Serie A: Fiorentina acciuffata dal Frosinone, finisce 1-1 Viola avanti con Benassi, ma nel finale Pinamonti salva i ciociari Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



09/11/2018

La Fiorentina delude le aspettative e nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A pareggia 1-1 con il Frosinone allo Stirpe. La formazione di Pioli non interrompe dunque il periodo di “pareggite” che ormai dura da quattro turni. Viola avanti con il colpo di testa di Benassi al 47’ su cross di Chiesa. All’89’ prodezza da fuori di Pinamonti che regala il pareggio ai ciociari. Fiorentina a 17, Frosinone a 7.

LA PARTITA C'è Pjaca al fianco di Simeone e Chiesa rispetto alla Fiorentina che ha pareggiato con la Roma, dall'altro lato un Frosinone che non ha ancora vinto in casa, ma che non perde da tre giornate. Manca Ciano, c'è Vloet nel tridente offensivo. La Fiorentina cerca subito di imporre il suo palleggio, i ciociari si arroccano con la linea a 5 e cercano di ripartire a folate. Al 13' prima occasione per la Fiorentina con Simeone, che impegna Sportiello in una difficile parata di piede. Al 21' il portiere dei ciociari si ripete deviando in angolo una insidiosa punizione di Biraghi: la Fiorentina conquista man mano campo. Al 30' Gerson colpisce di testa, ma Sportiello è sempre attento. Al 32' risponde il Frosinone: colpo di testa di Capuano fuori di poco. Replica Pjaca al 35' con un violento tiro-cross in diagonale, ma Sportiello è bravo a trattenere la sfera. Ancora i viola pericolosi al 37': cross di Biraghi, Pjaca spinge un po' Beghetto che fa carambolare involontariamente la palla sul palo. Al 42' bella conclusione di Benassi a lato di poco.



Al rientro in campo la Fiorentina sblocca il risultato: Chiesa va via molto bene sulla fascia, crossa al centro dove c’è Benassi che di testa batte Sportiello (47’). Benassi che trova il quinto gol stagionale eguagliando così il suo record in una singola stagione di Serie A. Al 65’ ci prova da lontanissimo Biraghi, ma il pallone termina molto largo. Frosinone che però non sta a guardare e al 64’ va vicino al pareggio con il tiro potente di Zampano: palla di poco fuori. Sul capovolgimento di fronte è la Fiorentina a flirtare con il gol del raddoppio con Veretout che fa fuori un avversario, ma Sportiello è bravo a respingere. All’82’ il neo entrato Soddimo ci prova con il sinistro, ma il tiro è debole e finisce tra le braccia di Lafont. Occasione per la viola anche all’86’ con la conclusione di Chiesa sulla quale Sportiello compie un’ottima parata. Poi Pioli richiama in panchina Simeone che non la prende bene e se la prende con la panchina. All’89’ pareggio show del Frosinone con la spettacolare botta da fuori di Pinamonti. Finisce 1-1 allo Stirpe nell'anticipo della dodicesima di Serie A: la Fiorentina avanza a 17 punti in classifica, il Frosinone si porta a 7.

LE PAGELLE Sportiello 6.5 – Molto bravo nel primo tempo su Simeone, Biraghi e Pjaca. Poi nella ripresa subisce il gol da Benassi, ma non può nulla. Ottimo intervento nel finale sulla conclusione mancina di Chiesa.

Campbell 6 – Lotta in tutte le zone del campo, cerca sempre di allungare la squadra per portare la palla via dalla propria metà campo.

Pinamonti 7 – Entra e cambia in match. È suo il gol (spettacolare) che regala al Frosinone un punto preziosissimo

Pjaca 5.5 – Appare più intraprendente delle ultime uscite, mostra di non aver perso del tutto il suo spunto travolgente e si rende pericoloso. Poi cala notevolmente nella ripresa, infatti viene sostituito.

Milenkovic 6 – Attento in entrambe le fasi, offre spunti interessanti e non lascia mai spazio a Beghetto.

Biraghi 7 – Conferma l'ottimo momento di forma: cerca di aiutare Chiesa a sinistra, sfiora il gol con una velenosa punizione ben parata da Sportiello. Gol che poi trova ad inizio ripresa con un bel colpo di testa su assist di Chiesa.

IL TABELLINO FROSINONE-FIORENTINA 1-1

Frosinone (3-5-2): Sportiello 6.5, Goldaniga 6, Ariaudo 5.5, Capuano 6 (32’ st Soddimo 6), Zampano 5.5, Chibsah 6.5, Maiello 5.5, Beghetto 5.5, Vloet 5.5 (17’ st Cassata 6), Ciofani 5.5, Campbell 6 (17’ st Pinamonti 7). A disp: Bardi, Brighenti, Ghiglione, Krajnc, Salamon, Crisetig, Gori, Matarese, Perica. All.: Longo 6

Fiorentina (4-3-3): Lafont 6, Biraghi 7, Milenkovic 6, Pezzella 6, Vitor Hugo 6, Benassi 7 (31’ st Mirallas 6), Veretout 6, Gerson 6, Pjaca 5.5 (21’ st Fernandes 5.5), Simeone 5 (42’ st Vlahovic sv), Chiesa 6.5. A disp.: Brancolini, Dragowski, Ceccherini, Diks, Hancko, Laurini, Dabo, Eysseric, Norgaard. All: Pioli 6

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 2’ st Benassi (Fi); 44’ st Pinamonti (Fr)

Ammoniti: Zampano, Ariaudo, Maiello (Fr)

LE STATISTICHE La Fiorentina è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questa Serie A (10).



Andrea Pinamonti (19/05/1999) è il quinto il giocatore più giovane con almeno due reti all’attivo in questa stagione nei Top-5 campionati europei.



Secondo gol da subentrato per Andrea Pinamonti in questa Serie A, nessun giocatore ne conta di più dalla panchina.



Il 32% dei tiri di questo match (11 su 34) è arrivato nei 10 minuti finali di partita – 8 per la Fiorentina, 3 (di cui un gol) per il Frosinone.



Per la prima volta dal dicembre 1996 la Fiorentina ha pareggiato quattro partite consecutive di Serie A (tutte per 1-1).



La Fiorentina non ha trovato il successo per cinque partite di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2016.



Il Frosinone allunga la sua miglior striscia di imbattibilità in Serie A (quattro partite). Per la prima volta in un primo tempo di questa Serie A la Fiorentina non ha subito tiri nello specchio.



Quinto gol per Marco Benassi, eguagliato il suo record in una singola stagione di Serie A. Due gol nelle ultime due trasferte giocate per Marco Benassi, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 17 gare esterne.



Benassi ha segnato due dei quattro gol della Fiorentina in trasferta in questo campionato.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X