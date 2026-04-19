Serie A, Cremonese-Torino 0-0: i padroni di casa non sfondano, la salvezza si complica

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I grigiorossi sfiorano il gol e uno lo trovano anche ma viene annullato dall'arbitro Fabbri
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Finisce senza reti la partita di Cremona tra la squadra di Giampaolo e il Torino di D'Aversa. I padroni di casa ci provano di più ma senza troppe occasioni, a parte una bella conclusione di Bonazzoli, qualche opportunità costruita dal nuovo entrato Okereke e una rete annullata a Baschirotto, per un fallo su Paleari. Un risultato che serve a poco alla Cremonese, che resta in piena lotta salvezza, e rischia anche di subire il gol beffa di Kulenovic nel recupero.
LA PARTITA
Giampaolo fa spingere Pezzella, che è libero di avanzare sulla sinistra mentre Vandeputte taglia centralmente a cercare combinazioni strette con Bonazzoli, che agisce da trequartista, e Sanabria (punta centrale). Sulla destra è Floriani Mussolini ad accentrarsi e a liberare la corsia per Terracciano mentre, in fase difensiva, chiude su Ebosse per poi scalare in fascia quando la palla arriva a Obrador nel momento in cui il Toro sceglie la costruzione bassa. D'Aversa piazza il trequartista Vlasic su Bondo, che è il centrocampista chiamato a organizzare il gioco della Cremo, con Grassi che invece è più portato all'inserimento verticale. I padroni di casa sono anche i padroni del gioco ma non costruiscono nulla di concreto, come i granata dall'altra parte, che non approfittano del due contro due della coppia Adams-Simeone con i centrali difensivi del 4-2-3-1 di Giampaolo. L'unica mossa che cerca di sparigliare le carte, in casa Toro, è il movimento ad accentrarsi di Pedersen, che si aggiunge ai giocatori offensivi. Lo stallo generale, però, non produce occasioni da gol in tutto il primo tempo. In apertura di ripresa i padroni di casa iniziano a spingere in modo più continuo e, a pochi minuti dall'ora di gioco, arriva la prima situazione degna di nota, con Bonazzoli che si libera benissimo per un tiro che Paleari, con una prodezza, manda in angolo. Pochi minuti e arriva il vantaggio con il capitano Baschirotto, che anticipa il portiere del Toro sugli sviluppi di un angolo, ma l'arbitro Fabbri annulla per un fallo del difensore della Cremo su Paleari. L'ingresso di Okereke regala più vivacità alla fase offensiva, ma la difesa del Torino si fa sempre trovare pronta. I granata rischiano di segnare addirittura il gol beffa con il nuovo entrato Kulenovic nel recupero.
IL TABELLINO
CREMONESE-TORINO 0-0
Cremonese (4-2-3-1): Audero 6,5; Terracciano 6, Baschirotto 6.5, Luperto 6 (dal 38' st Barbieri sv), Pezzella 6,5; Grassi 6 (dal 27' st Payero sv), Bondo 5,5; Floriani Mussolini 6 (dal 15' st Zerbin sv), Bonazzoli 6,5, Vandeputte 5 (dal 15' st Okereke 6,5); Sanabria 5 (dal 38' st Djuric sv). All. Giampaolo 6,5.
Torino (3-4-1-2): Paleari 6,5; Coco 6, Maripan 5,5 (dal 23' st Marianucci 6), Ebosse 6; Pedersen 6,5, Casadei 6, Gineitis 6, Obrador 5,5 (dal 31' st Biraghi sv); Vlasic 5 (dal 31' st Anjorin sv); Simeone 5,5 (dal 23' st Njie sv e dal 45' Kulenovic 6,5), Adams 5,5. All. D'Aversa 6.
Marcatori: -
Arbitro: Fabbri
Ammoniti: Coco (T.), Ebosse (T.), Njie (T.)
Espulsi: -
LE STATISTICHE
- Il Torino in questo match ha registrato il suo record negativo nella Serie A 2025/26 di tiri tentati (4), di tiri nello specchio (1, come contro il Como) e di Expected Goals creati (0.16).
- Era dal 31 ottobre 2024 contro la Roma (4 anche in quel caso), che il Torino non chiudeva un match di Serie A con 4 o meno conclusioni totali nel match.
- Nelle ultime 19 partite di Serie A, la Cremonese ha vinto solo una volta (5N, 13P): nel periodo (dalla 15ª giornata), la squadra grigiorossa è la formazione che ha raccolto meno punti (otto) e segnato meno gol (appena otto) nel massimo torneo italiano.
- Il Torino non pareggiava in Serie A dal 7 febbraio contro la Fiorentina e non chiudeva un match di campionato 0-0 dall’8 novembre 2025 contro la Juventus.
- Per la prima volta da inizio 2026, il Torino ha collezionato due clean sheets in trasferta di fila in Serie A.
- In 10 delle 16 partite giocate nel 2026 in Serie A, la Cremonese non è riuscita a segnare nemmeno un gol.
- Nelle ultime due partite di campionato, la Cremonese ha effettuato 19 conclusioni, ma senza mai andare a segno.
- La Cremonese è una delle due squadre – insieme al Parma – ad aver chiuso più partite con il punteggio di 0-0 (ben sei) in questo campionato.
- Federico Bonazzoli ha effettuato 8 conclusioni in questo match, primato per un giocatore della Cremonese in un match di questa Serie A.