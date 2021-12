Serie A: Dumfries stende il Torino, l'Inter vola con la settima vittoria di fila

INTER-TORINO 1-0

Il gol partita dell'olandese al 30' su azione di contropiede. Buona prova dei granata. Nel finale palo di Sanchez

Con un gol di Dumfries al 30', l'Inter batte 1-0 il Torino a San Siro e nell'ultima gara dell'anno conquista la settima vittoria di fila. Buona partenza dei granata, con Pjaca che al 18' manda fuori di poco. Poi in contropiede arriva il vantaggio nerazzurro firmato dall'olandese con un preciso diagonale. Nella ripresa gli uomini di Juric cercano il gol del pari ma l'Inter si difende senza affanno e nel finale colpisce il palo con Sanchez.













































LA PARTITA

Vidal vince il ballottaggio con Gagliardini per sostituire lo squalificato Barella. In difesa torna titolare Skriniar e in attacco si ricompone la coppia Dzeko-Lautaro, con Sanchez che va in panchina. Nel Torino torna Buongiorno in difesa al posto di Rodriguez, sulla sinistra c'è Aina e non Vojvoda, con Singo a destra. Brekalo e Pjaca agiscono alle spalle di Sanabria.

Gara insidiosa per l'Inter contro un Torino in netta crescita e reduce da due vittorie consecutive. Buono l'approccio alla partita dei granata, che pressano molto alto i portatori di palla dei padroni di casa e giocano a viso aperto. Nei primi venti minuti l'Inter fatica a costruire e subisce l'iniziativa degli avversari, che al 18' hanno un'occasionissima per passare con Pjaca: il tiro a giro del croato termina a lato di pochissimo, con Handanovic immobile. La replica dell'Inter con Bastoni che lanciato a rete viene anticipato in angolo e poi con Brozovic, tiro parato. L'Inter sblocca la partita alla mezz'ora: micidiale la ripartenza con Perisic che al limite della sua area serve Brozovic, palla a Dzeko, velo di Brozovic e Dumfries che finalizza piazzando il diagonale vincente nell'angolino. Terzo gol in campionato per l'olandese, secondo consecutivo. Lautaro, servito al bacio da Calhanoglu ha la chance per raddoppiare ma scarta anche Milinkovic-Savic e poi calcia sull'esterno.

Nessun cambio a inizio ripresa e Torino che torna in campo con piglio aggressivo per cercare di arrivare al pareggio e i nerazzurri che ripartono in contropiede. Ci prova Aina, palla sul fondo. Handanovic si oppone in tuffo alla punizione calciata da Lukic. Nel Toro dentro Rodriguez per Buongiorno e Mandragora per Pobega. Dal canto suo Simone Inzaghi richiama Lautaro e Calhanoglu, dentro Vecino e Sanchez. Ma è sempre il Toro a insistere in avanti, con i nerazzurri schiacciati dietro. Juric getta nella mischia anche Ansaldi e Praet per Ola Aina e Brekalo. Sanchez spara alto poi nei nerazzurri spazio anche a Sensi e D'Ambrosio per Dumfries e Vidal. Ed è proprio Sensi a dare un gran pallone a Sanchez che colpisce il palo. L'Inter fatica con un buon Toro ma chiude il suo 2021 con una vittoria per una fuga in vetta.

IL TABELLINO

Inter-Torino 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (38' st D'Ambrosio), Vidal (38' st Sensi), Brozovic, Calhanoglu (24' st Vecino), Perisic (45' st Perisic); Dzeko, Lautaro Martinez (24' st Sanchez). A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, Darmian, Satriano. All.: Simone Inzaghi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno (20' st Rodriguez); Singo, Lukic, Pobega (20' st Mandragora), Aina (31' st Ansaldi); Brekalo (31' st Praet), Pjaca; Sanabria (14' st Warming). A disposizione: Gemello, Izzo, Zima, Zaza, Kone, Linetty, Rincon. All.: Juric.

Arbitro: Guida

Marcatori: 30' Dumfries

Ammoniti: Calhanoglu (I)

LE STATISTICHE

Nel 2021 l'Inter ha vinto 32 partite di campionato: nella storia della Serie A soltanto la Juventus nel 2016 (33) ha ottenuto più successi in un singolo anno solare.

L'Inter ha vinto 19 partite di Serie A in casa nel 2021, soltanto due squadre hanno fatto meglio in un singolo anno solare nella storia della competizione: la Juventus nel 2016 (20) e il Torino nel 1948 (20).

Per la prima volta nella sua storia in Serie A, l'Inter ha vinto sei partite consecutive senza subire alcun gol: 17-0 per i nerazzurri in questo parziale.

L'Inter ha realizzato 104 gol nel 2021 in Serie A: soltanto il Milan nel 1950 (120) e nel 1949 (105) e il Torino nel 1948 (114) e nel 1947 (111) hanno fatto meglio nel massimo campionato in un singolo anno solare.

L'Inter è diventata la seconda squadra negli ultimi 60 anni a realizzare almeno 49 reti nelle prime 19 partite giocate in un campionato di Serie A, dopo l'Atalanta nel 2019/20.

In 18 partite di questa Serie A, Edin Dzeko ha già preso parte a 11 reti (otto gol, tre assist), una in più di quelle in cui aveva messo lo zampino in 27 presenze con la Roma nello scorso campionato.

Denzel Dumfries ha segnato tre reti in 16 presenze di questo campionato, una in più di quelle messe a segno in 30 gare giocate in Eredivisie nel 2020/21.

Dumfries ha preso parte a cinque reti (tre gol e due assist) nelle otto partite giocate da titolare in questa Serie A.

Stefano Sensi ha giocato oggi la sua 100ª partita in Serie A.

50ª presenza in Serie A per Wilfried Stephane Singo.