Serie A, Como-Lecce 3-1: tris in rimonta a Di Francesco, Fabregas è quinto

Douvikas, Rodriguez e Kempf ribaltano i giallorossi, sorpasso momentaneo alla Juventus
Nella ventisettesima giornata di Serie A il Como continua a inseguire il sogno Champions League con il 3-1 in rimonta sul Lecce al Sinigaglia. La squadra di Fabregas cerca subito di partire con il classico possesso del pallone, ma al 13’ sono gli ospiti a passare in vantaggio: cross dalla sinistra di Banda e stacco di testa perentorio di Coulibaly. I lariani si mettono subito in moto per rimontare, archiviando addirittura la pratica prima dell’intervallo: al 18’ Douvikas sfrutta l’assist di Jesus Rodriguez dopo l’imbucata di Perrone per pareggiare i conti, poi al 36’ la rimonta è completata ancora sull’asse Perrone-Rodriguez (primo gol in A per lo spagnolo). Il tris arriva poco prima dell’intervallo: punizione con il contagiri di Da Cunha per il solito inserimento in tuffo di Kempf, che firma il definitivo 3-1 al 44’. I tentativi di rimonta giallorossa nel secondo tempo sono sterili e senza troppa intensità, con l’incontro che tramonta senza ulteriori squilli. Il Como sale a 48 punti, quinto posto a -2 da Napoli e Roma: Lecce fermo a 24 punti, in piena zona retrocessione.
IL TABELLINO
Como-Lecce 3-1
Como (4-2-3-1): Butez 6; van der Brempt 6, Ramon 6.5, Kempf 7 (dal 1’ st Diego Carlos 6.5), Moreno 6; Perrone 8 (dal 19’ st Sergi Roberto 6), Da Cunha 7; Vojvoda 6 (dal 19’ st Nico Paz 6.5), Caqueret 6, Jesus Rodriguez 7.5 (dal 39’ st Diao sv); Douvikas 7 (dal 32’ st Morata sv). All. Fabregas. A disp. Cavlina, Vigorito, Tornqvist, Goldaniga, Smolcic, Valle, Lahdo, Kuhn.
Lecce (3-5-1-1): Falcone 6; Siebert 6, Tiago Gabriel 5.5 (dal 39’ st Jean sv), Ndaba 5.5 (dal 1’ st Pierotti 5.5); Veiga 5.5, Ramadani 5, Coulibaly 6.5, Banda 6.5 (dal 28’ st Sottil 6), Gallo 6; Gandelman 5.5 (dal 14’ st Ngom 6); Cheddira 5.5 (dal 14’ st Stulic 5.5). All. Di Francesco. A disp. Samooja, Fruchtl, Perez, Marchwinski, Fofana, Helgason, Sala, N’Dri.
Arbitro: Fourneau.
Marcatori: 13’ Coulibaly (L), 18’ Douvikas (C), 36’ Jesus Rodriguez (C), 44’ Kempf (C).
Ammoniti: Banda (L).
Espulsi: -
LE STATISTICHE OPTA DI COMO-LECCE
Il Como ha vinto un match di Serie A in rimonta per la prima volta dal 21 settembre 2025, contro la Fiorentina (2-1 al Franchi in quell’occasione).
Il Lecce ha perso 15 delle prime 27 gare in una stagione di Serie A per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 1997/98 (17) e il 2005/06 (18).
Il Como ha segnato tre gol in un primo tempo di Serie A per la prima volta dal 25 ottobre 1987 contro l'Ascoli.
Tasos Douvikas è il secondo giocatore greco capace di segnare nove reti in una stagione di Serie A, dopo Zisis Vryzas, nel 2000/2001 con il Perugia.
Tasos Douvikas ha eguagliato Nico Paz (nove centri, sempre nel 2025/26) come miglior marcatore straniero del Como in una stagione di Serie A.
Jesús Rodríguez è il più giovane tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno otto gol in questa Serie A (un centro e sette assist).
Jesús Rodríguez ha trovato il suo primo gol in Serie A alla sua 40ª conclusione nel torneo.
Jesús Rodríguez è il secondo più giovane giocatore del Como a segnare e servire un assist in una gara di Serie A da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05): con 20 anni e 99 giorni è preceduto solo da Assane Diao contro il Monza (il 5 aprile 2025 a 19 anni e 210 giorni).
Solo Domenico Berardi (10 nel 2014/15), Dejan Kulusevski (otto nel 2019/20) e Nico Paz (otto nel 2024/25) hanno servito più assist di Jesús Rodríguez (sette, come Sandro Tonali nel 2019/20 e Stevan Jovetic nel 2009/10) prima di compiere 21 anni in una stagione di Serie A da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05).
Marc Oliver Kempf ha segnato quattro gol in questa Serie A: nuovo record per lui in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei.
Máximo Perrone ha servito il suo quarto gol in questa Serie A, superando i tre serviti nella scorsa stagione.
Lassana Coulibaly ha segnato il suo terzo gol in questa Serie A, non hai mai fatto meglio in una singola stagione nel massimo campionato italiano (tre anche nel 2022/23 con la Salernitana).
Tutti e tre i gol di Lassana Coulibaly in questa Serie A sono stati segnati nel corso dei primi 20 minuti di gioco.
Gara numero 50 per Jean Butez con la maglia del Como considerando tutte le competizioni.