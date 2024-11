Serie A, Genoa-Como 1-1: Vogliacco vale il pari al 92’, a Fabregas non basta Da Cunha

LE PAGELLE

Pinamonti 6 – Gioca una partita in ombra, ma inventa l’assist che vale il pareggio del Genoa in pieno recupero. Una giocata fondamentale.

Vogliacco 7 – È uno dei più positivi in difesa e ha poi l’enorme merito di pareggiare il match al 92’. Provvidenziale.

Nico Paz 7,5 – Non fa mai mancare la sua qualità alla manovra offensiva del Como, fornendo l’assist per il gol di Da Cunha. Inventa anche nella ripresa, quando sforna un altro assist per Cutrone, pescato però in fuorigioco.

Da Cunha 7 – Segna la sua prima rete in Serie A, all’interno di un ottimo primo tempo giocato dal Como. È uno dei più positivi in campo.