Serie A, Fiorentina-Genoa 1-1: Ikoné risponde a Gudmundsson 

FIORENTINA-GENOA 1-1

Rossoblù in vantaggio su rigore e ripresi dal colpo di testa dell'esterno viola

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce 1-1 il match della trentaduesima giornata di Serie A tra la Fiorentina e il Genoa: un pareggio che allontana l'Europa per Italiano. A passare in vantaggio al 42' è il Grifone: Gudmundsson realizza il rigore causato da un errore di impostazione di Martinez Quarta e dal fallo di Ranieri su Ekuban, ma al 54' Ikoné impatta di testa il cross di Bonaventura e rimette tutto in equilibrio. I toscani salgono a 44 punti, a +5 sui rossoblù.

LA PARTITA

L'Europa in campionato si allontana: in attesa di capire come si comporterà in Conference, solo 1-1 per la Fiorentina con il Genoa nella trentaduesima di Serie A. Al Franchi, il primo protagonista è Terracciano, che con una super parata evita il vantaggio rossoblù sul colpo di testa di Ekuban, in attacco insieme a Gudmundsson. Al 25', i viola sembrano passare in vantaggio con Belotti, che con un diagonale mancino batte Martinez, ma l'ex Torino e Roma parte da posizione di fuorigioco. A passare è allora il Grifone: retropassaggio sbagliato di Martinez Quarta, Terracciano salva su Messias ma sulla ribattuta arriva prima Ekuban che viene steso da Parisi: calcio di rigore e 1-0 ospite con Gudmundsson. Poco dopo, però, Gilardino perde l'ex Milan per infortunio: al suo posto Thorsby, in campo negli ultimi minuti prima del duplice fischio dell'arbitro Di Marco, al debutto in Serie A.

Nella ripresa, Italiano inserisce subito Arthur al posto di Duncan e, al 54', ecco l'1-1: cross di Bonaventura e inserimento di testa di Ikoné, che pareggia. E dopo la rete, cambia tutto il reparto offensivo dei padroni di casa: entrano Nico Gonzalez, Mandragora e Kouamé per Sottil, Belotti e Beltran, con Gilardino che risponde mettendo Retegui e cambiando gli esterni. Il match winner della semifinale con l'Atalanta ci prova su punizione mandando di poco alto sopra la traversa. Al 70' sembra arrivare il secondo rigore di giornata, ma la trattenuta tra Kayode e Retegui è reciproca e Di Marco cambia idea dando ragione al difensore viola. L'1-1 resiste fino alla fine: Fiorentina a -11 dal quinto posto, mentre il sesto è a 6 lunghezze di distanza in attesa dell'Atalanta. Ora, però, c'è da pensare al Viktoria Plzen. Il Genoa, invece, si porta a 39 e ferma un'altra big del campionato.

LE PAGELLE

Martinez Quarta 5 - Errore grossolano in occasione del rigore: dal suo passaggio sbagliato parte l'azione che porterà al vantaggio rossoblù.

Ikoné 7 - Inserimento perfetto per l'1-1, evitando un pesante ko a Italiano.

Martin 5,5 - Marcatura disattenta su Ikoné in occasione del pareggio dei viola.

Gudmundsson 7 - Gol su rigore e giocate di classe e allo stesso tempo utili per i compagni.

IL TABELLINO

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Kayode 6, Martinez Quarta 5, Ranieri 6, Parisi 5,5; Bonaventura 6,5 (40' st Milenkovic sv), Duncan 5,5 (1' st Arthur 6); Ikoné 7 , Beltran 5,5 (10' st Kouamé 6,5), Sottil 5,5 (10' st Gonzalez 6); Belotti 6 (10' st Mandragora 6). A disp.: Martinelli, Christensen, Dodo, Biraghi, Faraoni, Lopez, Castrovilli, Infantino, Comuzzo, Barak. All.: Italiano 5,5

