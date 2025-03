Serie A, Genoa-Lecce 2-1: decide una doppietta di Miretti

• Tra i centrocampisti che hanno preso parte ad almeno cinque reti in questo campionato, solo Nico Paz (10 – 2004) è più giovane di Fabio Miretti (sei – agosto 2003 – 3G+3A).

• Con i due assist per la doppietta di Fabio Miretti, Ruslan Malinovskyi ha preso parte al suo 51° gol in Serie A, grazie a 27 marcature e 24 passaggi vincenti nella competizione.

• Nikola Krstovic (10 gol in questo campionato) è diventato solo il secondo straniero del Lecce ad andare in doppia cifra di reti in un singolo torneo nelle ultime 20 stagioni di Serie A – dopo Gianluca Lapadula (naturalizzato peruviano).

• Il Lecce ha perso 16 delle prime 29 gare stagionali in questa Serie A (6V, 7N): nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo nel 1997/98 (17) e nel 2005/06 (19) i salentini avevano rimediato più sconfitte dopo lo stesso numero di match nel massimo campionato, 16 anche nel 2019/20.

• Da inizio anno, solo il Bologna (cinque) ha vinto più gare casalinghe del Genoa in questo campionato (quattro).

• Il Genoa ha vinto quattro delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (1N), per il Grifone lo stesso numero di successi interni ottenuti nelle precedenti 18 sfide nel torneo (7N, 7P).

• Il Lecce è una delle due formazioni – insieme al Venezia – contro cui il Genoa vanta più precedenti interni senza mai perdere in Serie A (nove vs entrambe – 7V, 2N).

• Prima marcatura multipla per Fabio Miretti in Serie A all’81° match disputato nel massimo campionato (doppietta vs Lecce).

• Prima di Ruslan Malinovskyi (doppio assist per la doppietta di Fabio Miretti vs Lecce) l’ultimo giocatore del Genoa capace di fornire due passaggi vincenti ad uno stesso compagno in campionato era stato Christian Kouamé nel settembre 2018 (due per Krzysztof Piatek vs Frosinone in quel caso).

• Quello di Fabio Miretti (al 16’) è solo il secondo gol realizzato dal Genoa nella parte centrale del 1° tempo in questo campionato, dopo quello messo a segno da Alessandro Vogliacco il 17 agosto scorso (vs Inter) – cioè dal 16’ al 30’ di gioco.

• Il Genoa ha segnato due gol in un 1° tempo di Serie A (vs Lecce) per la prima volta dallo scorso 29 aprile (due vs Cagliari in quel caso).

• Il Lecce ha subito gol nel 1° tempo per due trasferte di fila in campionato (vs Fiorentina e Genoa) per la prima volta dal periodo agosto-settembre 2023 (vs Viola e Monza in quel caso con Roberto D’Aversa in panchina).

• 150ª presenza per Ruslan Malinovskyi in Serie A: il centrocampista del Genoa è solo il secondo giocatore ucraino a tagliare questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Andriy Shevchenko (226).