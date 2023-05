Serie A, Cremonese-Bologna 1-5: cinquina allo Zini, grigiorossi a un passo dalla B

cremonese-bologna 1-5

Match senza storia allo Zini, con i felsinei che mandano ko i grigiorossi con un primo tempo perfetto

Cremonese-Bologna, le immagini del match















1 di 9 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Bologna cala la cinquina allo Zini mandando ko la Cremonese nella gara d’anticipo del 36esimo turno del campionato di Serie A. Un 5-1 pesante che sa di retrocessione in B per i grigiorossi di Ballardini che ora attendono i risultati di Verona e Spezia per sperare in una salvezza quasi impossibile a due partite dalla fine. Felsinei che hanno vita facile grazie a un primo tempo perfetto, con Arnautovic (14'), Ferguson (37') e Posch (45'+1') che aprono nelle danze poi chiuse nella ripresa dai gol di Orsolini (63') e Sansone (81'). Di Ciofani, al 91', il gol della bandiera dei lombardi.

LA PARTITA

Tanti cambi in casa Cremonese, addirittura cinque per Ballardini che recupera Pickel e Tsadjout e li manda in campo dal 1’ lasciando in panchina Ciofani. Thiago Motta ritrova invece Posch e Lucumì in difesa e conferma dall’inizio Arnautovic. Dopo un quarto d’ora di gioco di sostanziale equilibrio e studio, con grigiorossi e rossoblu che hanno cercato spazi a centrocampo con una fitta rete di passaggi, è il Bologna ad aumentare il ritmo. E su un tiro-cross di Barrow al 14’ arriva il vantaggio dei felsinei, col gambiano che pesca Arnautovic in solitaria all’interno dell’area di rigore per un gol di testa che spiazza Carnesecchi. Una doccia gelata per la Cremo e la sua difesa, colpevole di essersi dimenticata completamente l’attaccante austriaco che non ha lasciato scampo all’estremo difensore dei lombardi. Un gol che sorride al gioco dei rossoblu che si fanno più aggressivi, con i grigiorossi che restano schiacciati nella loro metà campo. E senza una soluzione di gioco al di là dei lanci lunghi, gli uomini di Ballardini vengono sovrastati da quelli di Thiago Motta che al 27’ trovano il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, Ferguson prima manca l’impatto di testa, poi sfrutta un rimpallo e di destro fredda Carnesecchi per la rete dello 0-2. Un Bologna che però non intende accontentarsi, rimanendo in attacco a caccia del gol del definitivo ko. Ed è con un tiro a giro di Dominguez che Carnesecchi è chiamato al primo grande intervento del match, col 12 grigiorosso che si distende deviando in angolo. Estremo difensore che deve replicare poi anche su Orsolini, che con un tiro al volo dalla distanza porta nuovamente Carnesecchi a salvare i suoi. Ma è proprio da una valutazione errata su calcio d’angolo che lo stesso Carnesecchi regala il tris agli emiliani: uscita avventata di pugno per l’estremo difensore che cicca il pallone che arriva diretto sulla testa di Posch che non si lascia pregare per spedire in rete. Una rete che può significare il definitivo ko e la quasi certa retrocessione della Cremo, col gol dello 0-3 che è l’ultima occasione della prima frazione.

Spazzata via dalla superiorità tecnica e fisica del Bologna, al rientro dal riposo la Cremonese cambia due uomini, con Ciofani e Buonaiuto che prendono il posto degli spenti Tsadjout e Galdames. Cambi che danno una nuova linfa ai grigiorossi che partono aggressivi a caccia della rete che può riaprire il match. Con un Buonaiuto più propositivo e un Ciofani terminale d’attacco più pesante e presente in area, l’occasione potrebbe arrivare al 62’ col rigore concesso su tocco di mano di Bonifazi, ma è il controllo al VAR che annulla la decisione di Valeri. Solo un minuto più tardi, però, la Cremo è costretta a mandare giù l’ennesimo boccone amaro di un sabato pomeriggio da dimenticare: involato in contropiede dal passaggio di Moro, Orsolini salta Carnesecchi per il quarto gol della giornata per i rossoblu. Che non sia giornata lo fa capire anche Okereke, che al 70’ ha l’occasione per il gol della bandiera, ma a porta sguarnita scivola e di testa manca il tap-in. Bologna che resta in 10 nell’ultimo quarto d’ora di gioco, con Orsolini che becca il secondo giallo al 73’. Un rosso che però non pesa più di tanto, con la Cremonese che non riesce a sfruttare la superiorità numerica come sperato e i rossoblu addirittura capaci di siglare lo 0-5 con Sansone ancora una volta in contropiede. Inutile, nel recupero, la rete di Ciofani che rende meno amaro un passivo che sa di sentenza per i grigiorossi che attendono con le speranze ormai ridotte al lumicino i risultati di Verona e Spezia.

LE PAGELLE

Carnesecchi 5,5 - Croce e delizia di questa giornata per la Cremonese, con l'estremo difensore chiamato più volte a salvare i suoi nell'assedio rossoblu. Ma pesa l'errore in uscita sul calcio d'angolo in cui Posch non perdona.

Pickel 5 - Non è stato il migliore dei rientri per il centrocampista svizzero che non è riuscito ad arginare gli attacchi dei rossoblu come Ballardini gli aveva chiesto.

