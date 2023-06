Serie A, Empoli-Lazio 0-2: Romagnoli e Luis Alberto ufficializzano il secondo posto

EMPOLI-LAZIO 0-2

Il difensore la sblocca di testa, lo spagnolo chiude i conti nel recupero. La Lazio chiude seconda dopo 24 anni

La Lazio ha battuto 2-0 l'Empoli al Castellani nell'ultima giornata di Serie A, chiudendo al secondo posto in campionato 24 anni dopo l'ultima volta. Dopo un primo tempo combattuto e con poche occasioni, tra cui una conclusione di Immobile deviata da Vicario, la Lazio ha sbloccato il match a inizio ripresa con Romagnoli, bravo a spizzare in porta un calcio d'angolo di Luis Alberto. La reazione toscana non ha portato pericoli per Provedel, mentre in pieno recupero - dopo l'espulsione di Cambiaghi al 90' - lo stesso Luis Alberto a infilato il raddoppio.

LA PARTITA

Una Lazio così non si era mai vista nell'era Lotito. La formazione di Sarri, battendo l'Empoli 2-0 nell'ultima giornata di Serie A, ha chiuso il campionato al secondo posto a quota 74 punti, a distanza siderale dal Napoli campione ma comunque davanti a tutto il resto della compagnia per la prima volta dal 1999/2000. Tre punti, quelli raccolti anche in Toscana con il tecnico (ex di turno) squalificato in tribuna, che hanno confermato la bontà della stagione con le reti di Romagnoli e Luis Alberto a suggellare il 13° clean sheet in trasferta in questo campionato. Numeri da grande squadra, numeri da Champions League.

Contro l'Empoli già salvo matematicamente la partita del Castellani si è giocata senza l'angoscia del risultato a tutti i costi e la qualità della Lazio nei novanta minuti ha pagato. Nel primo tempo Empoli e Lazio si sono affrontate a viso aperto, giocandosela piuttosto che provare a difendere la propria porta, ma in una infinità di potenziali occasioni da rete a conti fatti le conclusioni sono state solo un paio e tutte per gli ospiti: prima Patric dal limite dell'area ha sfiorato il vantaggio, poi Immobile - lanciato in profondità da Luis Alberto - ha fatto i conti con i riflessi di Vicario in uscita.

Il discorso è cambiato immediatamente nella ripresa. Al primo calcio d'angolo, vero punto debole dell'Empoli in stagione, la Lazio è passata firmando l'1-0 con il colpo di testa sul primo palo di Romagnoli sulla traiettoria perfetta disegnata da Luis Alberto. A match sbloccato e maglie sempre più larghe col passare dei minuti, se da una parte l'Empoli ha provato a pareggiare sfruttando le qualità di Cambiaghi dall'altra Vicario ha tenuto in piedi i compagni con 2-3 interventi su Immobile che hanno sporcato la serata del centravanti laziale. Nel finale però proprio Cambiaghi dopo un bel tiro al volo parato da Provedel si è preso il secondo cartellino giallo e quindi l'espulsione, lasciando campo alla Lazio in pieno recupero di firmare il 2-0 con Luis Alberto, per una volta su assist di Immobile e non viceversa.

--

LE PAGELLE

Romagnoli 7 - Chiude la stagione del rilancio con il gol e una partita solida, come molte altre in stagione. Difensore perfetto per la fase difensiva di Sarri, non si concede sbavature al Castellani.

Immobile 6,5 - Sta meglio e si vede negli spunti in profondità. Non trova la giocata vincente, ma va al tiro con semplicità oppure libera i compagni in area.

Vicario 6,5 - Si dimostra uno dei portieri più forti e concentrati dell'intero campionato con almeno tre interventi decisivi. Sul gol di Romagnoli non può nulla, ma dove può arrivare lui c'è sempre.

