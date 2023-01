Serie A, Fiorentina-Sassuolo 2-1: Nico Gonzalez su rigore, Italiano esulta nel recupero

FIORENTINA-SASSUOLO 2-1

L’argentino trasforma il penalty che regala la vittoria ai viola, neroverdi senza vittorie da sei partite

Fiorentina-Sassuolo, le immagini del match













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È un rigore di Nico Gonzalez nel recupero a regalare alla Fiorentina un’insperata vittoria 2-1 contro il Sassuolo. Al Franchi, nell’anticipo della 17esima giornata di Serie A, è la Viola a passare in vantaggio con Saponara ma i neroverdi pareggiano i conti sempre su rigore con Berardi. Poi nel finale un altro penalty decide la sfida a favore degli uomini di Italiano, mentre per la squadra di Dionisi è la sesta partita di fila senza vincere.

LA PARTITA

Arriva nel recupero e su calcio di rigore il successo per la Fiorentina nella 17esima giornata della Serie A: 2-1 contro il Sassuolo al Franchi e i viola si risollevano così dopo un pari e un ko nelle ultime due, mentre prosegue la crisi neroverde alla sesta partita di fila senza vittorie. Pronti via e la Fiorentina è subito pericolosa al 4’, ci pensa Consigli in uscita a togliere il pallone dai piedi di Kouamè. Tra il 18’ e il 28’ la reazione del Sassuolo che sbatte sempre su Terracciano: prima il portiere viola mette in angolo un gran tiro di Frattesi, poi si oppone a Pinamonti in uscita. Nella ripresa i padroni di casa partono fortissimo e passati appena tre minuti vanno in vantaggio grazie a Saponara appena entrato, lesto a mettere dentro in controbalzo il tentativo di rinvio di Ferrari. La Fiorentina però non ha neppure il tempo di esultare perché al 56’ Dodò, entrato da 120 secondi, ferma con il braccio un tiro di Pinamonti: rigore per il Sassuolo e Berardi firma l’1-1. Passano otto minuti e un altro tocco di mano nell’area viola, stavolta di Kouamè, porta di nuovo l’arbitro al Var: stavolta per Manganiello non è rigore. Al 66’ ancora Kouamè protagonista, in negativo perché l’attaccante viola si mangia un gol già fatto a tu per tu con Consigli. Al 74’ altra grande occasione per la Fiorentina, Saponara di testa a porta vuota dopo un’uscita sbagliata di Consigli, ma Ferrari salva sulla linea. All’86’ ancora uomini di Italiano pericolosi, e ancora di testa, ma Consigli sbarra la porta a Nico Gonzalez. Poco male, perché a pochi secondi dal 90’ Tressoldi intercetta con il braccio un tiro di Terzic: penalty per la Viola, dagli 11 metri proprio Nico Gonzalez regala il gol-vittoria alla Fiorentina.

LE PAGELLE

Terracciano 6,5 – Bravissimo in un paio di occasioni nel primo tempo, è tra i più in forma dei suoi e dà sempre sicurezza al reparto

Bonaventura 6,5 – E’ sempre coinvolto nel gioco e nelle azioni più pericolose dei viola, prova sempre a inventare mettendoci grinta e dinamismo

Obiang 6 – Diga in mezzo al campo, sta tornando quello dei tempi migliori dopo aver saltato tutta la scorsa stagione

Pinamonti 5,5 – Si sacrifica là davanti, prova spesso il tiro provocando il rigore dell’1-1, talvolta manca di cattiveria

IL TABELLINO

FIORENTINA-SASSUOLO 2-1

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Venuti 5,5 (9’ st Dodò 5), Milenkovic 5,5, Igor 5,5, Biraghi 6 (31’ st Terzic 6,5); Bianco 5 (1’ st Castrovilli 5,5), Duncan 5,5 (27’ st Nico Gonzalez 7); Ikoné 5,5, Bonaventura 6,5, Kouamé 5; Cabral 5 (1’ st Saponara 6,5). A disp.: Cerofolini, Martinelli, Martinez Quarta, Ranieri, Kayode, Amrabat, Barak, Amatucci, Distefano. All. Italiano 6

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6,5; Toljan 5,5, Tressoldi 5,5, Ferrari 6,5, Rogerio 5,5; Frattesi 6, Obiang 6, Traorè 5,5 (47’ st Defrel sv); Berardi 6,5, Pinamonti 5,5 (24’ st Alvarez 5,5), Laurentié 5 (35’ st Ceide sv). A disp. Pegolo, Russo, Ayhan, Erlic, Romagna, Marchizza, Kyriakopoulos, Harroui, M. Henrique, Thorstvedt, D'Andrea, Antiste. All. Dionisi 5,5

Arbitro: Manganiello

Marcatori: st 3’ Saponara (F), 12’ rig. Berardi (S), 46’ rig. Nico Gonzalez (F)

Ammoniti: Milenkovic, Traorè, Tressoldi, Dodò, Castrovilli, Berardi, Nico Gonzalez

LE STATISTICHE

• La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol dal minuto 90 in questa stagione di Serie A (cinque).

• Gli ultimi quattro gol di Nicolás González in Serie A sono tutti stati realizzati a partire dal minuto 89.

• Riccardo Saponara è tornato al gol dopo 258 giorni in Serie A, ovvero dal 24 aprile 2022 v Salernitana.

• Riccardo Saponara ha segnato col piede sinistro in Serie A dopo 11 reti realizzate con il destro nella competizione – L’ultimo gol messo a segno con il mancino dal centrocampista nel massimo campionato risaliva al 26 novembre 2016 in un Empoli-Milan 1-4.

• Dalla stagione del suo esordio in Serie A (dal 2013/14), nessun giocatore ha preso parte a più gol di Domenico Berardi contro la Fiorentina nel massimo campionato: 13 (nove reti e quattro assist), al pari di Lorenzo Insigne e Mauro Icardi.

• Sei degli ultimi nove gol in Serie A di Domenico Berardi sono arrivati su calcio di rigore.

• Nicolàs Gonzàlez ha raggiunto contro il Sassuolo le 50 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Fiorentina.

• Salgono a sei le gare consecutive in Serie A senza vittorie del Sassuolo (1N, 5P), striscia più lunga nella massima serie per i neroverdi dal marzo 2019 (otto allora).

• La Fiorentina ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A giocate al Franchi dopo aver trovato il successo solamente in una delle precedenti cinque.

• La Fiorentina non ha effettuato neanche un tiro in porta in un singolo primo tempo per la prima volta in questa stagione di Serie A.

• Si allunga a sei la striscia di primi tempi senza gol in Serie A del Sassuolo: si tratta della serie più lunga per i neroverdi nel massimo campionato al pari di altre due strisce altrettanto lunghe registrate nella stagione 2017/18.