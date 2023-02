Serie A, Empoli-Napoli 0-2: Osimhen si prende anche il Castellani

EMPOLI-NAPOLI 0-2

Al Castellani, la banda Spalletti non sbaglia e sale a +18 sull'Inter con l'ottava vittoria di fila con autogol di Ismajli e solita rete del nigeriano. Espulso Mario Rui.

La fotogallery di Empoli-Napoli





























© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Empoli-Napoli 0-2 ha aperto la 24a giornata di Serie A. Al Castellani, gli azzurri di Spalletti hanno conquistato l'ottava vittoria di fila nel massimo campionato chiudendo il match già nel primo tempo: al 17' l'autorete di Ismajli su cross di Zielinski ha sbloccato la gara, poi al 28' è arrivato il raddoppio di Osimhen all'ottava partita di fila in gol in Serie A. Prima dell'intervallo anche una traversa di Kim. Nella ripresa l'espulsione di Mario Rui ha mescolato le carte in campo, ma non è bastato all'Empoli per rientrare nel match.

LA PARTITA

In casa o in trasferta, di giorno o di sera, col bel tempo o con la pioggia il risultato non cambia: il Napoli vince, convince e difficilmente prende gol. Sul campo dell'Empoli in una trasferta insidiosa dopo le fatiche fisiche e mentali di Champions, la squadra di Spalletti ha confermato tutta la maturità di questa stagione vincendo piuttosto agevolmente la partita e chiudendo la quinta trasferta di fila in campionato con i tre punti e senza subire gol: numeri che solo grandissime squadre del passato sono riuscite a scrivere. Con il 2-0 del Castellani il Napoli sale a 65 punti in classifica portandosi a +18 in attesa dell'Inter, che nel peggiore delle ipotesi si confermerà essere un clamoroso +15.

A livello di tabellino è successo tutto nel primo tempo dove il Napoli ha aperto e chiuso la contesa con una certa continuità di pericolosità. Se la sfida si è sbloccata al 17' solo grazie a una autorete di Ismajli su traversone di Zielinski, prima e dopo la squadra di Spalletti ha dato strappi continui all'avversario sfruttando la forza fisica di Osimhen e la qualità di Kvaratskhelia. Niente di nuovo insomma, come il fatto che questo è bastato e avanzato per collezionare occasioni da gol in serie avvalendosi anche di altre eccellenze tecniche come quelle di Zielinski e Lozano, senza perdere di equilibrio in fase difensiva con Lobotka, Anguissa e i difensori centrali sempre concentrati.

Il raddoppio è una naturale conseguenza e arriva al 28° con Osimhen, lesto a ribattere in rete un tiro di Kvaratskhelia parato da Vicario, con l'attaccante nigeriano sprecono in una terza occasione a tu per tu con l'estremo difensore dopo una palla rubata da Lozano a Luperto. Al 34° invece è stata la traversa a negare il tris al Napoli sul colpo di testa da pochi metri di Kim.

Poco importa perché nella ripresa la reazione dell'Empoli non è praticamente mai arrivata se non con un salvataggio di Rrahmani sul destro a botta sicura di Satriano. L'eventuale svolta, infatti, sarebbe stata al 67° con l'ingenua espulsione di Mario Rui per una reazione da terra su Caputo (calcio nelle parti basse), ma anche in dieci uomini con le sostituzioni studiate da Spalletti e il passaggio al rombo di centrocampo con Elmas sul regista dei toscani, dalle parti di Meret grossi pericoli non ne sono arrivati. Per il portiere del Napoli il privilegio di godersi dal campo i cori di un Castellani invaso dai tifosi ospiti, festanti e sempre più pronti a qualcosa di speciale.

LE PAGELLE

Osimhen 7,5 - Gli aggettivi per raccontarlo sono finiti, la fantasia è poca e allora basta affidarsi ai numeri: 19 gol in campionato, 49 con la maglia del Napoli e secondo giocatore più giovane (24 anni, 58 giorni) nell’era dei tre punti a vittoria a trovare la rete in otto presenze di fila in Serie A (dopo Roberto Muzzi). Ha avuto diverse occasioni per arrivare a 50, compreso un gol annullato per fuorigioco.

Kvaratskhelia 7 - Spalletti per tutto il primo tempo non lo molla un attimo cercando di perfezionare i dettagli. Il georgiano però è la solita arma quando ha palla al piede, dalla sua qualità nasce il gol del vantaggio.

Mario Rui 5 - Quasi tutte le azioni ragionate palla a terra passano dai suoi piedi e dai suoi movimenti. I giocatori dell'Empoli lo sanno, ma non riescono ad arginarlo nemmeno con le cattive. Ci pensa da solo con un fallo di reazione evitabile al 67' che gli costa l'espulsione diretta e almeno due giornate di stop.

