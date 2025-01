Serie A, Genoa-Parma 1-0: decide il gol di Frendrup

LE PAGELLE

Miretti 6.5 - Nella scorsa giornata aveva ampiamente deluso, oggi chiude tra gli assoluti migliori in campo. Ispira la manovra offensiva del Genoa e, con Frendrup, è l'unico a proporsi costantemente in avanti.



Frendrup 6.5 - La rete (fortunosa) corona una gara ad altissima intensità, che fa capire perché le big stiano impazzendo per la mezzala danese. In pochi corrono come lui in Serie A, rari i giocatori con questa intensità.



Kasa 6.5 - Sin qui era stato un oggetto misterioso, ma Vieira gli dà fiducia dopo lo stop di Badelj e viene ripagato. Ottimo subentro, con tanta lucidità in entrambe le fasi e un gol sfiorato nella ripresa.



Bonny 6 - Prosegue la sua astinenza dal gol, che lo vede fermo alla 12a giornata, ma viene anche servito poco e male dai compagni. Le occasioni del Parma nascono dai suoi piedi e dai suoi movimenti, spesso ignorati dagli esterni.



Almqvist 5 - Quei sei mesi nel Lecce rischiano di essere etichettati alla voce "allucinazione collettiva". Continua ad essere un pesce fuor d'acqua, anche in questo Parma. Perde moltissimi palloni.



IL TABELLINO

GENOA (4-1-4-1) - Leali 6; De Winter 6, Bani 6.5, Vasquez 5.5, Aaron Martin 6; Badelj 6 (44' Kasa 6.5); Zanoli 6 (38' st Sabelli sv), Thorsby 6 (33' st Masini sv), Frendrup 6.5, Miretti 6.5 (33' st Ekhator sv); Pinamonti 6. A disposizione: Sommariva, Gollini, Bohinen, Messias, Pereiro, Marcandalli, Ankeye, Matturro, Balotelli, Melegoni. All. Vieira.

PARMA (4-2-3-1) - Suzuki 5.5; Delprato 5.5, Balogh 6 (14' st Hainaut 6), Valenti 6, Valeri 5.5; Keita 6 (38' st Haj Mohamed sv), Hernani 5.5 (26' st Camara 6); Almqvist 5 (14' st Cancellieri 6), Sohm 6, Mihaila 5.5 (26' st Man 6); Bonny 6. A disposizione: Marcone, Corvi, Lovik, Leoni, Trabucchi, Plicco. All. Pecchia.

Arbitro: Colombo.

Marcatore: 20' st Frendrup (G).

Ammoniti: Badelj (G), Valenti (P), Hernani (P), Kasa (G), Delprato (P).



LE STATISTICHE

Da quando Vieira siede sulla panchina del Genoa (20 novembre), il Grifone ha raccolto 13 punti in otto giornate: nel periodo hanno fatto meglio in Serie A solo Napoli, Atalanta e Inter.

Il Genoa ha ottenuto il primo successo in casa in questo campionato: in Serie A non ci riusciva dal 24 maggio 2024 contro il Bologna.

Da inizio novembre il Genoa ha perso solo una partita in Serie A (su 10 giocate). Soltanto Juventus, Atalanta e Inter hanno fatto meglio (0 ciascuna) in questo periodo.

In tre delle ultime quattro giornate di Serie A il Parma non ha trovato il gol, era accaduto solo due volte nelle prime 16 gare di questo campionato.

Il Genoa ha ottenuto il successo in entrambe le sfide stagionali contro il Parma in Serie A per la prima volta dal 2014/15 (2-1 in trasferta, 2-0 in casa).

Era da maggio 2021 che il Parma non chiudeva tre partite in trasferta consecutive senza andare in gol.

Secondo gol stagionale in Serie A per Morten Frendrup: ha eguagliato alla 19esima presenza lo stesso bottino di tutto lo scorso campionato (37 gare giocate).

Secondo assist in questo campionato per Miretti, che ha già eguagliato il suo miglior risultato in un campionato di Serie A: due come nella stagione 22/23 con la Juventus.

Record stagionale di possesso palla per il Genoa: 61.2%. Era da aprile 2024 che il Grifone non otteneva un possesso palla superiore al 60% in un match di A.

Ange-Yoan Bonny ha collezionato oggi la sua gara numero 100 con la maglia del Parma considerando tutte le competizioni.

Stefano Sabelli ha collezionato oggi la sua gara numero 100 in Serie A.