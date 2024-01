Serie A, Empoli-Monza 3-0: partenza sprint per Nicola, altro tonfo per Palladino

EMPOLI-MONZA 3-0

Decide la tripletta di uno scatenato Zurkowski: si riaccende la speranza salvezza, per i brianzoli è buio pesto

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Inizia con un trionfo l'avventura sulla panchina dell'Empoli di Davide Nicola, subentrato ad Andreazzoli. I toscani battono 3-0 il Monza e ritrovano una vittoria che mancava da oltre due mesi, riaccendendo così la fiammella della speranza salvezza. Mattatore del pomeriggio del "Castellani" è Zurkowski, autore della tripletta (due reti nel primo tempo, una nel secondo) che regala i tre punti ai suoi. Per Palladino un altro ko pesantissimo dopo il tonfo con l'Inter: i brianzoli restano nel limbo di metà classifica.

LA PARTITA

Nicola decide di lanciare dal 1' il nuovo acquisto Cerri affidandosi al 3-5-2, mentre Palladino sceglie di tenere a riposo Carboni e puntare nuovamente su Colombo come punto di riferimento offensivo. Il Monza si mette subito a dettare i ritmi, ma la prima, enorme chance della gara è per i padroni di casa: lo splendido filtrante di Luperto pesca Gyasi alle spalle della difesa brianzola, il ghanese si presenta a tu per tu con Sorrentino, ma viene ipnotizzato dal portiere avversario. Passano un paio di minuti e lo spirito d'iniziativa dell'Empoli viene premiato: il cross di Cambiaghi è respinto dalla difesa sul destro di Zurkowski, che batte al volo e insacca. Gli ospiti reagiscono affidandosi alle loro trame di gioco, ma faticano a trovare varchi contro una difesa compattissima e producono solo una conclusione dalla distanza di Gagliardini al 32', che sibila vicino all'incrocio dei pali. L'Empoli attende e riparte con grande precisione e al 38' arriva il meritato raddoppio: è ancora Cambiaghi ad affondare e crossare in mezzo, Cerri anticipa tutti e trova la grande risposta di Sorrentino, ma Zurkowski è il più lesto ad avventarsi sul tap-in e mettere a segno, di testa, la sua personale doppietta.

Palladino opta per un triplo cambio a inizio ripresa, con gli ingressi di Maric, D'Ambrosio e Bondo. La squadra comincia a premere alla ricerca del gol, a cui va vicinissima al 55' sugli sviluppi di un calcio di punizione: la zuccata sporca di Mota è però ribattuta da un grande intervento d'istinto di Caprile. La manovra brianzola resta molto macchinosa e poco efficace. A rimpolpare l'attacco entra anche Valentin Carboni, il possesso palla arriva a sfiorare il 75%, ma al 73' arriva anche il colpo del ko. Nasce tutto da un errore dell'attaccante argentino, che regala palla agli avversari in uscita: a calciare verso la porta è Shpendi, ad avventarsi sulla respinta di Caldirola è ancora una volta Zurkowski, che mette a segno la tripletta personale e blinda il risultato. Nicola riporta a Empoli tre punti che mancavano dalla vittoria sul Napoli di metà novembre, Palladino si lecca le ferite. Un successo nelle ultime sei e ben 10 gol subiti nelle ultime tre: numeri che imporranno a tutto l'ambiente una riflessione.

LE PAGELLE

Zurkowski 8,5 - Difficilmente poteva sognare un ritorno a Empoli migliore. Prima il gol col Verona, poi la tripletta con cui piega il Monza e risveglia i suoi dall'incubo. L'eventuale rimonta salvezza passerà anche da lui.

Cambiaghi 7 - Parte largo a sinistra e manda in tilt più di una volta la difesa avversaria: i primi due gol di Zurkowski nascono da sue iniziative su quella fascia.

