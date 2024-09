Serie A: Genoa-Roma 1-1, De Winter rimonta i giallorossi al 96'

GENOA-ROMA 1-1

Dovbyk si sblocca e illude i giallorossi, raggiunti in pieno recupero dal colpo di testa del belga

Dovbyk si sblocca, ma non basta: pari Genoa al 96'































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nel lunch-match della quarta giornata di Serie A, la Roma si fa agguantare sull'1-1 dal Genoa al 96' e deve ancora rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. A Marassi, i giallorossi prendono il sopravvento dopo la mezzora e sbloccano il match al 37' con il tap-in vincente di Dovbyk, al primo gol in Serie A. La rete viene convalidata dopo oltre 6' per un problema tecnico del Var. Il Grifone cresce nella ripresa ma Svilar è sempre attento fino al clamoroso finale, quando De Winter lo fulimina di testa al 96'.

LA PARTITA

Come alla prima giornata contro l'Inter, il Genoa non muore mai e trova il pareggio all'ultimo secondo grazie a un colpo di testa di De Winter che apre ufficialmente la crisi della Roma: i giallorossi non hanno ancora vinto e hanno conquistato solo tre punti in quattro partite. Un nervoso De Rossi si è fatto espellere per proteste (doppia ammonizione) pochi secondi prima del pareggio che ha il sapore della beffa, sopratutto per il grande primo tempo giocato da Dybala e compagni. La buona notizia di giornata è rappresentata da Dovbyk, che finalmente si è sbloccato. Bocciato, invece, Hermoso che si perde De Winter nell'azione dell'1-1 finale. Per Gilardino, invece, una boccata d'ossigeno dopo la sconfitta casalinga contro il Verona.

Lunga la lista degli infortunati per Gilardino, che non recupera nemmeno Bani in difesa. Thorsby vince il ballottaggio con Malinovskyi, mentre Ekuban manda in panchina Vitinha. De Rossi rimanda il debutto dal 1' di Hermoso e Hummels: il braccetto di sinistra nel 3-5-2 è Angelino, con le fasce presidiate da El Shaarawy e Saelemaekers. Soulé va in panchina, la coppia d'attacco è formata da Dybala e Dovbyk. A Marassi la prima emozione è un episodio da moviola: Dybala va giù in area dopo un contatto con De Winter, per Giua e il Var è tutto regolare ma resta qualche dubbio. La Roma cresce con il passare dei minuti e dopo la mezzora prende il sopravvento, chiamando Gollini agli straordinari. Al 32' Dybala per Dovbyk, diagonale di sinistro bloccato da Gollini ma l'ucraino poteva e doveva fare molto meglio. Il portiere del Genoa è super due minuti dopo quando si salva sul sinistro El Shaarawy, ma nulla può al 37' sul tap-in di Dovbyk dopo una respinta sulla conclusione di Pisilli. Il guardalinee alza la bandierina, ma il Var dopo una lunghissima review (oltre 6 minuti per problemi tecnici) corregge la decisione perché El Shaarawy non era in fuorigioco a inizio azione. Il bomber ucraino festeggia in differita il primo centro con la maglia giallorossa. Il Genoa non riesce a reagire e nel lunghissimo recupero (7 minuti), la Roma sfiora il raddoppio al 49, quando Gollini in uscita mura Saelemaekers, poi Vasquez respinge il tiro di Koné.

Gilardino corre subito ai ripari, aumenta il peso offensivo del Grifone e passa alla difesa a quattro: fuori Thorsby e Vogliacco per far posto a Malinovskyi e Vitinha. De Rossi perde subito Saelemaekers per una distorsione alla caviglia destra: debutto in giallorosso per l'ultimo arrivato Hermoso, con Angelino si alza e va a coprire il posto dell'ex Milan. Nella ripresa la gara si fa più equilibrata, anche se Gollini evita la doppietta di Dovbyk al 53' con una parata d'istinto con il ginocchio. Un minuto dopo Ndicka perde palla, recupera Ekuban ma il suo diagonale è largo. Poi comincia il lavoro anche per Svilar, bravo a murare in uscita bassa il ghanese. Il portiere serbo dice no due volte alle punizioni di Malinovskyi, fino alla beffa finale in pieno recupero, quando non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di De Winter. Una doccia gelata per De Rossi (espulso pochi secondi prima) che, al contrario di Gilardino, non ha avuto un apporto sufficiente da chi è subentrato dalla panchina. E la classifica della Roma, dopo solo 4 giornate, piange già.

