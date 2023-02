Serie A, Fiorentina-Empoli 1-1: Cabral evita il ko ai viola

FIORENTINA-EMPOLI 1-1

Gli ospiti soffrono nel primo tempo, ma si portano in vantaggio con Cambiaghi. Nella ripresa è dominio per i ragazzi di Italiano e arriva il pari, con Vicario ad evitare il 2-1

Fiorentina-Empoli: le foto della partita







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Ansa

© Ansa

© Ansa

© Ansa

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sfuma negli ultimi minuti l'impresa dell'Empoli, che pareggia 1-1 contro la Fiorentina, subendo il pari di Arthur Cabral all'85'. Una beffa per gli ospiti che, nonostante l'impeto offensivo dei viola (27 tiri totali), si erano portati in vantaggio con Cambiaghi (28') e avevano retto grazie alle parate di Vicario. Nel finale il portiere è stato ancora decisivo, evitando il gol-vittoria di Cabral. L'Empoli sale a 28 punti, Fiorentina a quota 25.

LA PARTITA

Il Franchi si conferma stregato per l'Empoli, che viene raggiunto in extremis dai rivali: finisce 1-1, col gol di Arthur Cabral a evitare la sconfitta ai padroni di casa. I viola spingono in avvio e costruiscono la prima chance: Vicario para sulla conclusione di Barak, nonostante una possibile carica sul portiere, poi Martinez Quarta colpisce alto di testa. Al 16', invece, Saponara calcia poco. Il forcing della Fiorentina non porta alla rete e, quasi nel primo affondo, l'Empoli passa al 28': Baldanzi ruba palla ad Amrabat e serve Caputo, che prolunga per Cambiaghi, bravo a beffare un impreciso Terracciano. Un gol che scatena l'immediata reazione dei toscani, che si vedono annullare il pareggio (di Barak) per un offside. Italiano perde Milenkovic per infortunio e rischia grosso, quando Caputo firma il raddoppio e se lo vede a sua volta negare con la conferma del Var. Nel recupero, un'ultima chance per la Fiorentina con Jovic, che spara alto.



Italiano prova a cambiare le cose, inserendo Ikoné e Dodô a inizio ripresa, e il forcing viola prosegue. Bandinelli evita la rete di Martinez Quarta, salvando sulla linea, poi Nico Gonzalez colpisce a lato di poco. Paolo Zanetti perde Cambiaghi (l'infortunio sembra serio) e l'inerzia del match prosegue, con Vicario a salvare i suoi in due occasioni. L'Empoli si abbassa troppo e viene punito all'85': il tiro-cross di Dodô si stampa sulla traversa, ma Cabral è rapidissimo nella ribattuta vincente di testa. Nel recupero, Vicario salva i suoi sulla conclusione dell'ex Basilea ed evita la beffa. C'è spazio anche per il finale-thrilling, col check Var dopo il fischio finale per un possibile rigore a favore dei viola, che non viene concesso. Fiorentina-Empoli finisce 1-1, coi padroni di casa che salgono a quota 25 e non capitalizzano la loro produzione offensiva (27 tiri), mentre i rivali si portano a 28 punti.

LE PAGELLE

Arthur Cabral 6.5 - Entra ed è subito decisivo, con la prontezza di riflessi che vale la rete del pareggio. Segna, di fatto, al primo pallone toccato ed ha anche la chance per il gol-vittoria: Vicario lo mura.

Jovic 5.5 - Alla grande prestazione in Europa Conference League segue l'ennesima prova incolore in Serie A. Non si rende mai pericoloso e fornisce pochissime soluzioni ai compagni, confermando la sua sterilità in campionato: solo tre reti per il serbo.

Cambiaghi 7 - Seconda di fila da titolare e secondo gol, dopo quello allo Spezia. La sua grande prestazione, per intensità e qualità dei movimenti, si chiude al 60' per un infortunio che sembra serio.

Vicario 6.5 - Un'altra prestazione-monstre per quello che è, attualmente, il miglior portiere della Serie A. Salva i suoi in almeno quattro occasioni, per subire gol dev'essere tagliato completamente fuori come nell'azione dell'1-1. Decisivo su Cabral, per evitare la beffa nel recupero.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3) - Terracciano 5.5; Venuti 5.5 (1' st Dodô 6), Martinez Quarta 6.5, Milenkovic 5.5 (41' Igor 6), Terzic 5.5; Barak 6, Amrabat 5 (24' st Bonaventura 6), Mandragora 6; Gonzalez 6, Jovic 5.5 (24' st Arthur Cabral 6.5), Saponara 6 (1' st Ikoné 5.5). All. Italiano. A disposizione: Cerofolini, Sirigu, Biraghi, Ranieri, Castrovilli, Duncan, Bianco, Brekalo, Kouamé.

EMPOLI (4-3-1-2) - Vicario 6.5; Ebuehi 6, Ismajli 5.5, Luperto 6, Cacace 6; Akpa-Akpro 6.5 (27' st Henderson 6), Marin 6, Bandinelli 6 (38' st Grassi sv); Baldanzi 6.5 (27' st Haas 5.5); Caputo 6.5 (38' st Piccoli sv), Cambiaghi 7 (15' st Satriano 5.5). All. Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, De Winter, Pjaca, Fazzini, Stojanovic, Vignato.

Arbitro: Prontera

Marcatori: 28' Cambiaghi (E), 39' st Arthur Cabral (F)

Ammoniti: Akpa-Akpro (E), Ismajli (E), Cacace (E), Baldanzi (E), Martinez Quarta (F), Bandinelli (E)

LE STATISTICHE DI FIORENTINA-EMPOLI

Era dal dicembre 2020 che la Fiorentina non restava senza vittorie per sei gare consecutive di Serie A (otto in quel caso, con Giuseppe Iachini e Cesare Prandelli come allenatori nel periodo).

La Fiorentina ha raccolto soltanto due punti nelle ultime sei sfide di Serie A (4P): nel periodo (dal 13 gennaio), soltanto la Cremonese ha fatto peggio (uno, ma con una partita da giocare).

L’Empoli è la squadra che ha pareggiato più gare in questo torneo: 10, comprese tre delle ultime quattro (1P).

Arthur Cabral è l’unico giocatore della Fiorentina ad avere segnato più di tre gol (4) in questo campionato.

Prima di Arthur Cabral, l’ultimo giocatore brasiliano della Fiorentina ad avere segnato almeno 4 reti in una singola stagione di Serie A era stato Reginaldo (6) nel 2006/07.

Arthur Cabral ha segnato quattro gol in questo torneo: il doppio rispetto a quelli realizzati nella scorsa stagione, ma con quattro sfide in più.

Tre dei quattro gol firmati da Arthur Cabral in questa Serie A sono arrivati al Franchi, dopo che entrambi quelli dello scorso torneo erano stati realizzati in trasferta.

Nicolò Cambiaghi ha trovato il gol in ciascuna delle ultime due partite di Serie A, dopo averne realizzato soltanto uno in tutte le 15 precedenti di questo campionato.

Soltanto Lorenzo Colombo (4 reti, anno 2002) è più giovane di Nicolò Cambiaghi (2000) tra gli attaccanti italiani con almeno tre gol nella Serie A 2022/23.

L'Empoli ha segnato con la prima conclusione della partita (al 28’).

La Fiorentina ha effettuato 27 tiri contro l’Empoli: soltanto contro la Cremonese ne ha contati di più (28) in una singola sfida di questo campionato.