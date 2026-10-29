Serie A, Fiorentina-Atalanta 2-2: rimonte e contro-rimonte, pari al Franchi

Nella ripresa l’atteggiamento dei padroni di casa è molto più aggressivo, e al 53’ arriva il pareggio: cross con il contagiri di Jimenez per l’incornata di Njie, che buca Carnesecchi e fa 1-1. Dopo otto minuti la rimonta dei toscani è completata: Joao Mario si accentra dalla sinistra e fa partire un destro insidioso, la deviazione di Obric beffa Carnesecchi, battuto ancora una volta per il 2-1 al 61’. I bergamaschi provano a contro reagire grazie ad un De Ketelaere ispiratissimo, ma Krstovic spreca da buona posizione. Il belga torna protagonista ancora una volta al 74’, quando restituisce il favore a Zalewski: il polacco riceve al limite dell’area e con un sinistro da biliardo firma il 2-2. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, ma al triplice fischio il risultato dice un punto per parte. L’Atalanta sale a 11 punti e aggancia il Bologna, tocca quota 5 la Fiorentina.