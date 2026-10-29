FIORENTINA-ATALANTA 2-2

Serie A, Fiorentina-Atalanta 2-2: rimonte e contro-rimonte, pari al Franchi

De Ketelaere firma il vantaggio bergamasco, poi Njie dà il via alla rimonta dei toscani. Alla fine 

29 Ott 2026 - 22:54
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Rimonte e contro-rimonte nel match che chiude la nona giornata di Serie A, Fiorentina-Atalanta finisce 2-2: dopo il vantaggio ospite di De Ketelaere, Njie e Joao Mario ribaltano tutto, fino al pari definitivo di Zalewski.
Fin dalle prime battute la squadra di Vanoli prova a tenere il possesso del pallone, ma a rendersi più pericolosi sono gli ospiti: Elmas viene murato da ottima posizione, poi dopo la mezz’ora Gaetano non è preciso con il diagonale destro. La Fiorentina torna a farsi vedere in avanti con il mancino di Mastantuono che spaventa Carnesecchi, ma al 41’ è la Dea a stappare la partita: De Ketelaere apre dalle parti di Zalewski, che evitando Jimenez e Dragusin mette un pallone a rimorchio proprio per CDK, che di sinistro firma l’1-0.

Nella ripresa l’atteggiamento dei padroni di casa è molto più aggressivo, e al 53’ arriva il pareggio: cross con il contagiri di Jimenez per l’incornata di Njie, che buca Carnesecchi e fa 1-1. Dopo otto minuti la rimonta dei toscani è completata: Joao Mario si accentra dalla sinistra e fa partire un destro insidioso, la deviazione di Obric beffa Carnesecchi, battuto ancora una volta per il 2-1 al 61’. I bergamaschi provano a contro reagire grazie ad un De Ketelaere ispiratissimo, ma Krstovic spreca da buona posizione. Il belga torna protagonista ancora una volta al 74’, quando restituisce il favore a Zalewski: il polacco riceve al limite dell’area e con un sinistro da biliardo firma il 2-2. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, ma al triplice fischio il risultato dice un punto per parte. L’Atalanta sale a 11 punti e aggancia il Bologna, tocca quota 5 la Fiorentina. 

IL TABELLINO

Fiorentina-Atalanta 2-2

Fiorentina (4-3-3): De Gea 6; Jimenez 6.5, Dragusin 6, Viery 6, Joao Mario 7; Ndour 6, Fagioli 5.5 (dal 1’ st Oulai 6), Brescianini 6; Mastantuono 7 (dal 45' st Beto sv), Pellegrino 6 (dal 45’ st Gonçalves sv), Njie 7 (dal 24’ st Gnonto 5.5). All. Vanoli. A disp. Christensen, Lezzerini, Valdepenas, Beldenti, Dodo, Mazzeo, Pirrò. 

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Zappacosta 5.5, Kristensen sv (dal 4’ pt Scalvini 6), Obric 5.5, Bernasconi 6; Gaetano 6.5 (dal 12’ st Pasalic 6), Ederson 5.5; Elmas 6 (dal 12’ st Rowe 5.5), De Ketelaere 7.5, Zalewski 7.5 (dal 38’ st Sulemana sv); Krstovic 5.5. All. Sarri. A disp. Sportiello, Sonzogni, Plaia, Idele, Samardzic.

Arbitro: Marinelli.

Marcatori: 41’ De Ketelaere (A), 53’ Njie (F), 61’ Joao Mario (F), 74’ Zalewski (A).

Ammoniti: Viery (F), Pellegrino (F), Gnonto (F); Elmas (A), Obric (A).

Espulsi: -

OPTA FACTS

  • Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato due match consecutivi di Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2016 e febbraio 2018 (quattro di fila in quel caso).
  • Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato due gare consecutive di Serie A in casa della Viola solo per la seconda volta nella storia, dopo il periodo tra ottobre 2016 e settembre 2017.
  • La Fiorentina (14V, 10N) ha perso solo due delle 26 partite casalinghe disputate contro l'Atalanta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
  • La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime otto partite casalinghe di Serie A (5N, 3P), una serie che non registrava dal periodo tra dicembre 2018 e settembre 2019 (13 - 8N, 5P).
  • L’Atalanta (11 punti) ha registrato la sua peggior partenza in Serie A dopo le prime nove gare disputate a partire dal 2018/19 - nove punti allora.
  • Solo una volta la Fiorentina ha raccolto meno punti dei cinque attuali dopo nove gare giocate in una stagione di Serie A, con i quattro dello scorso campionato (contando 3 punti a vittoria da sempre).
  • La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questo campionato (sei); l'Atalanta, prima di stasera, non aveva subito alcuna rete dalla distanza in questo torneo.
  • Charles De Ketelaere ha preso parte a cinque gol contro la Fiorentina in Serie A (2G+3A) e contro nessuna squadra ha partecipato a più reti nella competizione - cinque anche vs Lecce.
  • Da quando gioca nell'Atalanta (2023/24), Charles De Ketelaere ha servito 23 assist in Serie A e nel periodo solo Federico Dimarco (31) ha fatto meglio nella competizione.
  • Per la seconda volta in carriera in Serie A Nicola Zalewski ha segnato e servito assist nella stessa partita, dopo il match del 14 settembre 2025 contro il Lecce, in casa, con la maglia dell'Atalanta.
  • Alieu Njie ha segnato il suo terzo gol in Serie A, di cui il primo con la maglia della Fiorentina; il classe 2005 non trovava la rete nella competizione dal 4 gennaio 2026 - da allora 19 presenze di fila senza reti o assist.
  • Álex Jiménez (2+2) è uno dei due difensori di questo campionato (con Carlos Augusto) a vantare più di una rete e più di un assist.
  • João Mário ha segnato il suo primo gol casalingo in Serie A; la sua precedente rete nella competizione (la prima nel torneo) era arrivata il 5 aprile scorso, sul campo della Cremonese con il Bologna.
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