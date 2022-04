Serie A, Empoli-Spezia 0-0: punto soddisfacente per entrambe le squadre

EMPOLI-SPEZIA 0-0

I toscani e i liguri aggiungono altro fieno in cascina per l’aritmetica salvezza, in un match che si accende soltanto nella seconda parte della ripresa

Il primo match della 32esima giornata di Serie A regala un punto ciascuno a Empoli e Spezia, che si avvicinano sempre di più alla salvezza aritmetica (+12 e +11 sulla zona retrocessione). Primo tempo a ritmi bassissimi. Solamente Pinamonti crea l’unica vera palla gol prima dell’intervallo: la sua girata viene respinta coi piedi da Provedel. Buone poi le occasioni nel finale per Verde e Benassi (bravi i due portieri), ma al Castellani finisce 0-0. Empoli-Spezia, le immagini del match







































LA PARTITA

Classica partita di fine stagione in cui il pari va più che bene a entrambe le squadre che si sono scontrate tra loro: a sei giornate della fine, Empoli e Spezia salgono rispettivamente a 34 e a 33 punti e aggiungono un altro tassello importante in vista dell’obiettivo salvezza a cui, a questo punto, ma soltanto la matematica certezza per raggiungerlo definitivamente. Il terzultimo posto, infatti, è ora a -12 e -11 dalle due formazioni.

C’è molto vento al Castellani e questo condiziona certamente le prime fasi della partita. Primo squillo al 15’: Di Francesco accelera sulla sinistra e mette in mezzo dopo avere bruciato Erlic, ma Nikolau chiude bene di testa sul primo palo, pur rischiando l’autogol. Nella sfida tra le due squadre che hanno subìto più in tiri in porta, le emozioni però latitano. Sono sicuramente, nel primo tempo, molte di più le ammonizioni complessive (4) rispetto alle occasioni da gol create da entrambe le formazioni. I tanti fischi incidono sul ritmo della partita e c’è soltanto la girata e sinistro di Pinamonti addosso a Provedel, sul traversone di Pinamonti, a spezzare la monotonia poco prima dell’intervallo.

Al 62’ una via di mezzo tra un tiro e un cross sbagliato da Agudelo non sorprende Vicario sul primo palo. Poco dopo, è bravissimo Provedel a immolarsi sulla sua sinistra sull’anticipo sottomisura del subentrato La Mantia. Nel finale, Verde cerca il secondo palo ma Vicario respinge e la tiene là anche dopo il tap-in di Nzola. In pieno recupero, Benassi crea l’ultimo brivido, con Provedel che si tuffa respingendo la sfera e mantenendo la propria porta inviolata. Lo 0-0, quindi, diventa pressoché inevitabile al triplice fischio e a Empoli e Spezia va più che bene così.

LE PAGELLE

Pinamonti 6,5 – È l’unico a costruirsi la prima grande vera occasione nel primo tempo, ma Provedel gli nega il gol del vantaggio dopo il bel suggerimento di Bandinelli.

Di Francesco 6,5 – Due buone accelerazioni mettono seriamente in difficoltà la difesa dello Spezia. Il suo match dura complessivamente 56 minuti, sostituito da Benassi.

Provedel 7 – Compie tre prodezze, rispettivamente su Pinamonti, La Mantia e Benassi. In un pomeriggio non particolarmente esaltante, è lui a prendersi la scena al Castellani.

Erlic 6 – Si perde sia Di Francesco sia Pinamonti nelle vere uniche due opportunità create dall’Empoli nei primi 45 minuti di gioco, anche se la sua prestazione resta positiva.

Gyasi 5,5 – Il suo contributo in fase offensiva è a dir poco insufficiente. Dopo il gol vittoria contro il Venezia di sette giorni fa, ha così “deciso” di prendersi una pausa.

IL TABELLINO

EMPOLI-SPEZIA 0-0

Empoli (4-3-2-1): Vicario 6,5; Stojanovic 6, Romagnoli 6,5 (34’ st Ismajli sv), Viti 6,5, Parisi 6; Zurkowski 6 (11’ st La Mantia 6), Asllani 6, Bandinelli 6,5 (34’ st Henderson sv); Bajrami 6, Di Francesco 6,5 (11’ st Benassi 6,5); Pinamonti 6,5. A disp.: Cacace, Cutrone, Fiamozzi, Furlan, Pezzola, Ujkani, Verre, Stulac. All.: Andreazzoli 6,5

Spezia (4-3-3): Provedel 7; Amian 6, Erlic 6, Nikolaou 6,5, Reca 6 (45’ st Ferrer sv); Maggiore 6, S. Bastoni 6, Kiwior 6,5; Agudelo 6 (22’ st Verde 6), Gyasi 5,5 (38’ st Kovalenko sv), Manaj 6 (38’ st Nzola sv). A disp.: Antiste, Bertola, Colley, Hristov, Nguiamba, Nzola, Sala, Zoet, Zovko. All.: Thiago Motta 6,5

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: –

Ammoniti: Di Francesco (E), Zurkowski (E), Gyasi (S), Amian (S)

LE STATISTICHE

- L’Empoli è rimasto imbattuto in tutte le sette partite interne giocate contro lo Spezia tra Serie A e Serie B: tre vittorie e quattro pareggi nel parziale.

- Era da marzo 1999 che l’Empoli non infilava una serie di 15 partite consecutive senza vittoria (8N, 7P) nel massimo torneo.

- L’Empoli non ha trovato il gol in sei delle ultime nove partite di Serie A: tante quante nelle precedenti 38 sfide di campionato.

- L’Empoli ha raccolto soltanto otto punti nelle ultime 15 gare di Serie A: nel periodo (da metà dicembre) soltanto il Venezia ha fatto peggio (sei).

- Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata per due match di fila in Serie A per la prima volta in questo campionato; in generale, l’ultima risaliva al novembre 2020 (contro Benevento e Atalanta).

- Lo Spezia ha raccolto sette punti (2V, 1N) nelle ultime quattro partite di Serie A, dopo che ne aveva racimolati soltanto uno nelle cinque precedenti (4P).

- Lo Spezia ha chiuso un match a reti inviolate soltanto per la terza volta in Serie A: due di questi in trasferta (l’altro contro il Torino, nel gennaio 2021).

- La prima conclusione nello specchio della partita è arrivata al minuto 37, con Andrea Pinamonti (tiro parato da Ivan Provedel).

- 11 delle 15 conclusioni totali effettuate dall’Empoli in questa sfida sono arrivate nel secondo tempo: nel 2022, soltanto contro la Roma, i toscani ne hanno contate di più (13) nella ripresa di una gara del massimo torneo.