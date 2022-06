Serie A: date e sedi dei ritiri estivi, il Milan si ritrova il 4 luglio

Squadre di Serie A in vacanza ma è già tempo di pensare alla nuova stagione e ai ritiri pre-campionato. La prima squadra a ritrovarsi sarà il neopromosso Lecce, che si radunerà il 23 giugno. Per i campioni d'Italia del Milan appuntamento a Milanello il 4 luglio. Nello stesso giorno fissato il ritrovo anche per la Juve alla Continassa e per la Roma a Trigoria. L'Inter riprenderà il 6 luglio ad Appiano Gentile. Il Napoli partirà per il primo ritiro di Dimaro l'8 luglio. La Lazio si ritrova il 5 luglio a Formello.

