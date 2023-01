Serie A, Empoli-Torino 2-2: Marin illude i toscani, Ricci e Sanabria riprendono Zanetti

EMPOLI-TORINO 2-2

Il romeno serve a Luperto l'assist per il vantaggio e raddoppia al 69', ma il grande ex e il paraguaiano evitano il ko a Juric

Serie A, le foto di Empoli-Torino





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il girone di ritorno di Empoli e Torino si apre con un pareggio per 2-2 al Castellani. I toscani volano sul doppio vantaggio grazie al colpo di testa di Luperto (37') e al capolavoro di Marin (69'), ma l'inserimento in area dell'ex Ricci (82') e il sinistro dal limite di Sanabria (85') evitano il ko alla formazione di Juric. I granata salgono così all'ottavo posto in classifica con 27 punti, a +1 proprio sugli uomini di Zanetti.

LA PARTITA

Divertente 2-2 al Castellani tra Empoli e Torino, con i granata che rimontano nel giro di tre minuti ed evitano il ko. I toscani giocano sicuramente meglio rispetto agli ospiti nel primo tempo. Già Marin mette alla prova i riflessi di Milinkovic-Savic dal limite, ma è al 37' che la formazione di Zanetti passa in vantaggio: angolo proprio di Marin e inserimento sul primo palo di Luperto, che di testa batte il serbo firmando il vantaggio dei padroni di casa.

Nella ripresa, la porta di Vicario inizia a scricchiolare, ma resiste grazie all'estremo difensore di casa che salva su Miranchuk, entrato al posto di Bayeye. Il tacco di Ricci regala un'ulteriore possibilità di pareggio ai granata, poi arriva il capolavoro di Marin, che raccoglie la sponda di Caputo e dalla lunghissima distanza fa partire un perfetto destro che finisce sotto l'incrocio per il 2-0. All'82', però, la partita si riapre grazie all'inserimento di Ricci, che sfrutta la sponda di Schuurs e batte Vicario. L'Empoli va in difficoltà e tre minuti dopo Sanabria pareggia con un sinistro dal limite su sponda di Miranchuk, che poi colpisce anche un palo. Finisce 2-2: punto guadagnato per Juric, due persi per Zanetti, che resta dietro ai toscani.

LE PAGELLE

Vicario 6,5 - In una partita in cui non deve intervenire molto, lo fa comunque benissimo: la parata su Miranchuk poco prima del gol di Marin è decisiva.

Marin 7,5 - Un gol e un assist in una partita non si vedono molto spesso, ma il vero capolavoro è la rete del 2-0 che strappa applausi a tutto il Castellani.

Sanabria 7 - Entra al posto di uno spento Seck e riprende la partita con la rete nel finale che vale il pareggio per i granata.

Miranchuk 6,5 - Quando è in campo il Torino diventa più pericoloso: suo l'assist per Sanabria in occasione del 2-2. E il palo gli nega la gioia personale.

IL TABELLINO

EMPOLI-TORINO 2-2

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6,5; Ebuehi 6, De Winter 5,5, Luperto 7, Cacace 6 (27' st Stojanovic 6); Akpa Akpro 6,5 (19' st Haas 6), Marin 7,5, Bandinelli 5,5 (39' st Fazzini sv); Baldanzi 6 (19' st Cambiaghi 6); Caputo 6, Satriano 5,5 (27' st Bajrami 5,5). A disp.: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Guarino, Angori, Degli Innocenti, Pjaca, Ekong. All.: Zanetti 5,5

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Buongiorno 6, Schuurs 6,5, Rodriguez 5,5; Bayeye 6 (10' st Miranchuk 6,5), Ricci 7, Linetty 5,5 (1' st Lukic 5,5), Vojvoda 5,5 (40' st Aina sv); Radonjic 6 (10' st Singo 5,5), Vlasic 6; Seck 5,5 (1' st Sanabria 7). A disp.: Fiorenza, Gemello, N'guessan, Ilkhan, Adopo, Gineitis, Karamoh. All.: Juric 6

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 37' Luperto (E), 24' st Marin (E), 37' st Ricci (T), 40' st Sanabria (T)

Ammoniti: Akpa Akpro (E), Bajrami (E)

Note: recupero 0'+4'

LE STATISTICHE

-Tutti gli ultimi cinque gol segnati dal Torino in Serie A dall'80° minuto di gioco in avanti sono arrivati contro l'Empoli (due nel maggio 2022, uno lo scorso ottobre e due oggi).

-L'Empoli è rimasto imbattuto in sei partite di fila in Serie A per la prima volta marzo 2015, con Maurizio Sarri in panchina (otto).

-Il Torino è rimasto imbattuto in quattro gare esterne di fila in un singolo campionato per la prima volta da maggio 2022 (cinque e la quarta gara è stata contro l’Empoli).

-Razvan Marin è l’unico giocatore che ha segnato più di una rete da fuori area in Serie A nel 2023 (due).

-Razvan Marin è stato coinvolto in almeno un gol in tre presenze consecutive per la prima volta nella sua carriera in Serie A (due reti e due passaggi vincenti).

-Con 21 anni e 160 giorni, Samuele Ricci è il più giovane marcatore del Torino in questa Serie A.

-Sebastiano Luperto (al suo primo centro in Serie A) è il settimo marcatore italiano dell'Empoli in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più (7 anche per il Monza).

-Antonio Sanabria ha trovato il gol contro l’Empoli in Serie A esattamente quattro anni dopo il precedente, il 28 gennaio 2019, in quello che è stato il suo primo centro nella competizione.

-Antonio Sanabria ha giocato la sua 200ª gara nei cinque grandi campionati europei.

-Brian Bayeye è l'ottavo giocatore nato negli anni 2000 a scendere in campo da titolare con il Torino in questa Serie A, nessuna squadra ne conta di più (otto anche per Empoli e Verona).