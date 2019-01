Serie A, Frosinone-Atalanta 0-5: Zapata inarrestabile, quattro gol

20/01/2019 di MARCO MUGNAIOLI

LA PARTITA

Dopo la goleada col Sassuolo e il successo in Coppa Italia, l'Atalanta arriva al Benito Stirpe alla caccia di punti per l'Europa e motivata ad approfittare dei molti problemi di formazione della squadra di Baroni, che deve fare a meno degli squalificati Capuano e Ciano e degli infortunati Ciofani, Ariaudo e Zampano. A centrocampo c'è Molinaro preferito a Beghetto, mentre Gasperini sceglie Djimsiti invece di Palomino e Castagne al posto di Gosens, in mezzo rientra De Roon dopo quasi un mese.

L'avvio è incoraggiante per i padroni di casa, pericolosi sulla destra con Ghiglione, ma è solo un fuoco di paglia, perché l'Atalanta prende subito in mano le redini del gioco e nei primi 10 minuti va due volte vicina al vantaggio con Zapata. Vantaggio che arriva proprio all'11', quando Pasalic pennella un cross perfetto per Mancini, che sale in cielo e di testa firma il quinto gol del suo campionato (solo Kolarov ha segnato quanto lui, ma il giallorossso batte i rigori). Il Frosinone prova a reagire trascinato da una sgroppata di Molinaro, sul cui cross Campbell colpisce male di testa, ma a fare la partita sono sempre i nerazzurri, che producono un grande volume di gioco, giocano in velocità nello stretto e non rischiano quasi mai. I bergamaschi macinano gioco e vanno più volte vicini al raddoppio con Gomez, Pasalic e Zapata, che sul finire della prima frazione segna il 2-0 di testa, eguaglia il suo record personale di reti (11) in campionato realizzato in maglia Sampdoria (per il colombiano 8 partite consecitive a segno) e manda tutti negli spogliatoi per il riposo.

La ripresa si apre senza cambi ed esattamente come si era chiuso il primo tempo, cioè con un gol diche sfrutta un paio di rimpalli fortunati e conclude nell'angolino a tu per tu confirmando il 3-0 e l'undicesimo gol personale nelle ultime otto partite giocate. Il tris firmato dal colombiano di fatto chiude il match, il Frosinone ha un sussulto di orgoglio con Pinamonti, maè scatenato e non vuole fermarsi: al 20' si fionda come un falco sulla sponda di testa di Hateboer e col destro batte ancora Sportiello siglando il suo 13esimo gol personale in campionato. Passano alcuni minuti e l'attaccante colombiano, con una zampata nel cuore dell'area al 28', raggiungea 14 in cima alla classfica marcatori e completa la sua giornata di gloria segnando anche col sinistro (due gol di testa, uno di destro e uno col mancino). Nei minuti finali del match Gasperini regala la gioia dell'esordio in A al classe 2000e concede un po' di spazio anche a, fin qui molto poco utilizzato. Con questa vittoria l'Atalanta sale a quota 31 e mette nel mirino il quarto posto che vorrebbe dire, mentre il Frosinone resta penultimo a quota 10 ed esce tra i fischi dei suoi tifosi.