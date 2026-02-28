Serie A, Como-Lecce 3-1: tris in rimonta a Di Francesco, Fabregas è quinto

Nella ventisettesima giornata di Serie A il Como continua a inseguire il sogno Champions League con il 3-1 in rimonta sul Lecce al Sinigaglia. La squadra di Fabregas cerca subito di partire con il classico possesso del pallone, ma al 13’ sono gli ospiti a passare in vantaggio: cross dalla sinistra di Banda e stacco di testa perentorio di Coulibaly. I lariani si mettono subito in moto per rimontare, archiviando addirittura la pratica prima dell’intervallo: al 18’ Douvikas sfrutta l’assist di Jesus Rodriguez dopo l’imbucata di Perrone per pareggiare i conti, poi al 36’ la rimonta è completata ancora sull’asse Perrone-Rodriguez (primo gol in A per lo spagnolo). Il tris arriva poco prima dell’intervallo: punizione con il contagiri di Da Cunha per il solito inserimento in tuffo di Kempf, che firma il definitivo 3-1 al 44’. I tentativi di rimonta giallorossa nel secondo tempo sono sterili e senza troppa intensità, con l’incontro che tramonta senza ulteriori squilli. Il Como sale a 48 punti, quinto posto a -2 da Napoli e Roma: Lecce fermo a 24 punti, in piena zona retrocessione.