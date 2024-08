Serie A, Empoli-Monza 0-0: pari al debutto per D'Aversa e Nesta

EMPOLI-MONZA 0-0

Al Castellani finisce senza gol e con poche emozioni: un punto a testa all'esordio

Inizia senza gol la Serie A 2024/2025 di Empoli e Monza, che pareggiano 0-0. Al Castellani, le formazioni di D'Aversa e Nesta creano poche occasioni, con Esposito pericoloso soprattutto nel primo tempo per i padroni di casa, mentre nel finale sono gli ospiti a sfiorare il colpaccio con Caldirola e con Colombo, il tutto prima di un'ultima occasione per Solbakken. Primo punto per i toscani e i brianzoli nel nuovo campionato.

LA PARTITA

La buona notizia è che sia D'Aversa che Nesta iniziano con un risultato positivo la loro avventura in Serie A sulle panchine di Empoli e Monza. Resta, però, la sensazione che serva migliorare tanto davanti per i rispettivi obiettivi: queste le principali indicazioni dello 0-0 del Castellani con cui si apre la Serie A 2024/2025 dei toscani e dei brianzoli. Iniziano meglio i padroni di casa con Esposito, uno dei più pericolosi del match murato in apertura da Pablo Marì, poi è Pizzignacco a dover smanacciare per salvare gli ospiti e a dover successivamente fermare in due tempi Gyasi.

Nella ripresa, viene fuori il Monza: prima con Birindelli, che conclude di destro esaltando Vàsquez, poi negli ultimi minuti con Caldirola che spara alto e con Colombo che non inquadra lo specchio della porta. Tra le fila dell'Empoli, nel finale, entra Solbakken ed è l'ex Roma, poco prima del recupero, ad avere l'ultima occasione, senza però sbloccare il risultato. Finisce 0-0 e il punto conquistato è la cosa positiva che portano a casa Empoli e Monza, chiamate però a migliorare sotto diversi punti di vista.

LE PAGELLE

Gyasi 6 - Molto meglio nella fase offensiva, dove si mette in mostra con qualche cross.

Esposito 6,5 - Uno dei più vivaci e pericolosi, il più attivo dei suoi.

Pizzignacco 6 - Chiamato poche volte in causa, ma è comunque attento.

Petagna 5,5 - Mai pericoloso nel corso del match.

IL TABELLINO

EMPOLI-MONZA 0-0

Empoli (3-4-2-1): Vàsquez 6; Walukiewicz 6, Ismajli 6,5, Viti 6; Gyasi 6, Henderson 5,5, Maleh 5,5 (39' st Haas sv), Pezzella 6 (47' st Cacace sv); Fazzini 6 (40' st Ekong 6), Esposito 6,5 (23' st Solbakken 6), Colombo 5,5 (40' st Caputo 6). A disp.: Seghetti, Chiorra, Goglighidze, Guarino, Stojanovic, Tosto, Marianucci, Shpendi, Popov. All.: D'Aversa 6

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco 6,5; Izzo 6, Marì 6,5, Caldirola 5,5; Birindelli 6, Pessina 5,5 (1' st Gagliardini 6), Bondo 5,5, Kyriakopoulos 6; Maldini 6 (17' st Mota 6), Vignato 5,5 (24' st Caprari 6); Petagna 5,5. A disp.: Sorrentino, Mazza, Pereira, Bettella, D'Ambrosio, Carboni, Sensi, Valoti, D'Alessandro, Maric. All.: Nesta 6

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Maldini (M), Caldirola (M)

LE STATISTICHE DI EMPOLI-MONZA

Quello di stasera è il primo pareggio in Serie A tra Empoli e Monza. Considerando anche il campionato cadetto invece, è la settima volta che le due formazioni chiudono una sfida in equilibrio, la prima dal febbraio 2021 (1-1).

Tra Serie A e Serie B, l’Empoli è rimasto imbattuto in nove delle 10 gare casalinghe contro il Monza (5V, 4N); l’unico successo in trasferta dei brianzoli risale al 6 ottobre 1985 nel campionato cadetto (1-0).

L’Empoli ha pareggiato il primo match stagionale in Serie A per la prima volta nelle sue 17 partecipazioni al torneo.

L’Empoli (3V, 2N) non rimaneva imbattuto per almeno cinque match casalinghi di fila in Serie A dal periodo tra novembre 2022 e febbraio 2023 (cinque).

Per la prima volta in Serie A il Monza non ha perso la sua gara d’esordio stagionale – nei due precedenti 1-2 contro il Torino nel 2022/23 e 0-2 contro l’Inter nel 2023/24.

Il Monza ha pareggiato quattro delle ultime otto sfide di Serie A (4P), tanti segni X quanti nelle precedenti 19 gare nel massimo campionato (7V, 8P).

Il Monza non ha trovato il gol in tre partite di fila per la seconda volta in Serie A – la precedente nel dicembre 2023.

Sebastiano Esposito è il giocatore che ha effettuato più conclusioni nella sfida tra Empoli e Monza (quattro) e uno dei due che hanno toccato più palloni nell’area di rigore avversaria: cinque, meno solo di Andrea Petagna (sei).

Daniel Maldini è il giocatore che ha vinto più duelli nella sfida tra Empoli e Monza (10) e quello che ne ha ingaggiati di più (19).