Serie A, Fiorentina-Torino 2-1: Gonzalez e Vlahovic stendono i granata

FIORENTINA-TORINO 2-1

Grazie alle reti dell’esterno argentino e del centravanti serbo i toscani conquistano la prima vittoria in campionato. Ai granata non basta Verdi

Nella seconda giornata di serie A la gara tra Fiorentina e Torino termina 2-1. Al 41’ è Gonzalez di sinistro a portare in vantaggio gli uomini di Italiano dopo una bella iniziativa di Castrovilli. I padroni di casa raddoppiano al 70’ con Vlahovic, abile a sfruttare di testa l’assistenza di Bonaventura. I granata sono evanescenti e solo Verdi all’89’ li illude. Per i toscani arrivano così i primi tre punti della stagione. Juric resta fermo a zero. Fiorentina-Torino: le immagini del match

























































LA PARTITA

Deluse dopo le rispettive sconfitte nella prima giornata, la Fiorentina di Italiano e il Torino di Juric erano scesi sul campo del Franchi con l’obiettivo di raccogliere i primi punti stagionali in campionato. A riuscire nell’intento sono i Viola, dopo una sfida in gran parte dominata. Il primo guizzo è di Gonzalez al 5’: l’argentino dalla sinistra converge verso il centro dell’area, ma svirgola malamente. All’11’ è Milenkovic a volare in cielo colpendo di testa, su azione d’angolo, con Milinkovic-Savic pronto a respingere. Due minuti dopo (13’) tutto lo stadio e i giocatori in campo si fermano per applaudire nel ricordo di Davide Astori. La Viola preme, i granata tendono a chiudersi a riccio: i cross di Callejon e Gonzalez tagliano pericolosamente l’area degli ospiti ma sono Biraghi prima e Venuti poi a provarci da fuori, senza spaventare più di tanto l’estremo difensore del Toro. Al 23’ è Singo a provarci per i suoi, ma la conclusione dell’esterno termina alta sopra la porta difesa da Terracciano, titolare vista la squalifica di Dragowski. Splendida azione al 37’ per la viola: cross di Gonzalez e Callejon calcia al volo, frenato da Milinkovic-Savic. Al 41’ si sblocca la gara: iniziativa di Castrovilli che la appoggia per Gonzalez con l’argentino che, appena dentro l’area, calcia magistralmente di sinistro e fulmina il portiere avversario per il vantaggio dei toscani.

Nella ripresa il gioco è spezzettato ma parte ancora forte la Fiorentina ed è sempre Gonzalez, al 48’, protagonista: il suo cross vede Bonaventura avventarsi in area, ma il tocco del centrocampista italiano però è maldestro. Vlahovic si propone più come assistman che come finalizzatore, ma i toscani non riescono a trovare la fiammata decisiva. Al 60’ è Sanabria a tentare la prima sortita della sua gara, ma senza fortuna per i granata. Juric prova ad inserire Verdi e Pjaca per dare maggiore peso all’attacco ma è Vlahovic al 70’ a fare ciò che gli riesce meglio, siglando il raddoppio, di testa, su cross di Bonaventura e dopo una bella ripartenza condotta dal neoentrato Duncan. La sfida sembra addormentarsi, la rianimano le accelerazioni di Sottil e poco altro. All’89’ però Verdi segna di sinistro su imbucata di Lukic e illude i granata ma la Fiorentina può portare a casa la prima vittoria del suo campionato. Per il Torino, invece, è già tempo di riflessioni. Lo zero in classifica è ancora presente.

LE PAGELLE

Vlahovic 7 – Fa a sportellate e smista con intelligenza: è un punto di riferimento importante e nella ripresa riesce anche a trovare la via del gol.

Gonzalez 7,5 – Tra i più attivi della Fiorentina, ha tecnica, idee ed un sinistro notevole. Sblocca la gara ed è un pericolo costante per la difesa avversaria.