Luperto 7 - A un lavoro attento e preciso in fase di copertura unisce anche un sapiente appoggio alla manovra offensiva. Una prestazione a tutto tondo, supportata alla grande dai compagni di reparto.

Colpani 4,5 - Sbaglia tantissimo sul piano tecnico, quello che dovrebbe essere il suo punto di forza. Continua il periodo no: senza la sua rifinitura e i suoi inserimenti la fase d'attacco risulta molto sterile.

Pereira 4,5 - Lui e Izzo soffrono moltissimo la spinta di Cambiaghi e Gyasi. Non trova le contromisure difensive e offre poco o nulla a livello di spinta offensiva.

Colombo 5 - Torna titolare dopo un paio di partite, ma non riesce a incidere. La squadra non gira e lui non trova mai il varco giusto. A sua discolpa va detto che anche con l'ingresso di Maric la musica non cambia.

IL TABELLINO

Empoli-Monza 3-0

Empoli (3-5-2): Caprile 6,5; Ismajli 6,5, Walukiewicz 7, Luperto 7; Bereszynski 6 (16' st Cacace 6,5), Zurkowski 8,5, Grassi 6,5, Marin 6,5 (16' st Maleh 6,5), Gyasi 6,5; Cambiaghi 7 (41' st Fazzini), Cerri 6,5 (24' st Shpendi 6,5).

Allenatore: Nicola 8

Monza (3-4-2-1): Sorrentino 6; Izzo 5 (1' st D'Ambrosio 5,5), Mari 5,5, Caldirola 5,5; Pereira 4,5 (22' st V. Carboni 5), Gagliardini 5,5 (1' st Bondo 5,5), Pessina 5,5, Kyriakopoulos 5; Colpani 4,5 (30' st Maldini 5,5), Mota 5; Colombo 5 (1' st Maric 5).

Allenatore: Palladino 4

Arbitro: Giua

Marcatori: 13', 38' e 28' st Zurkowski (E)

Ammoniti: Bereszynski (E), Caldirola (M), Mota Carvalho (M), Mari (M)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Szymon Zurkowski è il primo giocatore polacco a segnare almeno tre gol in una singola partita di Serie A.

- L'ultimo giocatore dell'Empoli capace di segnare almeno tre gol in un singolo match di Serie A prima di Szymon Zurkowski era stato Nicola Pozzi contro il Cagliari il 9 dicembre 2007 (quattro gol vs Cagliari).

- L’Empoli non ha mai perso nelle ultime sette partite giocate in casa contro il Monza tra Serie A, B e C: sei vittorie e un pareggio, con cinque clean sheet nel parziale, compresi i tre più recenti.

- Il Monza ha perso quattro delle ultime sei partite di campionato (1V, 1N): tante sconfitte quante ne aveva registrate nelle precedenti 15 gare di massima serie (5V, 6N).

- L’Empoli è tornata a vincere un match di Serie A per la prima volta dallo scorso 12 novembre contro il Napoli (0-1 al Maradona); più in generale i toscani hanno trovato la vittoria in una gara casalinga nella competizione dopo 116 giorni (1-0 vs Salernitana).

- Il Monza non ha mai vinto una partita quando ha terminato in svantaggio il primo tempo in questa Serie A (1N, 7P).

- Nonostante il successo odierno, l’Empoli ha collezionato appena 16 punti dopo le prime 21 gare giocate in questa Serie A e non ha mai fatto peggio a questo punto del torneo (16 anche nel 2003/04 e nel 2007/08).

- Per la prima volta in questo campionato, l’Empoli ha vinto una partita al Castellani con almeno tre gol di scarto; l’ultima volta nella competizione era stato lo scorso 22 maggio contro la Juventus (4-1).

- Nonostante la sconfitta odierna, il Monza ha perso solo tre delle ultime nove trasferte in Serie A (3V, 3N), dopo che i biancorossi erano usciti sconfitti da tutte le tre precedenti.

- Primo assist in Serie A per Stiven Shpendi all’11° presenza nella massima serie.