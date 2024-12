Serie A, Empoli-Genoa 1-2: il Grifone sbanca il Castellani con Badelj ed Ekuban

- Quello realizzato da Milan Badelj (45:25) è il gol più veloce in avvio di ripresa per il Genoa in Serie A da quello di Jankovic contro la Lazio il 5 febbraio 2012 (45:09).

- Dal giorno del suo esordio in Serie A (15 maggio 2011), solamente Alex Meret (29%), Antonio Mirante (29%) e Emiliano Viviano (28%) hanno parato più rigori in percentuale di Nicola Leali (27% - quattro su 15) tra i portieri italiani che ne hanno affrontati almeno 15.

- Caleb Ekuban ha segnato il suo primo gol in questa Serie A: il classe ’94 non realizzava una rete nel torneo dal 5 maggio scorso (contro il Milan al ‘Meazza’).

- Sebastiano Esposito ha segnato almeno una rete per due gare consecutive in Serie A per la prima volta in carriera.

- Primo gol casalingo per Sebastiano Esposito in questa Serie A: l’unica altra sua marcatura in una gara interna della competizione risale al 21 dicembre 2019, contro il Genoa anche in quel caso, ma con la maglia dell’Inter.

- Alberto Grassi ha raggiunto la sua 200ª presenza in Serie A , 62 delle quali ottenute con la maglia dell’Empoli.

- Youssef Maleh ha totalizzato 100 presenze in Serie A: 35 apparizioni con la Fiorentina, 17 con il Lecce e 48 con l’Empoli.

- L’Empoli ha sempre subito almeno un gol nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A, dopo che nelle precedenti nove gare interne aveva ottenuto sei ‘clean sheets’.

- Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1N), lo stesso numero di successi ottenuto dal Grifone nelle precedenti 14 gare esterne del torneo (6N, 5P).

- Dopo quattro pareggi consecutivi, il Genoa torna a battere l’Empoli in Serie A per la prima volta dal 28 gennaio 2019 (3-1 al ‘Carlo Castellani’, con Cesare Prandelli in panchina).

- L’Empoli ha perso tre gare consecutive per la prima volta in questa Serie A: gli Azzurri non perdevano per più di due partite di fila nella competizione dal periodo tra marzo e aprile scorsi (quattro in quel caso).