta in quel caso).

Caleb Ekuban è il primo giocatore del Genoa ad effettuare due assist in un singolo match di Serie A dal settembre 2021 (duplice passaggio vincente di Andrea Cambiaso in quel caso).

Con i gol di Andrea Pinamonti (82') e Maxwel Cornet (86'), il Genoa torna a segnare due reti dopo l'80' in Serie A per la prima volta dal 6 maggio 2022: sempre al 'Ferraris', marcature di Albert Gudmundsson (87') e Domenico Criscito (90') contro la Juventus in quel caso.

Aarón Martín contro il Venezia ha raggiunto le 50 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Genoa.

50ª presenza in Serie A per Gaetano Oristanio; le prime 25 arrivate nella scorsa stagione col Cagliari e le ultime 25 in quella attuale con la maglia del Venezia.