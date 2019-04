Serie A: Fiorentina-Bologna 0-0, Montella parte senza squilli

14/04/2019

LA PARTITA

Esordio bis per Montella sulla panchina della Fiorentina davanti al ct della Nazionale Roberto Mancini, presente in tribuna. Le novità si vedono subito: squadra schierata con il 3-5-2, con Chiesa esterno destro di centrocampo e Simeone-Muriel coppia d'attacco. Dabo titolare al posto di Benassi, confermato Gerson. Panchina per Vitor Hugo, c'è Ceccherini in difesa. Mihajlovic si affida al tridente con Palacio affiancato da Orsolini e Sansone. Applausi per Montella dal pubblico del Franchi; come annunciato curve quasi vuote per sciopero contro la proprietà. Poche emozioni nel primo tempo: un'occasione importante a testa. Buona partenza della squadra viola: al 9' contropiede di Simeone che si fa tutta la fascia sinistra, entra in area e calcia di sinistro: Skorupski para a terra. I padroni di casa mantengono il possesso palla e sono costantemente affacciati nella metà campo del Bologna, ma la difesa avversaria libera non senza qualche affanno. Al 39' opportunità per gli uomini di Mihajlovic con Orsolini che arriva in spaccata su un cross di Dijks dalla trequarti. Lafont c'è.



Non cambia la trama della partita: Fiorentina avanti a testa bassa e Bologna pronto alle ripartenze. Muriel scarica il destro e la manda di poco a lato, poi Chiesa conclude centralmente e Skorupski blocca. Montella cambia: dentro Mirallas per Simeone. Al 19' grande chance per la Fiorentina: lancio di Ceccherini per Muriel che calcia al volo. Skorupski dice no. Dzemaili entra per Pulgar. Dopo la mezz'ora dentro anche Benassi per Gerson nella Fiorentina e Donsah per Poli nel Bologna. Al 34' la Fiorentina va vicinissima al gol: il tiro-cross di Muriel si stampa sul palo alla sinistra di Skorupski. Nel finale rischio per i viola: Lafont rimedia a una clamorosa imprudenza, essendo uscito a centrocampo per fermare Santander, lanciato a rete da un errore a sua volta di Veretout. Orsolini ha lo specchio della porta libero e calcia, ma ci mette troppo permettendo al portiere francese di rientrare e parare. Finisce 0-0: per la Fiorentina si allunga la striscia senza vittorie.