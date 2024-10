Serie A, Genoa-Bologna 2-2: Pinamonti salva il Grifone

LE STATISTICHE

Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), questa è solo la terza volta in cui il Genoa (3N, 2P) rimane senza successi nei primi cinque incontri casalinghi stagionali in Serie A: nel 2017/18 (1N, 4P) e nel 2021/22 (3N, 2P) i due precedenti.

Il Bologna ha pareggiato sei delle prime otto gare stagionali solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A; la precedente nel 1989/90 (2V, 6N in quel caso, con Luigi Maifredi in panchina).

Andrea Pinamonti ha segnato una doppietta in Serie A per la prima volta dal 17 settembre 2023 col Sassuolo (v Frosinone); in generale solo contro la Roma (cinque) ha realizzato più gol che contro il Bologna (quattro) nella competizione.

Il Bologna è diventata solo la terza formazione, dopo Fiorentina e Roma, contro cui Andrea Pinamonti ha trovato la via della rete con tre maglie diverse in Serie A; per l’attaccante gol contro gli emiliani con le maglie di Frosinone, Empoli e Genoa.

Riccardo Orsolini ha realizzato una rete in trasferta in Serie A per la prima volta dallo scorso 27 gennaio (v Milan); in generale quello odierno è il secondo gol realizzato in questa stagione del torneo (v Udinese il 18 agosto il primo).

Riccardo Orsolini è uno dei soli quattro giocatori, al pari di Lautaro Martínez, Antonio Sanabria e Duván Zapata, ad aver trovato almeno una rete in trasferta in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A (dal 2018/19).

Il Genoa ha pareggiato una partita rimontando da 0-2 in Serie A per la prima volta dal 17 ottobre 2021 in casa contro il Sassuolo (2-2).

Jens Odgaard ha segnato una rete in Serie A per la prima volta dallo scorso 14 febbraio (v Fiorentina); quello odierno è sia il primo gol realizzato in trasferta che da fuori area nella competizione.

Tra i calciatori con almeno un gol e un assist in questa Serie A, nessuno è più giovane di Jeff Ekhator (novembre 2006); in generale, nei maggiori cinque campionati europei, solo Lamine Yamal (2007) è più giovane rispetto al calciatore del Genoa.

Cinque dei sei assist realizzati da Nikola Moro in Serie A sono arrivate in gare esterne, tra cui tutti i tre più recenti; il calciatore croato, che non aveva mai fornito un assist nel corso dei primi tempi, non serviva un passaggio vincente nel torneo dal 4 giugno 2023, in casa del Lecce.

Per la seconda volta nelle ultime 26 stagioni disputate in Serie A (dal 1990/91) il Bologna (1V, 6N, 1P) è rimasto imbattuto in almeno sette delle prime otto gare stagionali di un singolo torneo della competizione; l’unico precedente proprio nel campionato scorso (2V, 5N, 1P nel 2023/24).

Nell’anno solare 2024, solo la Juventus (14) ha pareggiato più partite del Bologna (13) nei maggiori cinque campionati europei (Genoa subito dietro a quota 11 in compagnia del Napoli); inoltre i rossoblù hanno ottenuto tre pari di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2023 (tre anche in quel caso contro Hellas Verona, Napoli e Monza).

Il Genoa ha pareggiato 35 sfide di Serie A contro il Bologna; solo contro Napoli (36) e Fiorentina (39) il Grifone ha impattato più gare nella competizione (35 pari anche contro il Milan).

Terzo pareggio per il Genoa in questo campionato di Serie A; anche i due precedenti erano maturati in gare casalinghe (2-2 v Inter e 1-1 v Roma).

Il Genoa ha raggiunto il traguardo dei 2400 gol realizzati in Serie A.