Genoa (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6,5, Bani 6, Vasquez 6,5, Sabelli 6 (16' st Spence 5,5), Frendrup 6, Badelj 6 (35' st Strootman 6), Gudmundsson 7, Martin 5,5 (16' st Haps 5,5); Messias 5,5 (44' Thorsby 6), Ekuban 6,5 (16' st Retegui 6). A disp.: Leali, Sommariva, Vogliacco, Cittadini, Pittinio, Bohinen, Papadopoulos, Ankeye. All.: Gilardino 6

Arbitro: Di Marco

Marcatori: 42' Gudmundsson (G), 9' st Ikoné (F)

Ammoniti: Spence (G), Ranieri (F), Bani (G)

LE STATISTICHE



● Quella tra Fiorentina e Genoa è la sfida che ha visto più pareggi nelle ultime 10 stagioni di Serie A: 11, a fronte di cinque successi viola e due rossoblù.

● Albert Gudmundsson ha segnato 13 reti in questo campionato: gli unici due giocatori stranieri ad aver segnato più gol in una singola stagione di Serie A con la maglia del Genoa nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) sono stati Diego Milito (24 nel 2008/09) e Rodrigo Palacio (19 nel 2011/12).

● Tra i centrocampisti italiani attualmente in Serie A, solo Antonio Candreva (85) e Lorenzo Pellegrini (41) hanno servito più assist di Giacomo Bonaventura (40) nel massimo campionato italiano.

● Il Genoa è la squadra che la Fiorentina ha affrontato più volte in casa nell’era dei tre punti a vittoria senza mai perdere in Serie A: nove successi per la Viola e otto pareggi in 17 confronti al Franchi tra le due formazioni nel periodo.

● Il Genoa ha collezionato 39 punti in questa Serie A e solo una volta una volta nella sua storia ha fatto meglio in veste di neopromossa nel massimo campionato italiano entro le prime 32 gare giocate: 42 punti dopo altrettante partite stagionali nel 2007/08 (campionato poi chiuso in 10a posizione).

● Albert Gudmundsson ha segnato 13 gol in questa Serie A, solo Roberto Pruzzo (18 nel 1976/77) e Marco Borriello (19 nel 2007/08) hanno realizzato più reti con il Genoa da squadra neopromossa in una stagione nel massimo torneo.

● Albert Gudmundsson è andato a segno per tre presenze consecutive in Serie A per la prima volta in carriera - tre reti in totale nel parziale, contro Frosinone, Hellas Verona e Fiorentina.

● Il Genoa è la squadra contro cui Giacomo Bonaventura ha servito più assist in Serie A (quattro). Più in generale, solo contro Inter e Sampdoria (otto vs entrambe), il centrocampista viola ha preso parte a più reti rispetto a quanto fatto contro il Grifone (sette - tre gol e quattro assist) nel massimo campionato italiano.

● Il gol di Jonathan Ikoné è stato il 13° segnato di testa dalla Fiorentina in questa Serie A: nessuna squadra ha fatto meglio della formazione viola (al pari della Roma).

● Considerando tutte le competizioni, tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei solo il Bayern Monaco (21) e l'Aston Villa (19) hanno realizzato più gol di testa della Fiorentina (18).

● Solo Salernitana (nove) e Udinese (otto) hanno subito più reti su calcio di rigore rispetto alla Fiorentina (sette) in questa Serie A.

● Vincenzo Italiano ha collezionato oggi la sua 150ª gara ufficiale alla guida della Fiorentina tra tutte le competizioni (70V, 34N, 46P).

● Alfred Duncan ha giocato oggi la sua 100ª partita in Serie A con la maglia della Fiorentina.

● Fabiano Parisi ha commesso tre falli che hanno portato ad un rigore per la formazione avversaria in questa Serie A: nessun giocatore ha fatto peggio nel torneo (tre anche i tiri dal dischetto provocati da Festy Ebosele e Gian Marco Ferrari).