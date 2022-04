Serie A, Fiorentina-Udinese 0-4: Italiano crolla e fallisce il sorpasso alle romane

FIORENTINA-UDINESE 0-4

I viola sprecano tanto e vengono puniti dai contropiedi micidiali dei friulani: l'Europa ora è più lontana

La Fiorentina crolla 0-4 con l'Udinese nel recupero della 20esima giornata di Serie A e fallisce il sorpasso alle romane al quinto posto in classifica. I viola sprecano tanto nel match del Franchi e chiudono sotto già il primo tempo grazie ai gol di Marí (12') e Deulofeu (36'). Nella ripresa attaccano a testa bassa, ma non riescono a sfondare il muro alzato dai friulani e vengono puniti anche da Walace e Udogie nel recupero (91' e 95'). Fiorentina-Udinese, le immagini del match











































LA PARTITA

Ora l'Europa è più lontana. Dopo la clamorosa sconfitta contro la Salernitana, la Fiorentina cade ancora, sprecando la ghiotta chance di superare in un colpo solo Lazio e Roma e rimanendo inchiodata al settimo posto. La corsa è ancora lunga, ma gli ultimi due passi falsi, arrivati dopo tre vittorie di fila che avevano fatto ben sperare, impongono una riflessione, anche perché il calendario è tutt'altro che favorevole: Milan, scontro diretto con la Roma e poi Juventus all'ultima giornata. Per agganciare l'Europa League servirà una squadra propositiva, come quella vista anche contro l'Udinese, ma decisamente più cinica negli ultimi 25 metri e più lucida dietro. L'Udinese porta a casa il massimo da una partita complicata, ma gestita alla perfezione: meno del 30% di possesso palla, ma 4 gol e un palo colpito. A fare la differenza è soprattutto la condizione atletica e la brillantezza dei bianconeri, che impongono agli avversari uno dei peggiori risultati casalinghi della loro storia.

Italiano, a sorpresa, rilancia dal 1' i recuperati Bonaventura e Torreira, preferendo Sottil a Ikoné sulla sinistra. Cioffi invece non rischia Pereyra e si affida nuovamente alla coppia Deulofeu-Success davanti. I padroni di casa partono forte e già dopo 3' hanno un'enorme occasione per sbloccarla: Piatek è completamente libero di calciare sul cross rasoterra di Sottil, ma colpisce debolmente e favorisce la respinta di Silvestri. Passano 5' e la viola va ancora vicina al gol, ma il portiere friulano è attentissimo sul sinistro di Gonzalez. Dopo due grandi chance per la Fiorentina, a passare in vantaggio è l'Udinese: una respinta così-così di Milenkovic favorisce l'inserimento offensivo di Marí, che pensa al cross, poi scarica un siluro sotto la traversa, infilando un Terracciano tutt'altro che impeccabile. I ragazzi di Italiano provano a reagire, ma al 36' arriva il raddoppio bianconero in contropiede: sulla conclusione di Udogie, questa volta, è bravo Terracciano, ma sulla respinta si avventa Deulofeu che tutto solo colpisce in rete. I padroni di casa si riversano in attacco nel finale di frazione e vanno vicini al gol più di una volta (clamorosa soprattutto l'occasione di Odriozola al 45'), ma i friulani reggono l'urto e vanno a riposo in vantaggio di due reti.

Italiano comincia la ripresa con un cambio per ruolo, inserendo Igor, Maleh e Cabral per i deludenti Milenkovic, Bonaventura e Piatek. La Fiorentina comincia con la voglia di rimontare, sfiora ancora il gol con Sottil, Torreira e Maleh, ma col passare dei minuti perde la carica e spalanca la strada ai contropiedi dell'Udinese, che inanella una serie incredibile di occasioni: super Terracciano su Molina, palo colpito di testa da Udogie, chance sprecate ancora da Molina e da Deulofeu, infine i due gol che chiudono i conti. Prima Walace, con deviazione decisiva di Igor, poi Udogie, un attimo prima del triplice fischio.

LE PAGELLE

Milenkovic 5 - In occasione del vantaggio friulano respinge male il pallone e poi non recupera sull'inserimento di Marí. Male su Udogie anche nell'azione dello 0-2. Resta negli spogliatoi al 45'.

Sottil 6,5 - Il più brillante, propositivo e continuo dei suoi. Cerca con insistenza il dribbling e l'affondo, ma la porta friulana sembra stregata.

Gonzalez 5,5 - Comincia bene, sciupa una buona chance dopo pochi minuti, poi sparisce gradualmente dalla partita, rimanendo incartato tra le maglie della retrguardia avversaria.

Silvestri 6,5 - Nessun miracolo vero e proprio, ma in una serata in cui le conclusioni verso la sua porta non mancano si fa sempre trovare attentissimo e preparato.

Marí 7 - Un gol quasi da bomber, il suo primo in Serie A, poi una partita di grande livello in fase difensiva. Serata praticamente perfetta.

Udogie 7 - Una spina nel fianco per la difesa della Fiorentina. Ispira il gol dello 0-2, colpisce un palo e al 95' festeggia anche la rete del poker. Protagonista assoluto.

IL TABELLINO

Fiorentina-Udinese 0-4

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 5,5; Odriozola 6, Milenkovic 5 (1' st Igor 5,5), Quarta 5,5, Biraghi 6; Bonaventura 5 (1' st Maleh 5,5), Torreira 6,5, Duncan 6 (26' st Ikone 5); Gonzalez 5,5, Piatek 5,5 (1' st Cabral 5,5), Sottil 6,5 (26' st Callejon 5).

Allenatore: Italiano 5

Udinese (3-5-2): Silvestri 6,5; Becao 6,5, Marí 7, Nuytinck 6,5; Molina 6,5 (45' st Soppy sv), Arslan 6 (15' st Jajalo 6), Walace 6,5, Makengo 6,5, Udogie 7; Deulofeu 7 (45' st Nestorovski sv), Success 6 (21' st Pussetto 6).

Allenatore: Cioffi 7,5

Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 12' Marí (U), 36' Deulofeu (U), 45'+1 st Walace (U), 45'+5 st Udogie (U)

Ammoniti: Nuytinck (U), Deulofeu (U), Gonzalez (F), Makengo (U), Torreira (F), Udogie (U), Maleh (F)

Espulsi: