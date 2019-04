Serie A, è ufficiale: il derby della Mole si gioca il 3 maggio

19/04/2019

Il derby della Mole tra Juventus e Torino all’Allianz Stadium si giocherà il 3 maggio . Con l’eliminazione in Champions League dei bianconeri per mano dell’Ajax, la stracittadina di Torino, inizialmente prevista per sabato 4 maggio, giorno del 70° anniversario della tragedia di Superga , si giocherà invece venerdì sera alle 20:30. La conferma ufficiale è stata data dalla Lega di Serie A .

Grazie all’eliminazione degli uomini di Allegri dalla Champions, si sono così evitate ulteriori polemiche, che erano scoppiate già lo scorso 1 aprile, quando con un comunicato i tifosi granata avevano chiesto alla squadra di non presentarsi alla partita. Immediata presa di posizione anche da parte del Presidente del Toro, Urbano Cairo, che aveva detto di voler cercare una soluzione alternativa pur di non giocare il derby il 4 maggio. La Curva Maratona aveva annunciato che i vari gruppi ultras non avrebbero partecipato alla trasferta dell’Allianz Stadium e aveva invitato tutti i tifosi granata a fare lo stesso. Non solo: per lo spostamento del derby dal 4 maggio era sceso in campo anche un gruppo di deputati del Parlamento italiano, ma il problema è stato risolto grazie all’Ajax. La Juventus non giocherà le semifinali di Champions League e quindi potrà scendere in campo la sera del 3 maggio, permettendo così a tutto il mondo granata di commemorare gli Invincibili del Grande Torino.