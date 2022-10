Serie A, Empoli-Monza 1-0: Haas firma il sorpasso

EMPOLI-MONZA 1-0

La rete del centrocampista svizzero vale tre punti e la prima vittoria casalinga per i toscani

In Serie A, Empoli batte Monza 1-0 per inaugurare la decima giornata. Al Castellani in quella che potrebbe rivelarsi una sfida salvezza, i padroni di casa hanno trovato il vantaggio all'11° con lo svizzero Haas, bravo a ribadire in rete le respinte di Di Gregorio. Toscani vicini al raddoppio a inizio ripresa, ma dopo il gol annullato a Destro sono del Monza le occasioni migliori per cambiare il risultato, senza riuscirci. Empoli a quota 11 punti, Monza fermo a 10.

LA PARTITA

L'Empoli di Zanetti cercava la prima gioia casalinga stagionale e contro il Monza l'ha ottenuta difendendo strenuamente il vantaggio di inizio partita. Il gol di Haas, dopo due interventi miracolosi di Di Gregorio, rischia di avere un significato importante a fine stagione, ma per il momento permette ai toscani di superare proprio il Monza in classifica salendo a quota 11.

Il match del Castellani però è stato divertente, giocando ad alto ritmo da entrambe le formazioni che si sono divise i momenti della partita con l'Empoli più bravo nel primo tempo a trovare spazi e giocate pericolose, lasciando poi al Monza - soprattutto dopo i cambi - il pallino del gioco e le occasioni potenziali.

A inizio secondo tempo l'Empoli avrebbe potuto raddoppiare, ma dopo il gol annullato per fuorigioco a Destro è stato il Monza a sfiorare più volte il pareggio, scontrandosi però con un po' di imprecisione nell'ultimo passaggio o contro i riflessi di Vicario, miracoloso nel finale su D'Alessandro. In pieno recupero è poi arrivata l'espulsione di Rovella per un accenno di rissa con Marin. Prima sconfitta per Palladino in Serie A dopo tre vittorie consecutive.

LE PAGELLE

Baldanzi 6,5 - Torna dopo l'infortunio il giovane talento ed impiega un po' a entrare in partita. Poi si accende sulla trequarti sfiorando anche il gol che una respinta clamorosa di Donati gli nega.

Destro 6,5 - Partita di qualità e di sacrificio per la squadra. Sfiora anche il gol in un paio di occasioni oltre a quello annullato per fuorigioco, ma con i suoi movimenti spesso mette in crisi la difesa del Monza.

Marlon 5 - Un'altra prova ampiamente sotto la sufficienza per il difensore ex Shakhtar. Palladino lo toglie all'intervallo.

Carlos Augusto 6 - Pur giocando esterno è il giocatore più propositivo del Monza e quello a cui capitano un paio di occasioni ghiotte. Le spreca calciando male, ma la sua presenza è una costante preoccupazione per l'Empoli.

IL TABELLINO

EMPOLI-MONZA 1-0

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 6 (16' st Ebuehi 6), De Winter 6,5, Luperto 6, Parisi 6,5; Henderson 6 (34' st Fazzini sv), Haas 6,5, Bandinelli 6 (34' st Marin sv); Baldanzi 6,5 (16' st Bajrami 6); Satriano 5,5, Destro 6,5 (24' st Lammers 6). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Guarino, Cambiaghi, Pjaca. All.: Zanetti 6.

Monza (3-5-2): Di Gregorio 6,5; Marlon 5 (1' st Donati 6), Marì 5,5 (34' st Barberis sv), Caldirola 5,5; Ciurria 5 (24' st Birindelli 5,5), Pessina 5,5 (14' st Colpani 6), Rovella 5, Sensi 5,5, Carlos Augusto 6; Caprari 5 (14' st D'Alessandro 6,5), Gytkjaer 5. A disp.: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Valoti, Petagna, Machin, Ranocchia, Mota. All.: Palladino 5,5.

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 11' Haas

Ammoniti: Stojanovic, Henderson, Destro, De Winter, Marin (E); Sensi, Mari, Caldirola (M)

Espulsi: 50' st Rovella (M) per gioco violento

LE STATISTICHE DI OPTA

• Era dallo scorso aprile, contro il Napoli, che l’Empoli non vinceva una gara interna di Serie A; da allora, tre pareggi e tre sconfitte per i toscani.

• L’Empoli è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite (4V, 2N) contro il Monza tra Serie A Serie B, con tre allenatori diversi: Silvio Baldini, Alessio Dionisi e Paolo Zanetti.

• L’Empoli ha segnato esattamente un gol in sette delle ultime otto partite di Serie A: fa eccezione soltanto il 2-2 dello scorso settembre contro la Salernitana.

• Nicolas Haas è il 1° marcatore svizzero nella storia dell'Empoli in Serie A.

• Nicolas Haas ha trovato il suo primo gol in Serie A dopo 34 partite e al 14˚ tiro nella competizione.

• Nicolas Haas è diventato l'ottavo marcatore differente dell'Empoli in questo campionato.

• Il gol segnato da Nicola Haas è rispettivamente sia il primo realizzato dall’Empoli nei primi 15’ della Serie A 2022/23, sia il primo subito dal Monza in questo intervallo temporale.

• Michele Di Gregorio ha subito gol dopo 323 minuti di imbattibilità in Serie A (l'ultimo subito nella trasferta di Lecce, lo scorso 11 settembre).

• Primo cartellino rosso per Nicolò Rovella in 52 partite di Serie A.

• Il Monza ha perso tutte le sei partite in cui è andato sotto nel punteggio in questo campionato.

• Il Monza non ha effettuato alcuna conclusione nello specchio nei primi 45' di gara per la seconda volta in questa Serie A (la prima nella gestione Palladino), dopo la sfida contro la Roma, lo scorso agosto.