Serie A, Cremonese-Torino 0-0: i padroni di casa non sfondano, la salvezza si complica

LE STATISTICHE

- Il Torino in questo match ha registrato il suo record negativo nella Serie A 2025/26 di tiri tentati (4), di tiri nello specchio (1, come contro il Como) e di Expected Goals creati (0.16).

- Era dal 31 ottobre 2024 contro la Roma (4 anche in quel caso), che il Torino non chiudeva un match di Serie A con 4 o meno conclusioni totali nel match.

- Nelle ultime 19 partite di Serie A, la Cremonese ha vinto solo una volta (5N, 13P): nel periodo (dalla 15ª giornata), la squadra grigiorossa è la formazione che ha raccolto meno punti (otto) e segnato meno gol (appena otto) nel massimo torneo italiano.

- Il Torino non pareggiava in Serie A dal 7 febbraio contro la Fiorentina e non chiudeva un match di campionato 0-0 dall’8 novembre 2025 contro la Juventus.

- Per la prima volta da inizio 2026, il Torino ha collezionato due clean sheets in trasferta di fila in Serie A.

- In 10 delle 16 partite giocate nel 2026 in Serie A, la Cremonese non è riuscita a segnare nemmeno un gol.

- Nelle ultime due partite di campionato, la Cremonese ha effettuato 19 conclusioni, ma senza mai andare a segno.

- La Cremonese è una delle due squadre – insieme al Parma – ad aver chiuso più partite con il punteggio di 0-0 (ben sei) in questo campionato.

- Federico Bonazzoli ha effettuato 8 conclusioni in questo match, primato per un giocatore della Cremonese in un match di questa Serie A.