Ismajli 5 - Sull'autorete è sfortunato anche perché Osimhen alle sue spalle sarebbe stato in fuorigioco. Come buona parte dei colleghi in questa Serie A non riesce a prendere le misure al centravanti azzurro.

Luperto 4,5 - Idem come per il collega di reparto, con l'aggravante che va in difficoltà anche su Lozano e su alcuni movimenti preventivi.

IL TABELLINO

EMPOLI-NAPOLI 0-2

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6; Ebuehi 5,5 (23' st Stojanovic 6), Ismajli 5, Luperto 5, Parisi 5,5; Haas 5 (31' st Vignato 6), Marin 5,5, Henderson 5,5 (12' st Grassi 5,5); Baldanzi 5,5; Satriano 5,5 (31' st Pjaca 6), Piccoli 5 (12' st Caputo 6). A disp.: Ujkani, Perisan, De Winter, Stojanovic, Cacace, Walukiewicz, Fazzini. All.: Zanetti 5,5.

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Kim 6,5, Mario Rui 5; Anguissa 6 (47' st Ndombele sv), Lobotka 6,5, Zielinski 6 (47' st Gaetano sv); Lozano 6,5 (25' st Olivera 6), Osimhen 7,5 (39' st Simeone sv), Kvaratskhelia 7 (25' st Elmas 6,5). A disp.: Gollini, Marfella, Bereszyinski, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Demme, Politano, Zerbin. All.: Spalletti 7.

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 17' aut. Ismajli (E), 28' Osimhen (N)

Ammoniti: Henderson, Grassi (E); Lozano (N)

Espulsi: 23' st Mario Rui (N) per condotta violenta

LE STATISTICHE DI OPTA

• Victor Osimhen è andato a segno in tutte le ultime otto partite giocate in campionato; l’attaccante è diventato il primo giocatore ad arrivare a otto gare di fila a segno in una singola edizione nella competizione da Cristiano Ronaldo (11 tra dicembre 2019 e febbraio 2020).

• Victor Osimhen è diventato il secondo giocatore più giovane nell’era dei tre punti a vittoria a trovare la rete in otto presenze consecutive in Serie A (24 anni, 58 giorni), dietro solo a Roberto Muzzi (23 anni, 165 con il Cagliari nel 1995).

• Il Napoli è diventata la terza squadra a vincere cinque gare esterne di fila tenendo la porta inviolate in Serie A dopo l’Inter (in due occasioni, nel 1950/51 e nel 1966/67) e la Juventus (nel 1951/52, nel 1981/82, nel 2011/12 e nel 2017/18).

• Il Napoli ha vinto 21 delle prime 24 partite di una singola stagione per la prima volta in Serie A; superato il precedente record di 20 vittorie allo stesso punto del torneo maturato nel 2017/18.

• Nel 2022/23 nessuna squadra dei 10 maggiori campionati europei ha vinto più partite in trasferta rispetto al Napoli (11, come il Celtic).

• A partire da gennaio 2023 Victor Osimhen (10) è il primo giocatore ad andare in doppia cifra di reti nei cinque maggiori campionati europei.

• Victor Osimhen ha segnato 43 gol in Serie A; tra i calciatori africani, solo George Weah (46) ne ha realizzato di più in massima serie.

• Dopo aver perso le tre precedenti, il Napoli ha vinto entrambe le ultime due gare giocate contro l’Empoli in Serie A; gli azzurri non battevano i toscani sia all’andata che al ritorno in un singolo torneo della massima serie dal 2016/17.

• Il Napoli ha raccolto quattro clean sheet consecutivi in Serie A per la seconda volta dall'arrivo di Luciano Spalletti, la precedente nell'ottobre 2021.

• A partire da Gennaio 2023 nessuna squadra ha ottenuto più clean sheets rispetto al Napoli (sei come Nantes e Barcellona) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

• A partire da gennaio 2023 il Napoli ha segnato 21 gol in Serie A; nei cinque maggiori campionati europei, nessuno ha segnato di più nel periodo (21 anche per il Monaco).

• L’Empoli non ha trovato il successo in nessuna delle ultime cinque gare di Serie A (3N, 2P), striscia più lunga senza successi in massima serie da quella fatta registrare tra agosto e settembre 2022 (le prime sei partite di questo campionato – 4N, 2P).

• Era dal 16 maggio 2021 contro la Fiorentina (Lorenzo Venuti) che il Napoli non trovava il gol tramite autorete in Serie A.

• A partire dalla stagione 2021/22, Ardian Hismajli (tre) è il giocatore che ha effettuato più autogol in Serie A.

• Quello di Mário Rui è stato il primo cartellino rosso ricevuto dal Napoli in questa Serie A; il difensore non raccoglieva un’espulsione in massima serie dal 29 settembre 2018 (v Juventus).