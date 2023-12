Serie A 2023-24 e un anno fa, la classifica a confronto dopo diciotto giornate

La Serie A 2023-24 ha chiuso l'anno solare in concomitanza con la diciottesima giornata, la penultima del girone di andata con Inter e Juventus in lotta per il titolo di inverno. Rispetto a un anno fa, considerati gli stessi turni (anche se nel 2022-23 la diciottesima giornata si giocò a metà gennaio, causa lungo stop a novembre 2022 per il Mondiale in Qatar), grande balzo proprio di nerazzurri e bianconeri con il Napoli invece in caduta libera. I Milan nonostante il momentaccio e le tante critiche a Stefano Pioli alla fine si peggiora solo di poco mentre sono da sottolineare i grandi progressi di Fiorentina e Bologna. In ribasso squadre romane e Atalanta, positivo il Verona, male Udinese, Empoli e Salernitana.