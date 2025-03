Serie A e il possibile arrivo a pari punti: la situazione tra Inter, Napoli e Atalanta

Lo spareggio tra Inter e Napoli in questo momento si giocherebbe a San Siro: se il primo criterio per decidere la sede chiama in causa la differenza reti negli scontri diretti - e sono in perfetta parità - per quanto riguarda la differenza reti in campionato l'Inter è a +38 contro i +22 del Napoli e anche in termini di gol fatti in campionato (terzo criterio) i nerazzurri sono davanti (65 vs 45). In caso di arrivo a pari punti a due tra Inter e Napoli, scontro diretto a San Siro, così come se fossero Inter e Atalanta a trovarsi a braccetto all'ultima giornata di campionato. L’Atalanta è invece in vantaggio sul Napoli: l'eventuale spareggio tra le due di giocherebbe a Bergamo. Lo spareggio non prevede tempi supplementari: in casi di parità al 90' si andrà direttamente ai calci di rigore.