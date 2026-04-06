CREMONESE-BOLOGNA 1-2

Serie A, Cremonese-Bologna 1-2: decidono Joao Mario e Rowe. Inutile il gol nel finale di Bonazzoli

Doppio vantaggio rossoblù dopo 15 minuti, inutile il gol su rigore di Bonazzoli nel finale. Per la Cremo già finita la scossa portata dal cambio in panchina

06 Apr 2026 - 00:03
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La domenica di Pasqua, nonché della 31ª giornata di Serie A, si apre con la vittoria del Bologna in casa della Cremonese. I Felsinei passano 2-1 allo Zini, dove Joao Mario impiega solo tre minuti per battere Audero: l’ex Juventus segna con un gran destro al volo, schiacciando per terra un pallone che schizza poi in rete. I rossoblù sono padroni del campo e al 16’ si portano pure sul 2-0: a siglare il raddoppio questa volta è Rowe, bravo a sfruttare il secondo assist di giornata sfornato da Miranda. Moro colpisce invece la traversa su punizione, mentre Ravaglia mura Bonazzoli. Il portiere ospite interviene però in ritardo su Floriani al 90’ e concede così un rigore che proprio Bonazzoli trasforma nel 2-1 finale. Nei minuti di recupero c’è spazio anche per le espulsioni di Maleh (condotta violenta) e Ferguson (doppio giallo). Il Bologna ritrova dunque la vittoria e sale a 45 punti, superando la Lazio all’ottavo posto. Ferma a 27 punti resta la Cremonese, sempre più coinvolta nella lotta salvezza.

IL TABELLINO

CREMONESE-BOLOGNA 1-2

Cremonese (4-4-2): Audero 5,5; Terracciano 5, Luperto 5,5, Bianchetti 5,5, Pezzella 5,5; Zerbin 5,5 (85’ Floriani 6,5), Maleh 3, Grassi 5,5 (46’ Bondo 6), Vandeputte 5,5 (46’ Thorsby sv; 53’ Payero 6); Bonazzoli 6,5 Djuric 5,5 (46’ Okereke 5,5). A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Baschirotto, Faye N., Ceccherini, Faye M., Folino. Allenatore: Giampaolo

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Joao Mario 7 (82’ Zortea sv), Vitik 6, Lucumi 6, Miranda 7; Freuler 6,5, Moro 6,5 (82’ Pobega sv); Bernardeschi 6,5 (61’ Orsolini 6), Sohm 6 (78’ Ferguson sv), Rowe 7 (78’ Cambiaghi sv); Castro 6,5. A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Castaldo. Allenatore: Italiano

Arbitro: Abisso
Marcatori: 3’ Joao Mario (B), 16’ Rowe (B), 91’ Bonazzoli (C)
Ammoniti: Maleh (C), Ravaglia (B), Payero (C), Ferguson (B)
Espulsi: Maleh (C), Ferguson (B)

CREMONESE-BOLOGNA, LE STATISTICHE

  • Il Bologna ha vinto quattro partite di fila in trasferta in Serie A per la terza volta nella sua storia: cinque anche tra dicembre 1963 e gennaio 1964 e quattro tra novembre e dicembre 1936.
  • Il Bologna è la squadra con la differenza maggiore positiva tra i punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in gare casalinghe in questa stagione di Serie A: +11 (28 punti fuori casa rispetto ai 17 al Dall'Ara).
  • La Cremonese è con l’Hellas Verona una delle due squadre che non ha ancora vinto nessuna partita casalinga in Serie A nel 2026 (3N, 4P in sette incontri).
  • Era da gennaio-febbraio 2023 che la Cremonese non perdeva tre partite casalinghe di Serie A consecutive (quattro in quel caso).
  • Nessuna squadra ha raccolto meno punti della Cremonese (appena 6) in Serie A da inizio 2026 – a 6 anche il Verona.
  • Primo gol in Serie A per Joao Mario (presenza numero 16): in generale in campionato non segnava da oltre due anni, dal 17 febbraio 2024 in Porto-Estrela.
  • Jonathan Rowe ha segnato due gol nelle ultime tre presenze in Serie A, mentre non era mai andato a bersaglio nelle sue prime 18 presenze nella competizione.
  • Primo assist in questo campionato per Juan Miranda, che non ne forniva uno nella competizione dal 16 marzo 2025 (Bologna-Lazio).
  • Due assist per Miranda in questo match, che ne aveva forniti proprio due nell’ultima occasione in cui ne aveva realizzato uno (16 marzo 2025, Bologna-Lazio).
  • Il gol di Joao Mario (2 minuti e 6 secondi) è il più veloce segnato dal Bologna in Serie A dal 31 agosto 2024 (Fabbian contro l’Empoli) e il più veloce subito dalla Cremonese nel massimo torneo dall’1 novembre 2025 (Kostic contro la Juventus).
  • Sette gol segnati da Federico Bonazzoli in questo campionato: solo con la Salernitana 21/22 (10 reti) ha fatto meglio in un singolo torneo di Serie A.
  • Prima espulsione in Serie A per Lewis Ferguson, in questa che è la 100esima presenza nel massimo campionato.
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