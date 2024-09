Serie A: Cutrone e Reina condannano il Como, l'Udinese fa festa

UDINESE-COMO 1-0

I friulani conquistano il secondo successo consecutivo e agganciano la vetta. Decisivi gli errori del portiere, che causa l'1-0 di Brenner, e dell'attaccante dei lariani

Un errore di valutazione di Reina e il rigore sbagliato da Cutrone al 94' costano carissimi al Como, che viene sconfitto dall'Udinese in una gara bloccata, risolta da un episodio. Il gol decisivo, che vale la vittoria per 1-0, porta la firma di Brenner: la sua traiettoria sorprende l'ex Napoli e Villarreal al 42'. Fabregas è ultimo col Venezia, mentre i friulani sognano: con sette punti agganciano in vetta il terzetto composto da Inter, Juventus e Torino.

LA PARTITA

Gli errori possono costare carissimi, in una metà campo e nell'altra: il Como di Fabregas lo impara a proprie spese, perdendo 1-0 contro l'Udinese in una gara che avrebbe potuto avere tutt'altro esito. Partono meglio gli ospiti, che mettono pressione a una formazione di casa che si affida al classico mantra difesa e contropiede. Regnano gli errori e la confusione in campo nella prima mezz'ora, con una sola chance concreta: out il tiro di Da Cunha. L'impressione migliore è del Como, che si costruisce una grande chance con Belotti e la spreca, per poi rischiare sulla fisicità di Lucca. La chance che sblocca il match arriva al 42' e nasce da un cross di Ehizibue: la sfera arriva a Brenner, che calcia al volo e sorprende un disastroso Reina. Si va dunque al riposo sull'1-0 per l'Udinese, con Okoye che rischia di subire subito il pari da Strefezza. Fabregas inserisce il neoacquisto Van der Brempt per alzare il baricentro dei suoi, ma nella ripresa si ripropone il copione del primo tempo: tanti errori e poche occasioni da gol.

Udinese-Como: le immagini del match

















1 di 10 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Il match si accende con la chance per Kempf, che risveglia il Como. L'Udinese protesta per un rigore non concesso su Thauvin e rischia in ripartenza, con le folate di Fadera e il grande ingresso di Nico Paz: l'ex Real sfiora il gol con un gran tiro dalla distanza al 71'. I cambi offensivi di Fabregas ci regalano un finale al cardiopalma, nel quale Kempf va a fare la punta aggiunta e succede di tutto. Al 93' il Como, dopo aver mancato due volte il gol, si vede concedere un rigore per mani di Payero: sul dischetto va Cutrone e sbaglia, calciando a lato. Il suo errore condanna i lariani, che non sfondano nel maxi-recupero (undici minuti) e perdono 1-0. Fabregas è ultimo col Venezia a quota 1, l'Udinese sogna: da stasera è prima a quota 7 con Inter, Juventus e Torino.

LE PAGELLE

Ehizibue 7 - Il migliore non è Brenner, ma l'esterno di Runjaic. Ara la fascia in entrambe le fasi, con una prestazione a tutto tondo: serve l'assist per il vantaggio e annichilisce i suoi dirimpettai, non soffrendo mai in copertura.

Brenner 6.5 - Riscatta un primo tempo opaco con la magia che porta al gol. La sua conclusione manda completamente in tilt Reina e vale tre punti. L'Udinese sale così a quota 7.

Nico Paz 6.5 - Inspiegabile la sua panchina, dopo il grande impatto contro il Cagliari. Entra e riaccende la squadra a suon di giocate tecniche d'alta scuola. Sfiora il gol e migliora tutti i compagni: giocatore di livello superiore.

Cutrone 5 - Gara insufficiente dal primo all'ultimo minuto per l'ex Milan, che non riesce a costruirsi un'occasione e risulta sempre fuori posizione. Il destino gli concede la chance per il riscatto al 94', ma calcia fuori il rigore. Un errore che costa caro.

Reina 5 - Prestazione da dimenticare per l'ex Napoli e Villarreal, che non festeggia i 42 anni compiuti ieri. Il suo tuffo al rallentatore causa il gol e la sconfitta. Commette anche vari errori palla al piede: uno di questi rischia di portare al 2-0. Perché non schierare Audero?