Castrovilli 6 – Sua l’iniziativa che porta al vantaggio, si dimostra il centrocampista più in palla della mediana viola, anche se può fare decisamente di più.

Belotti 5,5 – Predica nel deserto: mai pericoloso nell’arco di tutta la sfida, è comunque l’ultimo ad arrendersi. Ma è davvero troppo poco.

Verdi 6,5 – Suo l’unico guizzo di una serata nettamente negativa per la squadra di Juric.

Sanabria 5 – Un ectoplasma per 45 minuti, leggermente meglio nella ripresa. Ma il Toro ha bisogno di ben altro per far male.



IL TABELLINO

FIORENTINA-TORINO 2-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 6, Milenkovic 6,5, Martinez Quarta 6,5, Biraghi 6; Bonaventura 6 (39’ st Maleh sv), Pulgar 6, Castrovilli 6 (17’ st Duncan 6); Callejon 6 (32’ st Sottil 6), Vlahovic 7, Gonzalez 7,5 (39’ st Saponara sv). A disp.: Rosati, Terzic, Torreira, Benassi, Amrabat, Nastasic, Kokorin, Igor. All.: Italiano 6,5

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6,5; Izzo 5,5 (30’ st Vojvoda 6), Djidji 4,5 (1’ st Buongiorno 5,5), Rodriguez 5; Singo 6, Lukic 5.5, Mandragora 5,5, Ola Aina 5 (36’ st Ansaldi sv); Linetty 5,5 (22’ st Verdi 6.5); Sanabria 5 (22’ st Pjaca 5), Belotti 5.5. A disp.: Berisha, Gemello, Pobega, Segre, Baselli, Rauti, Rincon. All.: Juric 5

Arbitro: Mariani

Marcatori: 41’ Gonzalez (F), 25’ st Vlahovic (F), 44’ st Verdi (T)

Ammoniti: Castrovilli (F), Milenkovic (F), Djidji (T), Mandragora (T), Bonaventura (F), Buongiorno (T), Vlahovic (F), Ola Aina (T), Lukic (T)

LE STATISTICHE

Dusan Vlahovic è uno dei soli cinque giocatori ad aver trovato almeno 18 gol nel 2021 nei top-5 campionati europei assieme a Robert Lewandowski (29), Lionel Messi (23), André Silva (20) e Erling Haaland (20).

● La Fiorentina ha realizzato almeno un gol in ciascuna delle ultime 16 partite di Serie A contro il Torino: la formazione viola non è mai andata a segno in più incontri consecutivi contro una singola avversaria nella competizione (al pari di quanto fatto contro la Triestina tra il ’49 e il ’56).

● Nicolás González ha realizzato il suo primo gol con la maglia della Fiorentina al suo esordio casalingo in Serie A: l'ultimo giocatore della Viola a segnare nella sua prima partita giocata in casa era stato Kevin-Prince Boateng, anche lui su assist di Gaetano Castrovilli (v Napoli nell'agosto 2019, partita in cui aveva trovato la prima rete all'esordio in casa con la Fiorentina anche Erick Pulgar).

● Con la partita di oggi Andrea Belotti ha raggiunto il traguardo delle 250 presenze in Serie A - 212 con la maglia del Torino, 38 con quella del Palermo.

● Dusan Vlahovic ha interrotto un digiuno dal gol che durava da cinque partite consecutive in Serie A, dopo che aveva realizzato 12 reti nei precedenti nove match giocati nella competizione.

● La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 32 sfide casalinghe contro il Torino in Serie A (18V, 14N), nessuno ha mai fatto registrare una striscia più lunga di gare interne senza sconfitte nella storia della Serie A (al pari del Bologna contro il Genoa tra il 1931 e il 1989).

● Simone Verdi ha trovato il gol su azione in Serie A per la prima volta da luglio 2020 contro la SPAL.

● Il Torino ha iniziato una stagione di Serie A con due sconfitte nelle prime due partite per la terza volta nel XXI secolo, dopo il 2002/03 e il 2020/21.