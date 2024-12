Serie A, Como-Roma 2-0: Gabrielloni e Nico Paz gelano Ranieri al Sinigaglia

• Era dal 1992/93 che la Roma non collezionava quattro o meno vittorie nelle prime 16 partite giocate in un campionato di Serie A.

• Questa è la quarta volta nella storia che la Roma esce sconfitta in almeno 8 delle prime 16 gare stagionali di un campionato di Serie A, dopo 1973/74, 1950/51 e 1949/50.

• 16 punti nelle prime 16 giornate di campionato è un record negativo per la Roma nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A.

• La Roma ha effettuato solo un tiro nello specchio oggi, mai meno in un match di questo campionato; in generale solo sei conclusioni per i giallorossi, solo contro l’Atalanta (cinque) i giallorossi hanno fatto peggio.

• Quattro sconfitte in trasferta di fila per la Roma in campionato, ai giallorossi in Serie A non accadeva da maggio 2021 con Fonseca in panchina.

• Era dal 24 maggio 2003 contro il Torino che il Como non vinceva un match di Serie A senza subire gol.

• Primo gol in Serie A per Alessandro Gabrielloni, che ha segnato con la maglia del Como in A, B, C e D.

• Gabrielloni è il primo giocatore del Como in questo campionato in grado sia di fare gol che di fornire assist nello stesso match.

• Era dal 15 luglio 2020 per Chiesa in Lecce-Fiorentina che Cutrone non forniva un assist vincente in Serie A.

• Alessandro Gabrielloni ha registrato le 100 vittorie in tutte le competizioni con il Como.

• Solo Yildiz e Castro sono più giovani di Nico Paz tra chi ha partecipato attivamente a cinque gol in questo campionato (due gol e tre assist per il talento del Como).

• Il Como ha ottenuto il suo primo clean sheet in questo campionato: era l’unica squadra di questa Serie A ancora a quota 0.

• In tre delle ultime quattro gare di Serie A, la Roma non ha trovato il gol.