IL TABELLINO

UDINESE (3-4-2-1) - Okoye 6; Kabasele 6 (39' st Kristensen sv), Bijol 6, Giannetti 6; Ehizibue 7, Karlstrom 6, Lovric 6 (34' st Payero 5.5), Zemura 6; Thauvin 6 (25' st Ekkelenkamp 6), Brenner 6.5 (25' st Iker Bravo 6); Lucca 6 (25' st Davis 6). A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Oier Zarraga, Palma, Ebosse, Pizarro. All. Runjaic.

COMO (4-3-1-2) - Reina 5; Iovine 6 (1' st Van der Brempt 6), Dossena 6, Kempf 6.5, Alberto Moreno 5.5; Mazzitelli 5.5 (18' st Sergi Roberto 6), Perrone 6, Da Cunha 5.5 (18' st Nico Paz 6.5); Strefezza 5.5 (39' st Gabrielloni sv); Cutrone 5, Belotti 5.5 (18' st Fadera 6). A disposizione: Audero, Vigorito, Sala, Goldaniga, Jasim, Cerri, Engelhardt, Braunoder, Barba. All. Fabregas.

Arbitro: Prontera.

Marcatori: 42' Brenner

Ammoniti: Bijol (U), Fabregas (C), Runjaic (U), Zemura (U), Iker Bravo (U).

Note: Cutrone (C) calcia a lato un rigore al 49' st.

LE STATISTICHE DI UDINESE-COMO

L’Udinese ha vinto le prime due partite casalinghe in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal massimo campionato 2014/15, con Andrea Stramaccioni in panchina (v Empoli e Napoli).

L’Udinese ha vinto due partite di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2023 (v Empoli e Milan).

L’Udinese (2V, 1N) è rimasta imbattuta nelle prime tre gare stagionali di un singolo torneo di Serie A solo per la seconda volta nelle ultime 13 stagioni, l’unico precedente nel 2021/22 (2V,1N anche in quel caso con Luca Gotti in panchina).

Brenner, primo gol in Serie A, è il primo attaccante brasiliano a trovare la rete nella competizione con la maglia dell’Udinese da Maicosuel contro il Chievo Verona il 21 settembre 2013.

Brenner ha preso parte a due reti (un gol e un assist) nelle tre partite disputate in questa Serie A dopo che non aveva partecipato a marcature in nessuna delle precedenti otto gare disputate nel torneo (tutte nel 2023/24).

L’Udinese ha vinto tre partite di fila contro il Como per la seconda volta in Serie A: il precedente tra marzo 1981 e aprile 1982, con Enzo Ferrari in panchina.

L’Udinese è imbattuta nelle 10 gare interne disputate contro il Como in Serie A (7V, 3N); contro nessun’altra squadra i bianconeri hanno giocato così tante partite casalinghe senza mai perdere nella competizione.

Il Como ha perso due delle prime tre gare stagionali in ognuno degli ultimi quattro campionati disputati in Serie A (2024/25, 2002/03, 1988/89 e 1987/88).

Tra le squadre contro cui il Como non ha mai vinto in trasferta in Serie A, solo contro il Napoli (11) i lombardi hanno giocato più gare esterne rispetto a quelle disputate in casa dell’Udinese (10 – 3N, 7P).

Secondo assist per Kingsley Ehizibue in Serie A (in 53 presenze); anche il precedente passaggio vincente nel torneo era arrivato in una gara casalinga (v Cagliari il 18 febbraio 2024).

L’Udinese ha trovato la rete per nove gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra maggio e ottobre 2017 (13 in quel caso con Luigi Delneri alla guida).

L’Udinese ha ottenuto un clean sheet interno in Serie A per la prima volta dallo scorso 3 febbraio (0-0 v Monza).

Patrick Cutrone ha sbagliato il primo calcio di rigore calciato in Serie A; l’attaccante non sbagliava dagli 11 metri dall’otto ottobre 2023 in Serie B contro la Cremonese