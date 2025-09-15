Serie A, Como-Genoa 1-1: Paz illude, Ramon lascia Fabregas in 10 ed Ekuban pareggia

Vojvoda 5,5 - Qualche imprecisione di troppo, svirgolate e giocate poco sicure da parte del kosovaro che in apertura rischia di regalare palloni velenosi ai liguri. Poi torna in sé e con Ramon si dà da fare per disinnescare Ellertsson e Malinovskyi.

Ramon 5 - Una partita perfetta, rovinata da un fallo nel finale senza senso che gli costa l'espulsione e regala al Genoa lo spazio per trovare il pari.

Paz 7,5 - Non ci sono più aggettivi giusti per poter descrivere il talento e l'imprevedibilità dell'argentino. Strabiliante è riduttivo, perché quando ha la palla al piede è magia allo stato puro e ogni movimento è una goduria. È l'arma in più per Fabregas e nonostante sia chiaro ed evidente nessuno riesce a ingabbiarlo. E siamo solo all'inizio del campionato...

Kuhn 6,5 - Una nuova freccia all'arco di Fabregas? Il tedesco, dopo la non esaltante prestazione contro il Bologna, è una spina nel fianco della difesa dei rossoblù con accelerazioni brucianti e giocate pronte a cambiare volto al match.