Serie A, Genoa-Napoli 1-2: Anguissa e Rrahmani valgono la testa, ma Conte ringrazia Meret

• Il Napoli ha vinto tre trasferte di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal settembre-novembre 2023.

• Il Napoli è rimasto imbattuto in otto trasferte di fila in Serie A (6V, 2N) per la prima volta dal periodo tra maggio e novembre 2023 (5V, 3N).

• Il Napoli ha subito gol in ognuna delle ultime tre partite di Serie A (2V, 1P), tante volte quante nelle precedenti 11 nella competizione (8V, 2N, 1P).

• Antonio Conte ha collezionato la sua 150ª vittoria da allenatore in Serie A; il tecnico ha una percentuale di vittorie del 71% con il Napoli in campionato (12/17); solo con la Juventus (73%) ha registrato una percentuale più alta considerando le squadre guidate tra Serie A e Premier League.

• Il Genoa (6N, 4P) non ha vinto nessuna delle prime 10 gare casalinghe in Serie A per la seconda volta nella sua storia, la precedente nel 2021/22 (14 in quel caso).

• Il Napoli ha segnato due gol in trasferta nei primi 25' di gioco in Serie A per la prima volta dal 22 maggio 2022, contro lo Spezia in quel caso.

• Con il gol contro il Genoa, Frank Anguissa è salito a tre reti in questa Serie A, eguagliando il suo record personale in una singola stagione nei big-5 campionati europei: tre, con il Napoli, nel 2022/23.

• David Neres è, con Romelu Lukaku, uno dei due giocatori del Napoli che hanno servito più assist in questa Serie A: quattro ciascuno.

• Amir Rrahmani è, con Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo, uno dei tre giocatori del Napoli con almeno un gol in Serie A in ognuna delle ultime cinque stagioni (dal 2020/21, prima annata per il kosovaro con il club).

• Stanislav Lobotka ha servito contro il Genoa il suo primo assist in questo campionato (il precedente risaliva al 4 novembre 2023 contro la Salernitana).

• Andrea Pinamonti ha segnato sei gol nelle prime 16 presenze in una singola stagione di Serie A per la seconda volta in carriera, dopo 2021/22.

• Contro il Genoa Giovanni Di Lorenzo ha collezionato la sua 250ª presenza con il Napoli in tutte le competizioni; da quando è approdato al club (2019/20) è il difensore di Serie A con più gare ufficiali disputate.

• Giovanni Simeone ha raggiunto contro il Genoa la sua 100ᵃ vittoria in Serie A.