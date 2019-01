Serie A, Empoli-Genoa 1-3: Prandelli sorride con Kouamé, Lazovic e Sanabria

28/01/2019

LA PARTITA

Beppe Iachini scuote la testa. E ne ha tutti i motivi. Il suo Empoli si scioglie come neve al sole, e perde la quinta delle ultime sei partite, la terza consecutiva in casa. Eppure il primo tempo è di marca azzurra: Radu deve compiere due miracoli prima su tiro a botta sicura di Krunic, poi su Caputo. I salvataggi servono tanto al Grifone, che deve gestire il vantaggio firmato Kouame al 18'. Su lancio di Criscito, Veseli calcola male il rimbalzo e spiana la strada all'ivoriano, che ringrazia e fredda Provedel con il piatto destro. Kouame aveva segnato all'Empoli anche all'andata. Si va a riposo sull'1-0, un risultato che sembra immeritato, ma che viene giustificato nella ripresa. Il Genoa gioca i secondi 45' con tutt'altro piglio: manovra più fluida e pericoli che spaventano Provedel. Biraschi per un soffio non trova il raddoppio sugli sviluppi di una punizione. Il pareggio dei toscani arriva in maniera piuttosto casuale: al 63' Bennacer supera in percussione Rolon e allarga per Caputo, il cui cross viene bucato da Radu ed è ribadito in rete da Di Lorenzo. Il terzino è al secondo gol consecutivo in campionato, dopo quello di Cagliari. L'Empoli si conferma squadra fragile: Prandelli lo capisce e mischia le carte, inserendo Sanabria per Romulo e passando a un attacco a due punte, con Lazovic più libero di fare la differenza sulla fascia. Detto, fatto: il serbo capitalizza un contropiede gestito da Bessa e con un sinistro a giro batte al 70' Provedel. Tre minuti dopo, si sbarazza di Rasmussen e regala un assist al bacio per Sanabria: il portiere toscano, non esente da colpe, non ci arriva e per l'ex Betis è un gioco da ragazzi appoggiare in rete di testa. Il Genoa non vinceva fuori casa dal 30 settembre, quando sbancò Frosinone. Aria fresca per il Grifone e per Prandelli, alla seconda vittoria sulla panchina rossoblu. L'Empoli è in crisi nera: è soprattutto la difesa a non rispondere, perché i toscani prendono gol da 18 partite di campionato consecutive. In classifica, il Genoa supera Spal e Cagliari e va al tredicesimo posto, con 23 punti. L'Empoli rimane a +3 sul Bologna terz'ultimo.