Serie A: Conceiçao va a caccia del tris di vittorie col Genoa

I rossoneri, reduci dai successi contro Inter (in Coppa) e Venezia, ma anche da due vittorie nelle ultime tre di Serie A, non vogliono fermarsi contro un Genoa che gioca solo per migliorare il suo punteggio e inseguire un difficile piazzamento nella top-10. Nell'ultimo anno e mezzo i rossoblù sono stati un rebus di difficile soluzione sia per Pioli che per Fonseca: 3-3 a maggio e 0-0 nel match d'andata, dopo lo 0-1 del 7 ottobre 2023 e quel tocco contestato di Pulisic. Il Milan vuole tornare a batterlo e deve fare i conti con tre assenze: out Bondo e Sottil, ma soprattutto Tammy Abraham. Testa alla Serie A ma anche alla Coppa Italia per Conceiçao, che dunque non rischierà Luka Jovic: non è al 100%, spazio a Gimenez con Pulisic-Leao al suo fianco. Nel 3-4-3 rossonero Tomori e Pavlovic saranno ancora i braccetti ai lati di Gabbia, con Jimenez e Theo Hernandez esterni: nuova panchina per Walker, in mezzo Reijnders e Fofana sono intoccabili.