Serie A, Empoli-Verona 1-1: Cancellieri risponde a Di Francesco

EMPOLI-VERONA 1-1

Al Castellani, toscani avanti nel primo tempo, ma i gialloblù recuperano nella ripresa nonostante il rigore sbagliato (due volte) da Simeone

Nella trentesima giornata di Serie A, finisce 1-1 tra Empoli e Verona. Al Castellani, toscani in vantaggio al 26' grazie a Di Francesco, che insacca da pochi passi su assist di Pinamonti. Nella ripresa, però, l'Hellas pareggia grazie a Cancellieri, che al 72' trova uno splendido sinistro a giro che fulmina Vicario, rimediando così al rigore fallito da Simeone. Andreazzoli si porta a 33 punti in classifica, mentre Tudor sale a quota 42. Empoli-Verona, le immagini del match ansa

LA PARTITA

Al Castellani va in scena un pareggio, quello tra Empoli e Verona, che allo stesso tempo può accontentare le due squadre, ma non mancano i rimpianti per le occasioni fallite nel finale: un 1-1 in cui Tudor ha da recriminare per il rigore fallito da Simeone, mentre Andreazzoli mastica amaro dopo il vantaggio sciupato. Dopo un avvio timido da parte di entrambe le squadre, la partita si sblocca al 26': Parisi serve in profondità Pinamonti, tacco in area dell'ex Inter per Di Francesco, che si inserisce e con il sinistro batte Montipò firmando il vantaggio dei toscani. La rete dell'1-0 sveglia il Verona, che prova a replicare con un destro dal limite di Caprari che, però, non impensierisce Vicario, mentre l'Empoli prova a raddoppiare con la punizione di Bajrami alta sopra la traversa.

Nella ripresa, l'Hellas sembra trovare il pareggio: Parisi incrocia la linea di corsa in area con Caprari che va giù. Dal dischetto, Simeone si lascia ipnotizzare da Vicario, ma Mercenaro fa ripetere il rigore: l'esito, tuttavia, non cambia, con il Cholito che centra il palo e Cancellieri che di testa fallisce il tap-in. Al 72', però, arriva comunque l'1-1: un capolavoro proprio di Cancellieri, che con uno splendido sinistro a giro fulmina Vicario. Nel finale, i padroni di casa ci provano con Asllani, che di destro va vicino alla porta difesa da Montipò, mentre Viti fallisce da pochi passi sugli sviluppi di corner il possibile 2-1. Lo stesso Tudor, però, può mordersi le mani, visto che Barak di testa va a millimetri dal palo di Vicario. L'1-1, però, resiste fino alla fine: un pareggio che consente all'Empoli di salire a 33 punti e allontanarsi ulteriormente dalla zona calda, mentre l'Hellas sale a quota 42, scivolando al decimo posto dopo il sorpasso del Sassuolo.

LE PAGELLE

Vicario 7 - Sul capolavoro di Cancellieri non può nulla, ma nel resto del match fa bene. E aveva comunque parato il rigore a Simeone.

Pinamonti 7 - Gran lavoro spalle alla porta e per i compagni, suo l'assist per Di Francesco in occasione dell'1-0.

Di Francesco 7 - Bravo a credere al pallone di Pinamonti, segna un gol importante per gli uomini di Andreazzoli.

Cancellieri 7 - Entra e cambia la partita, trovando un capolavoro: il suo 1-1 evita un altro ko a Tudor.

Simeone 4,5 - In ombra per tutta la partita, ha l'occasione per farsi perdonare ma sbaglia due rigori, cestinando la seconda occasione ricevuta da Marcenaro.

Barak 5,5 - Poco incisivo, anche se è sfortunato nel finale sul colpo di testa che va vicinissimo alla porta di Vicario.

IL TABELLINO

EMPOLI-VERONA 1-1

Empoli (4-3-2-1): Vicario 7; Fiamozzi 6, Romagnoli 6, Viti 5,5, Parisi 5,5 (41' st Cacace sv); Zurkowski 6 (41' st Henderson sv), Asllani 6,5, Bandinelli 6 (35' st Tonelli 6); Bajrami 6 (1' st La Mantia 6), Di Francesco 7 (23' st Stulac 6), Pinamonti 7.

