Serie A, Fiorentina-Monza 2-2: Kean e Gosens salvano Palladino dal ko

Fiorentina-Monza 2-2

Il Monza si illude al Franchi, Kean e Gosens nel recupero di primo e secondo tempo regalano a Palladino un punto insperato

Fiorentina-Monza, le immagini della partita















































© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella terza giornata di Serie A Fiorentina e Monza danno vita a un pareggio pirotecnico, con la gara dell'Artemio Franchi che termina 2-2. Nella sfida al suo passato, Raffaele Palladino ringrazia Kean (45') e Gosens (90'+ 6') per il punto conquistato in rimonta dopo che i brianzoli erano andati avanti di due reti nella prima frazione con Djuric (18') e Maldini (32'). Un punto per parte, un risultato che scontenta il pubblico viola che ha più volte fischiato le giocate della squadra.

LA PARTITA

Per affrontare il suo passato Raffaele Palladino si affida al solito 3-4-2-1 visto in avvio di stagione, tra campionato e qualificazioni di Conference, con qualche cambio negli interpreti. Con la cessione di Amrabat, infatti, a centrocampo conquistano una maglia da titolare i nuovi acquisti Cataldi e Gosens, con Colpani e Beltran dietro alla punta Kean. Nesta risponde con una formazione speculare mandando in campo Turati al posto di Pizzignacco e Djuric in avanti al posto di Petagna, con Caprari e Maldini ad agire alle spalle dell'attaccante bosniaco. Dopo un primo quarto d'ora di studio, fatto di tanto possesso palla della Viola con un Monza ordinato e attento in chiusura difensiva, sono proprio i brianzoli a sbloccarla al 18': da un cross basso dalla destra di Pereira, che sfrutta la marcatura troppo leggera di Gosens, è proprio Djuric ad anticipare capitan Biraghi con un destro a incrociare imprendibile per Terracciano che alla prima occasione capitola per il vantaggio biancorosso. Una doccia gelata per i toscani che cercano subito la reazione, senza però riuscire nel proprio intento a causa di giocate frettolose. Ed è proprio da una palla persa dai viola che la transizione del Monza si fa letale al 32': Kyriakopoulos cavalca sulla sinistra saltando nettamente Dodo (ostacolato da Comuzzo), si accentra e lascia a Daniel Maldini che di destro rasoterra dalla distanza batte ancora una volta Terracciano per lo 0-2 che ammutolisce il Franchi. Monza che al 41' va vicino al tris, ma stavolta Terracciano riesce a mettere i guantoni sulla conclusione di Maldini, col tiro del 14 dei brianzoli che viene spinto quanto basta per finire sul palo. Nel finale della prima frazione la Viola rialza la testa grazie a Moise Kean, con la zampata della punta su spizzata di Ranieri che regala alla Fiorentina il gol che riapre il match prima dell'intervallo.

Nessun cambio all'intervallo né da una parte né dall'altra, con la Fiorentina che parte subito a caccia del pari con Kean che di testa non riesce a girare bene verso la porta di Turati al 47'. Sulla strada dei toscani c'è anche il muro alzato dalla difesa dei brianzoli, con Izzo e Marì che fermano più volte le conclusioni del reparto offensivo dei padroni di casa. Al 58' Palladino manda in campo Bove e Koumé per dare una scossa ai suoi, con Nesta che risponde con l'inserimento di Gagliardini al posto di Caprari, per avere un uomo in più a centrocampo, e Petagna al posto di Djuric. Una scelta che porta il Monza a chiudersi per mantenere il vantaggio, con tentativi di ripartenza per cercare di far male alla Viola. Con l'ingresso di Ikoné la Fiorentina si fa più incisiva, col francese che prova a impensierire Turati al 76' col sinistro ravvicinato diventato preda facile dell'estremo difensore dei biancorossi. La costruzione dei padroni di casa è però troppo lenta per poter ambire al pari, con il pubblico del Franchi che spesso rumoreggia per far avvertire il proprio disappunto agli undici in campo sul gioco fin troppo calmo per una squadra sotto di un gol tra le mura amiche. L'accelerata arriva però nel finale, con una Fiorentina all'arrembaggio a caccia della rete del pari, con Kean che all'89' si illude del gol, ma con Turati che salva e D'Ambrosio che sulla linea è provvidenziale per il Monza. Appuntamento col gol rimandato solo di qualche minuto, con Gosens che al 96' di testa conquista il pareggio insperarato.

LE PAGELLE

Gosens 6 - Il ritorno in Italia non è dei migliori per il tedesco che si presenta al nuovo pubblico senza brillare. Anzi è troppo leggero sulle marcature, soprattutto su Pereira lasciato libero di crossare per il gol del vantaggio di Djuric. Si salva grazie al gol del pari, con una inzuccata che fa esplodere il Franchi nel recupero maxi.