LE PAGELLE

Gollini 7,5 - Non può nulla sul tap-in di Dovbyk, ma dice no due volte all'ucraino, a El Shaarawy e Pisilli. Il suo dovere lo ha fatto appieno.

De Winter 7 - Rischia a inizio gara in area su Dybala e in pieno recupero Si guadagna la palma di eroe di giornata.

Thorsby 5 - Viene preferito a Malinovskyi dal 1' per irrobustire il centrocampo, ma il norvegese gioca un primo tempo davvero incolore e in cui non si vede praticamente mai. Scontata la sostituzione all'intervallo.

Pisilli 7 - Le precarie condizioni fisiche di Pellegrini gli regalano ancora una maglia da titolare e il giovanne classe 2004 risponde presente alla grande. Il gol di Dovbyk nasce da un suo tiro, ma il ragazzo impressiona per personalità e puntualità negli inserimenti.

Dovbyk 7 - Molto più coinvolto nella manovra, si divora un gol ma poi finalmente si sblocca. E nella ripresa sfiora la doppietta personale. In crescita.

Dybala 6,5 - Cresce l'intesa con Dovbyk e reclama un rigore a inizio gara. Ha benzina per un'oretta, ma sembra più a suo agio in questo 3-5-2.

Hermoso 5 - L'infortunio di Saelemaekers gli regala il debutto in giallorosso, positivo fino al 96' quando si perde De Winter. Errore grave.

IL TABELLINO

GENOA-ROMA 1-1

Genoa (3-5-2): Gollini 7,5; Vogliacco 5,5 (1' st Vitinha 6), De Winter 7, Vasquez 6; Sabelli 6, Frendrup 6, Badelj 5,5 (35' st Bohinen sv), Thorsby 5 (1' st Malinovskyi 6,5), Martin 6; Ekuban 6 (35' st Ekhator sv), Pinamonti 5. A disp.: Leali, Sommariva, Ahanor, Matturro, Accornero, Masini, Marcandalli. All.: Gilardino 6

Roma (3-5-2): Svillar 6,5; Mancini 6,5, Ndicka 6, Angelino 6; Saelemaekers 6 (5' st Hermoso 5), Pisilli 7 (17' st Pellegrini 5,5), Cristante 6, Koné 6, El Shaarawy 6 (17' st Celik 5,5); Dybala 6,5 (17' st Baldanzi 5,5 ), Dovbyk 7 (36' st Shomurodov sv). A disp.: Ryan, Martin, Abdulhamid, Sangarè, Hummels, Dahl, Paredes, Soulé. All.: De Rossi 6

Arbitro: Giua

Marcatori: 37' Dovbyk (R), 51' st De Winter (G)

Ammoniti: Pisilli (R), Pellegrini (R), De Winter (G), Shomurodov (R)

Espulsi: -

Note: Al 10' st ammonito De Rossi (R) per proteste .Al 50' st espulso De Rossi per proteste (doppio giallo)

LE STATISTICHE

La Roma non ha vinto alcuna delle prime quattro gare stagionali di Serie A soltanto per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2010/11, il 1984/85 e il 1974/75.

La Roma ha vinto solo una delle ultime 11 partite (6N, 4P), considerando tutte le competizioni.

Era da settembre 2019 che la Roma non collezionava almeno tre pareggi in trasferta di fila in Serie A.

Solo il Napoli (3) ha realizzato più reti del Genoa (due) dal minuto 90 in poi in questa Serie A.

Artem Dovbyk è il primo giocatore ucraino a trovare il gol con la maglia della Roma in Serie A.

Primo gol in Serie A per De Winter nella sua presenza numero 47 nella competizione.

Due delle quattro reti in questa Serie A del Genoa portano la firma di difensori: Vogliacco e De Winter.

La Roma è rimasta imbattuta in 18 (13V, 5N) delle ultime 19 sfide contro il Genoa in Serie A.

Niccolò Pisilli è il più giovane centrocampista con almeno due presenze da titolare in questa Serie A.

Manu Konè e Bryan Cristante sono i giocatori della Roma che hanno effettuato più tiri nel match (tre come Dovbyk), che hanno effettuato più duelli (14 l’italiano, 11 il compagno), che hanno vinto più contrasti (due) e intercettato più palloni (due).