Okereke 4,5 - Giornata da dimenticare, senza se e senza ma. Assente dal gioco, l'unica occasione per riaprire il match è stata clamorosamente fallita a porta vuota.

Ferguson 7 - Tutto il centrocampo del Bologna meriterebbe applausi e menzioni, ma lo scozzese è quello che spicca anche grazie al gol da attaccante puro. Non sbaglia una giocata e il centrocampo grigiorosso lo soffre particolarmente.

Orsolini 6,5 - Sarebbe stato un 7 per un giocatore ritrovato e in grande forma allo Zini, ma la doppia ammonizione e il conseguente rosso (evitabile) fa calare il voto.

Arnautovic 6,5 - Ritorna finalmente al gol dopo sei mesi di digiuno, una rete che fa uscire l'austriaco fuori dal tunnel buio dopo l'infortunio.

IL TABELLINO

CREMONESE-BOLOGNA 1-5

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi 5,5; Sernicola 5,5 (32' st Afena-Gyan sv), Chiriches 5,5 (14' st Lochoshvili 5,5), Vasquez 5, Valeri 5,5; Castagnetti 5,5 (26' st Quagliata), Pickel 5, Meitè 5; Galdames 5,5 (1' st Buonaiuto 5,5); Okereke 4,5, Tsadjout 5 (1' st Ciofani 5,5).

A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Quagliata, Ghiglione, Acella. All.: Ballardini 5

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6,5 (20' st De Silvestri 6), Lucumì 6,5, Bonifazi 6,5, Cambiaso 6,5; Schouten 6,5 (20' st Medel 6), Dominguez 6,5 (14' st Moro 6,5); Orsolini 6,5, Ferguson 7 (14' st Aebischer), Barrow 6,5; Arnautovic 6,5 (31' st Sansone 6,5).

A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Lykogiannis, Pyyhtia, Zirkzee. All.: Thiago Motta 6,5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 14' Arnautovic (B), 27' Ferguson (B), 45'+1' Posch (B), 18' st Orsolini (B), 35' st Sansone (B), 45'+1' st Ciofani (C)

Ammoniti: Buonaiuto (C)

Espulsi: Orsolini (B) per doppia ammonizione

LE STATISTICHE DI OPTA

- Il Bologna ha vinto una gara esterna di Serie A segnando almeno cinque reti per la prima volta dal 22 ottobre 2000 (1-5 contro il Napoli).

- Il Bologna non segnava almeno tre reti in un primo tempo di una singola partita di Serie A dal 19 ottobre 2008 contro la Lazio in casa (tre) mentre non ci riusciva in trasferta dal tre dicembre 1961 (tre anche in quel caso contro l’Inter).

- Il Bologna ha segnato tre reti in un primo tempo di una gara esterna contro la Cremonese per la seconda volta in Serie A, la precedente, nel giugno 1930 (0-3 anche in quel caso).

- La Cremonese non subiva almeno cinque reti in una singola partita di Serie A dal 12 maggio 1996 (1-7 vs Milan).

- Riccardo Orsolini, 11 reti in questo campionato, è diventato il primo giocatore italiano del Bologna con almeno 11 reti in una singola stagione di Serie A da Mattia Destro nel 2016/17 (11).

- Marko Arnautovic ha segnato la 9a rete in questo campionato; l’attaccante austriaco è tornato al gol in Serie A a distanza di 189 giorni dal precedente (12 novembre scorso contro il Sassuolo).

- Stefan Posch ha realizzato sei reti in questo campionato; l’ultimo difensore a segnare almeno sei gol in una singola stagione di Serie A con la maglia del Bologna è stato Salvatore Fresi (otto nel 2001/02).

- Tra i calciatori scozzesi, solo Denis Law (10) e Graeme Souness (otto) hanno segnato più reti di Lewis Ferguson (cinque) in Serie A.

- Musa Barrow ha servito sette assist in questa Serie A, solo nel 2020/21 ne ha fornito di più in una singola stagione del torneo (otto); sei di questi sette passaggi vincenti sono arrivati nel 2023, nel periodo solo Domenico Berardi ne conta di più nel torneo (sette).

- Prima di Riccardo Orsolini, l'ultimo giocatore che ha segnato un gol, servito un assist e rimediato un'espulsione nello stesso incontro di Serie A era stato Sergej Milinkovic-Savic, contro la Sampdoria il 5 dicembre 2021.

- Era dallo scorso otto aprile (2-0 vs Atalanta) che il Bologna non vinceva una partita di Serie A, chiusa una striscia di sei gare senza successi nella competizione per i rossoblù (4N, 2P).

- Il Bologna ha battuto la Cremonese in Serie A per la prima volta dal 15 giugno 1930 (anche in quel caso in casa dei grigiorossi, 0-3).

- La Cremonese ha perso 20 partite nella Serie A 2022/23, solo la Sampdoria (23) ha collezionato più sconfitte nel torneo in corso.

- Daniel Ciofani (1985) è il giocatore più anziano a contare almeno cinque marcature nei top-5 campionati europei (otto reti in questa Serie A per l’attaccante).

- Nessuna squadra ha subito più gol di testa rispetto alla Cremonese (11) in questa Serie A (11 anche per Salernitana e Sampdoria).

- Il Bologna ha segnato 10 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, solo la Lazio (11) ne conta di più in questa stagione di Serie A.