Dodo 5 - Come Gosens, anche il brasiliano non brilla e anzi pecca nelle marcature. Si fa saltare come un birillo da Kyriakopoulos (ostacolato anche da Comuzzo), poi nella ripresa cercare di alzare il livello senza però riuscire ad aiutare i viola.

Kean 6 - Il gol non manca, ma è di quelli che illude tutto il Franchi che si attendeva una svolta nella seconda frazione. Ha l'occasione per regalare il pari, ma è impreciso, poi si deve arrendere ai miracoli di Turati.

Pereira e Kyriakopoulos 6,5 - I due esterni del 3-4-2-1 di Nesta funzionano una meraviglia, col portoghese e il greco che si fanno trovare pronti sia in fase offensiva che come quinti di difesa all'occorrenza. Con Gosens e Dodo disattenti è poi più facile, con gli assist decisivi per Djuric e Maldini.

Maldini 7 - Si fa trovare sempre pronto e ogni pallone che arriva tra i suoi piedi viene gestito con attenzione e tranquillità. Sull'assist di Kyriakopoulos, frutto anche di una marcatura troppo leggera, ha il tempo di mirare e far partire il destro rasoterra che gli regala la prima rete della stagione.

Djuric 7 - La zampata è da attaccante navigato, da rapinatore d'area che con un guizzo porta avanti il Monza. Mette il fisico e stringe i denti per proteggere palla, diventando di fatto il primo difensore lontano dalla porta.

IL TABELLINO

FIORENTINA-MONZA 2-2

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano 6; Comuzzo 5,5 (34' st Quarta sv), Biraghi 5,5, Ranieri 5,5; Dodò 5, Mandragora 5,5 (13' st Bove 5,5), Cataldi 5,5 (24' st Adli 5,5), Gosens 6; Colpani 5,5 (24' st Ikoné 5,5), Beltran 5,5 (13' st Kouamé 5,5); Kean 6

A disposizione: Martinelli, de Gea, Pongracic, Sottil, Richardson, Kayode, Kouadio, Parisi

Allenatore: Palladino 5,5

Monza (3-4-2-1): Turati 6; Izzo 6,5, Marì 6,5, Carboni 6 (34' st Caldirola sv); Pereira 6,5 (33' st D'Ambrosio sv), Pessina 6,5, Bondo 6, Kyriakopoulos 6,5; Maldini 7 (24' st Vignato 6), Caprari 6 (18' st Gagliardini 6); Djuric 7 (18' st Petagna 6).

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Sensi, Forson, Maric, Valoti, Bianco

Allenatore: Nesta 6

Arbitro: Colombo

Marcatori: 18' Djuric (M), 32' Maldini (M), 45' Kean (F), 45'+6' st Gosens

Ammoniti: Pessina (M), Mandragora (F), Izzo (M), Petagna (M), Dodo (F), Gagliardini (M)

Espulsi: -

Note: Nesta (M) ammonito per proteste

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Fiorentina ha pareggiato tutte le sue prime cinque partite stagionali tra tutte le competizioni per la prima volta nella sua storia.

• La Fiorentina ha pareggiato tutte le sue prime tre partite stagionali in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1936/37.

• Dal suo arrivo in Serie A (2017/18), Robin Gosens è il difensore che ha segnato più gol nel torneo (29).

• Moise Kean ha ritrovato il gol in Serie A a distanza di 519 giorni, ovvero dal 1° aprile 2023 con la maglia della Juventus contro l'Hellas Verona.

• Moise Kean ha segnato contro 26 squadre diverse nei cinque maggiori campionati europei, meno soltanto di Erling Haaland (41) e Jadon Sancho (27) tra i giocatori nati dal 2000 in avanti.

• Da inizio gennaio 2024, nessun giocatore ha segnato più gol da fuori area di Daniel Maldini in Serie A: tre, al pari di Dusan Vlahovic, Khvicha Kvaratskhelia, Alexis Saelemaekers e Michael Folorunsho.

• Daniel Maldini (ottobre 2001) è il giocatore più giovane ad aver segnato almeno cinque gol in Serie A nel 2024.

• Il Monza ha ritrovato il gol in Serie A dopo 459 minuti, ovvero dalla rete proprio di Milan Djuric contro la Fiorentina in trasferta lo scorso 13 maggio.

• Milan Djuric è il primo giocatore a realizzare quattro reti consecutive del Monza in Serie A.

• Nelle ultime quattro stagioni (dal 2021/22), Milan Djuric ha segnato 12 reti a seguito di un cross, meno soltanto di Lautaro Martínez (14), Olivier Giroud (15) e Victor Osimhen (17) nel periodo in Serie A.

• La Fiorentina ha schierato ben otto calciatori italiani titolari in questo match di campionato; negli ultimi 12 anni era successo solo un'altra volta con così tanti italiani dal primo minuto in una partita dei viola in Serie A: lo scorso 10 marzo 2024 contro la Roma.