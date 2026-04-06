Serie A, Cremonese-Bologna 1-2: decidono Joao Mario e Rowe. Inutile il gol nel finale di Bonazzoli

La domenica di Pasqua, nonché della 31ª giornata di Serie A, si apre con la vittoria del Bologna in casa della Cremonese. I Felsinei passano 2-1 allo Zini, dove Joao Mario impiega solo tre minuti per battere Audero: l’ex Juventus segna con un gran destro al volo, schiacciando per terra un pallone che schizza poi in rete. I rossoblù sono padroni del campo e al 16’ si portano pure sul 2-0: a siglare il raddoppio questa volta è Rowe, bravo a sfruttare il secondo assist di giornata sfornato da Miranda. Moro colpisce invece la traversa su punizione, mentre Ravaglia mura Bonazzoli. Il portiere ospite interviene però in ritardo su Floriani al 90’ e concede così un rigore che proprio Bonazzoli trasforma nel 2-1 finale. Nei minuti di recupero c’è spazio anche per le espulsioni di Maleh (condotta violenta) e Ferguson (doppio giallo). Il Bologna ritrova dunque la vittoria e sale a 45 punti, superando la Lazio all’ottavo posto. Ferma a 27 punti resta la Cremonese, sempre più coinvolta nella lotta salvezza.