A disp.: Ujkani, Biagini, Verre, Cutrone, Luperto, Ismajli. All.: Andreazzoli 6

Verona (3-4-3): Montipò 6; Coppola 5,5 (15' st Cancellieri 7), Gunter 6, Sutalo 6; Casale 5,5, Bessa 5,5 (39' st Terracciano sv), Hongla 6, Tameze 5,5; Barak 5,5, Simeone 4,5, Caprari 6,5.

A disp.: Chiesa, Berardi, Pierobon, Flakus Bosilj, Turra, Praszelik. All.: Tudor 6,5

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 26' Di Francesco (E), 27' st Cancellieri (V)

Ammoniti: Casale (V), Romagnoli (E), Simeone (V), Parisi (E), Cancellieri (V)

Note: Simeone (V) sbaglia un rigore al 20' st



LE STATISTICHE

● Il Verona ha pareggiato le ultime tre gare esterne in Serie A e non impatta più trasferte di fila nel massimo campionato da febbraio 2020 - striscia arrivata a quattro in quel caso con Ivan Juric in panchina.

● Il Verona subisce gol da 19 trasferte consecutive di Serie A - nella loro storia nella competizione, soltanto una volta i veneti hanno registrato una striscia esterna più lunga senza clean sheet: 22 tra il 1992 e il 1997.

● Con il pareggio odierno, l'Empoli è arrivato a 13 partite consecutive senza successi in Serie A: i toscani non registrano una striscia più lunga senza vittorie nella competizione dal novembre 2003 (14).

● L’Empoli ha trovato il gol in ciascuna delle ultime cinque sfide in Serie A contro il Verona e solo contro il Cagliari (sette) vanta una striscia aperta di partite a segno più lunga tra le squadre attualmente in Serie A.

● Quinto gol in questa Serie A per Federico Di Francesco, più che in qualsiasi altra stagione in Serie A e tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti tre stagioni nel massimo campionato con le maglie di Spal (due), Sassuolo (due) e Bologna (1).

● Federico Di Francesco ha realizzato il suo terzo gol tra le mura amiche in questa stagione e non è mai andato a segno più spesso in partite casalinghe in Serie A (tre anche nel 2016/17 con la maglia del Bologna).

● Primo gol in Serie A per Matteo Cancellieri, che diventa il primo giocatore classe 2002 a trovare la rete con la maglia del Verona in Serie A.

● Quello di Matteo Cancellieri è il primo gol in assoluto segnato dal Verona in casa dell'Empoli in Serie A.

● Dal suo esordio in Serie A (18/09/2016) tra i giocatori che hanno calciato almeno tre rigori nel massimo campionato italiano, solo Edin Dzeko (1/4 - 25%) ha una percentuale di trasformazione inferiore a Giovanni Simeone (1/3 - 33%).

● Entrambi gli assist di Andrea Pinamonti in questo campionato sono arrivati proprio contro il Verona: l’altro per Simone Romagnoli nella gara di andata del 22 novembre 2021.

● Solo Giacomo Raspadori, Dusan Vlahovic e Rafael Leão sono più giovani di Andrea Pinamonti (22 anni e 305 giorni) tra i giocatori che hanno partecipato almeno a 11 reti nella Serie A in corso - nove gol e due assist per l'attaccante dell'Empoli.

● Nedim Bajrami ha giocato oggi la sua 100ª partita con la maglia dell'Empoli in tutte le competizioni.

● Daniel Bessa ha giocato oggi la sua 100ª partita in Serie A.

● Primo errore dal dischetto in Serie A su otto rigori calciati per il Verona.

● Il Verona ha schierato oggi la propria formazione titolare con l'età media più bassa in questa Serie A (25 anni e 237 giorni).

● L'Empoli ha schierato oggi il proprio XI di partenza con l'età media più alta in questa Serie A (26 anni e 209 giorni).

● Guglielmo Vicario è uno dei soli tre giocatori ad aver giocato dal primo minuto tutte le 30 partite della Serie A in corso, al pari di Salvatore Sirigu e Giovanni Di Lorenzo.