Cambiaghi 6 - L'Empoli della prossima stagione dovrebbe ripartire da lui. Quando parte palla al piede dà sempre l'impressione di avere le idee chiare e la tecnica per fare buone giocate. Sfiora l'eurogol nel finale, poi però si prende il secondo cartellino giallo ingenuo.

--

IL TABELLINO

EMPOLI-LAZIO 0-2

Empoli (4-2-3-1): Vicario 6,5 (38' st Ujkani sv); Stojanovic 6, Walukiewicz 6, Luperto 6,5, Cacace 6; Grassi 6 (12' st Henderson 6), Bandinelli 5,5 (30' st Haas 6); Akpa Akpro 6,5, Fazzini 6 (38' st Satriano sv), Cambiaghi 6; Piccoli 5,5 (30' st Destro 6). A disp.: Perisan, Tonelli, Ismajli, Parisi, Renzi, Pjaca, Vignato. All.: Zanetti 6.

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6, Patric 6, Romagnoli 7 (26' st Casale 6), Pellegrini 6; Milinkovic-Savic 6,5, Vecino 6 (26' st Cataldi 6), Luis Alberto 7; F. Anderson 6, Immobile 6,5, Pedro 6,5 (18' st Zaccagni 6). A disp.: Maximiano, Adamonis, Radu, Gila, Antonio, Zaccagni, Lazzari, Bertini, Basic, Cancellieri, Gonzalez. All.: Martusciello 6.

Marcatori: 3' st Romagnoli, 47' st Luis Alberto

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Akpa Akpro(E); Milinkovic-Savic, Vecino (L)

Espulsi: 45' st Cambiaghi (E) per somma di ammonizioni

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Lazio ha guadagnato 74 punti in questo campionato e solo nel 2019/20 (78) ha fatto meglio in una stagione di Serie A.

• La Lazio ha terminato il campionato nelle prime due posizioni in Serie A per la prima volta dal 1999/00 (in cui vinse lo scudetto), mentre non si classificava seconda dal 1998/99.

• Ivan Provedel ha registrato 21 clean sheet in questo campionato, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) nessun portiere ha mantenuto più volte la porta involata in una stagione di Serie A, al pari di Gianluigi Buffon nel 2015/16, Morgan De Sanctis nel 2013/14 e Gianluigi Buffon nel 2011/12.

• Da quando gioca in Serie A (2016/17) Luis Alberto è il giocatore che ha effettuato più assist nella massima serie (55).

• Da inizio marzo la Lazio è la formazione che ha ottenuto il maggior numero di punti in Serie A: 29 - frutto di nove vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

• La Lazio è la squadra che ha ottenuto più clean sheet esterni tra le formazioni dei cinque maggiori campionati europei in questa stagione (13).

• In generale la Lazio ha mantenuto la porta inviolata in 21 occasioni in questo campionato, record per i biancocelesti in una singola stagione in Serie A.

• Luis Alberto ha effettuato sei assist nel 2023 in Serie A, tra i centrocampisti nessuno ha fatto meglio nella massima serie (anche Brahim Díaz a quota sei).

• Luis Alberto ha realizzato sei gol in questo campionato, solo nel 2020/21 (nove) e nel 2017/18 (11) ha fatto meglio in una singola stagione in Serie A.

• Alessio Romagnoli ha realizzato due gol in questo campionato, non ha mai fatto meglio in una singola stagione nella massima serie.

• La Lazio ha guadagnato 37 punti in trasferta in questo campionato, solamente nel 2017/18 (40) ha fatto meglio fuori casa in una stagione di Serie A.

• L’Empoli ha perso una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (1-2 contro il Sassuolo) dopo un’imbattibilità di cinque parttie (3V, 2N).

• L’Empoli è la squadra che ha ricevuto più cartellini rossi in questo campionato (sette)

• Luca Pellegrini è tornato a giocare una partita da titolare in Serie A 398 giorni dopo l'ultima volta (contro il Venezia l'1 maggio 2022).

• Samir Ujkani ha giocato la sua 50ª partita in Serie A.