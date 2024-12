Serie A, Genoa-Torino 0-0: gara bloccata e poche occasioni

LE STATISTICHE

- Per la prima volta in Serie A, Genoa e Torino hanno pareggiato per 0-0 due incontri di fila – il precedente pareggio a reti inviolate risale al 13 gennaio scorso.

- Il Genoa è una delle due squadre (al momento al pari del Monza) ancora a caccia del primo successo casalingo in questo torneo.

- Il Genoa non ha vinto alcuna delle prime nove gare casalinghe stagionali in due delle ultime tre partecipazioni alla Serie A (2021/22 e 2024/25).

- Dopo il successo sul Como (1-0) alla 9ª giornata, il Torino ha raccolto due punti in sei gare in Serie A, realizzando solo una rete: nessuna squadra ha segnato così poco nel periodo (dalla 10ª giornata).

- Il Genoa ha chiuso una gara casalinga con un tiro nello specchio tentato, in nessun match interno di questo torneo ha fatto peggio (uno anche vs Hellas Verona a settembre).

- Il Torino ha interrotto una serie di quattro sconfitte di fila fuori casa in Serie A - non raccoglieva punti in trasferta dal 3-2 contro l’Hellas Verona del 20 settembre scorso.

- Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata per due gare di fila (vs Udinese e Torino) in Serie A per la prima volta dal periodo febbraio-marzo 2022 (serie di quattro con Alexander Blessin).

- Il Genoa è rimasto imbattuto per cinque gare di fila (2V, 3N) per la prima volta in Serie A da dicembre-febbraio scorsi (serie di otto).